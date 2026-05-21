Final Four Euroleague 2026: Οι δηλώσεις των προπονητών για τον ημιτελικό Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

H κοινή συνέντευξη Τύπου των τεσσάρων προπονητών και αρχηγών ενόψει της διοργάνωσης που διεξάγεται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως την Κυριακή 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens

Μίλτος Τσεκούρας

Final Four Euroleague 2026: Οι δηλώσεις των προπονητών για τον ημιτελικό Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Intime Live
INTIME NEWS
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι η ομάδα είναι πιο υγιής φέτος και πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω για να πετύχει στον τελικό του Final Four.
  • Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου δήλωσε πως η νίκη είναι η μοναδική ανάμνηση που μένει από το Final Four και εξέφρασε την επιθυμία να κατακτήσει ξανά το τρόπαιο.
  • Ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανέφερε την ανάγκη βασικής άμυνας και βελτίωσης στην επίθεση για την επιτυχία της ομάδας του στο Final Four.
  • Ο Νάντο ντε Κολό ανακοίνωσε ότι αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν της καριέρας του και τόνισε πως δεν έχει άγχος, αλλά αντιμετωπίζει την πίεση ως μέρος της δουλειάς.
  • Οι δύο ομάδες προετοιμάζονται εντατικά για το Final Four που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ από 22 έως 24 Μαΐου, με στόχο τη νίκη και την κατάκτηση του τίτλου.
Snapshot powered by AI

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας ενόψει του Final Four της Αθήνας, έδωσε το στίγμα της φετινής προσπάθειας των Πειραιωτών κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου των τεσσάρων προπονητών και αρχηγών ενόψει της διοργάνωσης που διεξάγεται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως την Κυριακή 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens.

«Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι». Ζήτησε το κάτι παραπάνω από τους παίκτες του αναφέροντας «Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω», ενώ ξεκαθάρισε πως «φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά».

Αναφερόμενος στις τέσσερις προσθήκες που έγιναν στη μέση της περιόδου, εξήγησε τη σημασία τους για το σύγχρονο άθλημα: «Είναι η νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Είναι απίθανο να έχεις ένα ρόστερ 8, 9, 10 παικτών. Παλιά με 6, 7 παίκτες έπαιζες. Τώρα φαίνεται ότι οι 15 δεν είναι αρκετοί».

Σχετικά με το ενδεχόμενο να πανηγυρίσει ξανά με τον Κώστα Παπανικολάου, όπως το 2013, δήλωσε πως «θα είναι φανταστικό», βλέποντας ταύτιση με εκείνη την ομάδα που είχε «πολύ κίνητρο και μαχητικό πνεύμα και πολύ ταλέντο. Φέτος κάπως βλέπω μερικές ομοιότητες. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση, τερματίσαμε πρώτοι».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός των Πειραιωτών, Κώστας Παπανικολάου, ξεκαθάρισε για τη δέκατη παρουσία του σε Final Four πως «το ένα που μένει μαζί σου είναι αυτό που κερδίζεις. Πάντα είναι το επόμενο και το καινούριιο που θέλεις να κυνηγήσεις, οι νέες αναμνήσεις που θέλεις να δημιουργήσεις. Όταν κατακτάς το τρόπαιο είναι μοναδικό. Εύχομαι να έχω την ευκαιρία ακόμη μία φορά. Να γευτώ το νέκταρ αυτού του όμορφου τροπαίου».

Για το κρίσιμο τελευταίο σουτ, παραδέχτηκε: «Δεν είμαι γνωστός στο να παίρνω το τελευταίο σουτ, οπότε οι επιλογές του Σάσα, του Εβάν, του Τάιλερ είναι καλύτερες».

Κατέληξε μιλώντας για το προσωπικό του πάθος: «Αν δεν είχα την επιθυμία, δεν θα έπαιζα μπάσκετ. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό, αν δεν έχεις την επιθυμία για νίκη. Έχω ακόμη την ίδια επιθυμία. Κάθε ευκαιρία δεν είναι εγγυημένη. Είναι άλλη μία ευκαιρία για εμένα, για να ολοκληρώσω την πείνα μου. Έχω ακόμη την ίδια φωτιά μέσα μου».

Φενέρμπαχτσε: «Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ»

Στον αντίποδα, ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέστρεψε στο γήπεδο όπου μεγαλούργησε. Αποθεώνοντας τον αντίπαλό του, σχολίασε: «Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ, θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνω. Σίγουρα θα είναι διαφορετικά. Ελπίζω να έχουμε καλά 40 λεπτά».

Παράλληλα, εξήγησε την αγωνιστική άνοδο της ομάδας του: «Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να βασιστούμε στην άμυνα πολύ. Πάντα πρέπει να είναι η βάση σε πολλά πράγματα που προσπαθείς να χτίσεις. Βελτιωθήκαμε επιθετικά. Ελπίζω να καταφέρουμε να το βγάλουμε στο παρκέ αύριο».

