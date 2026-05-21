Final Four Euroleague 2026: Οι δηλώσεις των προπονητών για τον ημιτελικό Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας ενόψει του Final Four της Αθήνας, έδωσε το στίγμα της φετινής προσπάθειας των Πειραιωτών κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου των τεσσάρων προπονητών και αρχηγών ενόψει της διοργάνωσης που διεξάγεται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως την Κυριακή 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens.

«Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι». Ζήτησε το κάτι παραπάνω από τους παίκτες του αναφέροντας «Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω», ενώ ξεκαθάρισε πως «φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά».

Αναφερόμενος στις τέσσερις προσθήκες που έγιναν στη μέση της περιόδου, εξήγησε τη σημασία τους για το σύγχρονο άθλημα: «Είναι η νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Είναι απίθανο να έχεις ένα ρόστερ 8, 9, 10 παικτών. Παλιά με 6, 7 παίκτες έπαιζες. Τώρα φαίνεται ότι οι 15 δεν είναι αρκετοί».

Σχετικά με το ενδεχόμενο να πανηγυρίσει ξανά με τον Κώστα Παπανικολάου, όπως το 2013, δήλωσε πως «θα είναι φανταστικό», βλέποντας ταύτιση με εκείνη την ομάδα που είχε «πολύ κίνητρο και μαχητικό πνεύμα και πολύ ταλέντο. Φέτος κάπως βλέπω μερικές ομοιότητες. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση, τερματίσαμε πρώτοι».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός των Πειραιωτών, Κώστας Παπανικολάου, ξεκαθάρισε για τη δέκατη παρουσία του σε Final Four πως «το ένα που μένει μαζί σου είναι αυτό που κερδίζεις. Πάντα είναι το επόμενο και το καινούριιο που θέλεις να κυνηγήσεις, οι νέες αναμνήσεις που θέλεις να δημιουργήσεις. Όταν κατακτάς το τρόπαιο είναι μοναδικό. Εύχομαι να έχω την ευκαιρία ακόμη μία φορά. Να γευτώ το νέκταρ αυτού του όμορφου τροπαίου».

Για το κρίσιμο τελευταίο σουτ, παραδέχτηκε: «Δεν είμαι γνωστός στο να παίρνω το τελευταίο σουτ, οπότε οι επιλογές του Σάσα, του Εβάν, του Τάιλερ είναι καλύτερες».

Κατέληξε μιλώντας για το προσωπικό του πάθος: «Αν δεν είχα την επιθυμία, δεν θα έπαιζα μπάσκετ. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό, αν δεν έχεις την επιθυμία για νίκη. Έχω ακόμη την ίδια επιθυμία. Κάθε ευκαιρία δεν είναι εγγυημένη. Είναι άλλη μία ευκαιρία για εμένα, για να ολοκληρώσω την πείνα μου. Έχω ακόμη την ίδια φωτιά μέσα μου».

— EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2026

Φενέρμπαχτσε: «Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ»

Στον αντίποδα, ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέστρεψε στο γήπεδο όπου μεγαλούργησε. Αποθεώνοντας τον αντίπαλό του, σχολίασε: «Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ, θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνω. Σίγουρα θα είναι διαφορετικά. Ελπίζω να έχουμε καλά 40 λεπτά».

Παράλληλα, εξήγησε την αγωνιστική άνοδο της ομάδας του: «Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να βασιστούμε στην άμυνα πολύ. Πάντα πρέπει να είναι η βάση σε πολλά πράγματα που προσπαθείς να χτίσεις. Βελτιωθήκαμε επιθετικά. Ελπίζω να καταφέρουμε να το βγάλουμε στο παρκέ αύριο».

Όσον αφορά τα μηνύματα από φίλους του Παναθηναϊκού, απάντησε λακωνικά: «Όλοι καταλαβαίνουν την κατάσταση. Είμαστε εδώ για να έχουμε καλά 40 λεπτά και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όλα τα άλλα θα ξεχαστούν».

— Fener Hoops (@FenerHoopsTr) May 21, 2026

Τέλος, ο Νάντο ντε Κολό αποκάλυψε το φινάλε της καριέρας του, αναφέροντας: «Θα είναι η τελευταία μου σεζόν. Έχουμε μεγάλους στόχους με τη Φενέρμπαχτσε. Όπως λέω σε όλους, απλά θα απολαύσω τη στιγμή», ενώ για την πίεση συμπλήρωσε: «Δεν έχω άγχος. Η πίεση είναι μέρος της δουλειάς που κάνουμε. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι και η προετοιμασία. Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν υπάρχει έξτρα πίεση. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ και θα παλέψουμε για τη νίκη».

