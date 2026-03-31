Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη

Η Ελένη Λουκά πήγε στο λαϊκό προσκύνημα στη σορό της Μαρινέλλας στην Ιερά Μητρόπολη κι έκανε μια από τις γνωστές της «διαμαρτυρίες», με τις Αρχές να την απομακρύνουν από το σημείο.

Η Ελένη Λουκά εμφανίστηκε ξαφνικά μέσα από το πλήθος κι έφτασε στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης φωνάζοντας ότι «είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε».

Άμεσα κινήθηκαν τρεις ένστολοι και την απομάκρυναν από το σημείο χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στην τελετή.