Όσον αφορά τα μηνύματα από φίλους του Παναθηναϊκού, απάντησε λακωνικά: «Όλοι καταλαβαίνουν την κατάσταση. Είμαστε εδώ για να έχουμε καλά 40 λεπτά και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όλα τα άλλα θα ξεχαστούν».

Τέλος, ο Νάντο ντε Κολό αποκάλυψε το φινάλε της καριέρας του, αναφέροντας: «Θα είναι η τελευταία μου σεζόν. Έχουμε μεγάλους στόχους με τη Φενέρμπαχτσε. Όπως λέω σε όλους, απλά θα απολαύσω τη στιγμή», ενώ για την πίεση συμπλήρωσε: «Δεν έχω άγχος. Η πίεση είναι μέρος της δουλειάς που κάνουμε. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι και η προετοιμασία. Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν υπάρχει έξτρα πίεση. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ και θα παλέψουμε για τη νίκη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:30ΕΥ ΖΗΝ

Το καλύτερο πρωινό ρόφημα για τα νεφρά, σύμφωνα με διαιτολόγους

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Οι Ιταλοί δύτες παγιδεύτηκαν σε αδιέξοδο στο σπήλαιο του θανάτου – Πώς βρήκαν τραγικό θάνατο

17:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν τα μη πολιτικά πρόσωπα

17:14ΚΟΣΜΟΣ

AF447: Μετά από 17 χρόνια η Air France και η Airbus κρίθηκαν ένοχες για την αεροπορική τραγωδία με τους 228 νεκρούς

17:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης σε Ζωή: «Υπάρχει μια κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου που ανεβαίνει σε παγκάκι. Αρχίζετε να του μοιάζετε»

17:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκαριόλο: «Δεν είναι έμμονη ιδέα η Euroleague» - Μαρτίνεθ: «Είμαι περήφανος που είμαι στο Final-4»

16:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final Four Euroleague 2026 - Μπαρτζώκας: «Είναι σημαντικό που είμαστε εδώ» - Γιασικεβίτσιους: «Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ»

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικός ο αναισθησιολόγος με το «φακελάκι»: «Να έχω κάτι για τα γεράματά μου, έχω 82% αναπηρία»

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τα τρολ του Πούτιν αποδυναμώνουν τον Γερμανό καγκελάριο – Θέλουν να ενισχύσουν την ακροδεξιά

16:42ANNOUNCEMENTS

10 Χρόνια Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς

16:40ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για διάλογο με διοικητή της ΕΥΠ: Αντί να κάνετε αυτοκριτική, μας επιτίθεστε

16:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δωρεά ασθενοφόρου από αγρότισσα που συγκίνησε τον Άδωνι – Το μεγάλο ευχαριστώ του υπουργού

16:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης, η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, το... big bang και τα κόμματα «ρεζέρβα»

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Πέθανε 2χρονη που ξέχασε ο πατέρας της για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Χαμενεΐ σκληραίνει τη στάση του - Δεν δέχεται μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Το είπαμε, το κάναμε»: Το βίντεο Μητσοτάκη για τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών

15:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση - Η ημερομηνία πληρωμής της β' δόσης

15:48BOMBER

Πολάκη θα λένε και θα κλαίνε…

15:42LIFESTYLE

Κέιτι Πράις: Θρίλερ με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του συζύγου της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικός ο αναισθησιολόγος με το «φακελάκι»: «Να έχω κάτι για τα γεράματά μου, έχω 82% αναπηρία»

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

14:46ΚΟΣΜΟΣ

«Βουλιάζει» η Ιταλία από τουρίστες - Σκηνές χάους σε δρόμους και αξιοθέατα

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Πέθανε 2χρονη που ξέχασε ο πατέρας της για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο

17:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης σε Ζωή: «Υπάρχει μια κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου που ανεβαίνει σε παγκάκι. Αρχίζετε να του μοιάζετε»

13:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Άννα Καφέτση, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Το State Department καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο του ΟΗΕ για τη διαδρομή Λιβύη-Ελλάδα

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

15:42LIFESTYLE

Κέιτι Πράις: Θρίλερ με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του συζύγου της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης, η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, το... big bang και τα κόμματα «ρεζέρβα»

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

16:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δωρεά ασθενοφόρου από αγρότισσα που συγκίνησε τον Άδωνι – Το μεγάλο ευχαριστώ του υπουργού

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή: «Αρνείστε τη γενοκτονία των Ποντίων» - Καιρίδης: «Αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος και κατέληξε στη φυλακή, προσέξτε και εσείς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