AF447: Air France και Airbus ένοχες για την αεροπορική τραγωδία με τους 228 νεκρούς

Το χρονικό του συγκλονιστικού αεροπορικού δυστυχήματος

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Στιγμιότυπο από την ανάσυρση τμήματος του Airbus A330 της Air France που συνετρίβη στον Ατλαντικό

AP
  • Η Air France και η Airbus κρίθηκαν ένοχες από το Εφετείο του Παρισιού για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σχετικά με το δυστύχημα της πτήσης AF447 το 2009, όπου σκοτώθηκαν 228 άτομα.
  • Το Airbus A330 κατέρρευσε στον Ατλαντικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια καταιγίδας, με όλους τους επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους.
  • Η απόφαση επιβάλλει στις εταιρείες πρόστιμο 225.000 ευρώ η κάθε μία, το οποίο θεωρείται συμβολικό από ορισμένες οικογένειες θυμάτων.
  • Η συντριβή προκάλεσε μια μακρά και πολύπλοκη επιχείρηση ανάσυρσης σε απομακρυσμένη περιοχή του Ατλαντικού, με τον εντοπισμό του μαύρου κουτιού το 2011.
  • Η Airbus και η Air France αρνούνται τις κατηγορίες και ενδέχεται να υποβάλουν περαιτέρω έφεση.
Η Air France και η Airbus κρίθηκαν ένοχες από Εφετείο του Παρισιού για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε σχέση με το αεροπορικό δυστύχημα του 2009 που σημειώθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό και στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 228 άτομα.

Το επιβατικό αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση AF447 από το Ρίο ντε Τζανέιρο προς το Παρίσι υπέστη απώλεια στήριξης κατά τη διάρκεια καταιγίδας και έπεσε με ταχύτητα στον ωκεανό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες.

Ένα δικαστήριο είχε προηγουμένως αθωώσει τις εταιρείες τον Απρίλιο του 2023, αλλά κρίθηκαν ένοχες μετά από αυτή την έφεση.

Το Airbus A330 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ κατά τη διάρκεια καταιγίδας την 1η Ιουνίου 2009, ενώ τα συντρίμμια του εντοπίστηκαν μετά από μακρά έρευνα σε έκταση 10.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (3.860 τετραγωνικών μιλίων) του θαλάσσιου βυθού.

Το μαύρο κουτί εντοπίστηκε το 2011, μετά από μήνες ερευνών στα βάθη της θάλασσας.

Και τα 12 μέλη του πληρώματος και οι 216 επιβάτες της πτήσης έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος συνετρίβη στη θάλασσα από ύψος 38.000 ποδιών (11.580 μέτρων), καθιστώντας το συμβάν το πιο θανατηφόρο στην ιστορία της γαλλικής αεροπορίας.

Συγγενείς ορισμένων από τους επιβάτες, μεταξύ των οποίων κυρίως Γάλλοι, Βραζιλιάνοι και Γερμανοί υπήκοοι, συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη για να ακούσουν την ετυμηγορία.

Ζητήθηκε από τις εταιρείες να καταβάλουν το μέγιστο πρόστιμο, 225.000 ευρώ η καθεμία – ωστόσο, ορισμένες οικογένειες των θυμάτων χαρακτήρισαν το ποσό αυτό ως συμβολική ποινή. Ωστόσο, η απόφαση μπορεί να θεωρηθεί ότι βλάπτει τη φήμη των εταιρειών, παρατηρεί το BBC.

Κατά τη διάρκεια των τελικών αγορεύσεών τους τον Νοέμβριο, οι αναπληρωτές εισαγγελείς χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά των εταιρειών «απαράδεκτη», κατηγορώντας τις ότι «έλεγαν ανοησίες και επινόησαν επιχειρήματα από το πουθενά».

Τόσο η Airbus όσο και η Air France είχαν επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες, και Γάλλοι δικηγόροι εκτιμούν ότι είναι πιθανό να ασκήσουν περαιτέρω έφεση. Το BBC επικοινώνησε με την Airbus και την Air France για να λάβει σχόλια.

Η συντριβή οδήγησε σε μια πολύπλοκη επιχείρηση ανάσυρσης σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού, σε απόσταση άνω των 1127 χιλιομέτρων από τις ακτές της Νότιας Αμερικής.

Κατά τη διάρκεια των αρχικών ερευνών, η γαλλική κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη για τη διερεύνηση της συντριβής, ενώ οι βραζιλιάνικες αρχές ανέλαβαν την ανάσυρση των πτωμάτων.

