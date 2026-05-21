Final Four Euroleague 2026: Οι δηλώσεις των προπονητών για τον ημιτελικό Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης

Snapshot Ο Σέρτζιο Σκαριόλο τόνισε τη σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στο συναίσθημα και την αυτοπεποίθηση στον ημιτελικό της Euroleague.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τον αγώνα με δύο σημαντικές απουσίες, αλλά βασίζεται στην εμπειρία και το επιθετικό ταλέντο της ομάδας.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ επισήμανε πως η αυτοπεποίθηση της Βαλένθια πηγάζει από την καθημερινή δουλειά και την ταυτότητα της ομάδας, όχι μόνο από τα αποτελέσματα.

Ο Ζαν Μοντέρο, παίκτης της Βαλένθια, δηλώνει συγκεντρωμένος και εστιάζει στο να απολαύσει το παιχνίδι χωρίς να επηρεάζεται από την πίεση.

Οι προπονητές Σκαριόλο και Μαρτίνεθ έχουν μακρόχρονη φιλική σχέση και αμοιβαίο σεβασμό παρά τον ανταγωνισμό. Snapshot powered by AI

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο τοποθετήθηκε στη συνέντευξη Τύπου του Final Four της Euroleague, αναφερόμενος τόσο στην επιστροφή του στη διοργάνωση όσο και στις απαιτήσεις της τελικής φάσης.

Ο έμπειρος προπονητής στάθηκε στη σημασία της παρουσίας μεταξύ των κορυφαίων ομάδων, επισημαίνοντας: «Είναι ωραίο που είμαστε εδώ, τo Final 4 είναι που διαχωρίζει τις πραγματικά καλές ομάδες. Δεν είναι έμμονη ιδέα για μένα η κατάκτηση της Ευρωλίγκας, πολλοί μεγάλοι προπονητές δεν έχουν κατακτήσει τον τίτλο αυτό. Η Αθήνα είναι μια καταπληκτική μπασκετική πόλη. Το 2007 είχα έρθει με τη Μάλαγα, μια μικρότερη ομάδα, τώρα είμαστε εδώ με τη Ρεάλ. Έχουμε δύο μεγάλες απουσίες, αλλά ήρθαμε για να παλέψουμε».

Αναφερόμενος στον ρόλο του συναισθήματος σε τέτοιους αγώνες, υπογράμμισε την ανάγκη ισορροπίας: «Το κλειδί είναι πάντα να έχεις ισορροπία και να κρατάς το συναίσθημα μακριά από την αυτοπεποίθηση. Πρέπει να εστιάσεις στην απόδοσή σου, στις αποφάσεις σου, στο πλάνο... Αν βασιστείς στο συναίσθημα, μπορείς να χάσεις τον έλεγχο. Το μυστικό είναι να βρεις την κατάλληλη ισορροπία». Παράλληλα, μίλησε και για τη σχέση του με τον Πέδρο Μαρτίνεθ, σημειώνοντας: «Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έχουμε περάσει και οι δύο από δύσκολες καταστάσεις και τις ξεπεράσαμε. Όμως είμαστε ακόμη εδώ για την αγάπη μας για το μπάσκετ. Προσπαθούμε να κάνουμε το άθλημά μας καλύτερο, να σεβόμαστε τους άλλους και πιστεύω πως αυτός είναι ο τρόπος για να δίνεις το παράδειγμα. Μπορείς να πετύχεις με σεβασμό προς τους άλλους».

Από την πλευρά των παικτών της Ρεάλ, ο Φακούντο Καμπάτσο ανέδειξε τη σημασία της εμπειρίας σε αυτό το επίπεδο, επισημαίνοντας: «Νομίζω ότι η εμπειρία μετράει πολύ, είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Είμαστε χωρίς τον Έντι Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν, όμως το καλό είναι ότι είμαστε μια ομάδα με τρομερό επιθετικό ταλέντο. Έχουμε την εμπειρία και το ταλέντο για να κάνουμε σπουδαία πράγματα». Όταν ρωτήθηκε για το ποιος θα αναλάβει την τελευταία επίθεση, απάντησε ξεκάθαρα: «Εύκολη απάντηση, θα το δώσω στον Γιουλ!».

Βαλένθια: «Είμαι περήφανος που είμαι σε μια μεγάλη διοργάνωση»

Η Βαλένθια αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να εκφράζει την ικανοποίησή του για την πορεία της ομάδας του έως το Final Four. Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε κυρίως στη φιλοσοφία που έχει αναπτύξει το σύνολό του: «Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με το να κερδίζεις ή να χάνεις. Η αυτοπεποίθηση πρέπει να προέρχεται από την καθημερινή μας δουλειά, από την ταυτότητα της ομάδας και από την πίστη μας σε αυτή τη δουλειά».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να κατακτήσει τον τίτλο σε προχωρημένη ηλικία, απάντησε με χιούμορ και σεβασμό προς τον Σκαριόλο: «Είμαι νεότερος από τον Σέρχιο, περίπου 3 μήνες. Είμαστε φίλοι και έχουμε εξαιρετική σχέση. Λένε ότι είμαι δύσκολος με τους άλλους προπονητές, αλλά δεν είναι αλήθεια. Είμαι περήφανος που είμαι σε μια μεγάλη διοργάνωση και ελπίζω να το κάνω και στο μέλλον».

Pedro Martinez on Sergio Scariolo:



“First of all, I’m younger than him, it’s only 3 months but I want to to say this very clear ?



I have a great relationship with him, we’re friends. Some people think I am a conflictive coach with other coaches, but that’s not true” ?️ pic.twitter.com/uJHlpNSfyv — Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 21, 2026

Ο Ζαν Μοντέρο ζει για πρώτη φορά την εμπειρία ενός Final Four και εμφανίζεται απόλυτα συγκεντρωμένος, χωρίς να αφήνει την πίεση να τον επηρεάσει. Όπως δήλωσε: «Μερικές φορές οι παίκτες σκέφτονται τις καταστάσεις πολύ. Δεν νιώθω πίεση, απλά παίζω και προσπαθώ να το διασκεδάσω». Μιλώντας για τη νοοτροπία που απαιτείται σε αυτό το επίπεδο, πρόσθεσε: «Στο Final Four πρέπει να ξεχνάς τι έκανες στη regular season ή στα playoffs».

Διαβάστε επίσης