Χρήστος Φερεντίνος: Ολοκληρώνεται το «Wall» - Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Ο Χρήστος Φερεντίνος αποχαιρετά το τηλεοπτικό κοινό για τη φετινή σεζόν, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 23.15.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σταθμού, «το Wall, το πιο ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, ολοκληρώνεται αυτή την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 23.15 με πρωταγωνιστές δύο εκπροσώπους από την «Πράξη Αγάπης» και έναν ξεκάθαρο σκοπό». Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται τον Νικόλα, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στην «Πράξη Αγάπης» και τη Μαρία, Γενική Διευθύντρια του οργανισμού, που τους δένει βαθιά η προσφορά, ο εθελοντισμός και η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Εκείνος, με σπουδές στον Τουρισμό και το Μάρκετινγκ, εργάστηκε σε ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Αγγλία πριν αφιερωθεί πλήρως στην «Πράξη Αγάπης», όπου ξεκίνησε ως εθελοντής πριν οκτώ χρόνια. Εκείνη, με σπουδές νηπιαγωγού υπήρξε επίσης εθελόντρια πριν αναλάβει τη γενική διεύθυνση, συμβάλλοντας στη σημαντική διεύρυνση του έργου του οργανισμού, που πλέον στηρίζει αμέτρητα περιστατικά υγείας.

Ο Χρήστος Φερεντίνος, μετά το τέλος του εν λόγω τηλεπαιχνιδιού, θα πραγματοποιήσει ένα ακόμη ραντεβού με τη διοίκηση του σταθμού. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται και, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει βγει λευκός καπνός από τα γραφεία των συζητήσεων. Παράλληλα, ενώ φαίνεται ότι η πόρτα του ΣΚΑΪ «κλείνει», έχει δεχτεί τηλεφώνημα από τον ΑΝΤ1 με τις πρώτες επαφές να έχουν γίνει σε καλό κλίμα. Ο μετρ των τηλεπαιχνιδιών έχει πρόταση και από άλλο κανάλι, ωστόσο κρατά κρυφά τα χαρτιά του.