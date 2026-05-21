Final Four Euroleague 2026: Οι δηλώσεις των προπονητών για τον ημιτελικό Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης

Οι δηλώσεις των προπονητών και των αρχηγών ενόψει του ισπανικού εμφυλίου στον ημιτελικό του Final 4

Μίλτος Τσεκούρας

Final Four Euroleague 2026: Οι δηλώσεις των προπονητών για τον ημιτελικό Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης
Intime Live
INTIME NEWS
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Σέρτζιο Σκαριόλο τόνισε τη σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στο συναίσθημα και την αυτοπεποίθηση στον ημιτελικό της Euroleague.
  • Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τον αγώνα με δύο σημαντικές απουσίες, αλλά βασίζεται στην εμπειρία και το επιθετικό ταλέντο της ομάδας.
  • Ο Πέδρο Μαρτίνεθ επισήμανε πως η αυτοπεποίθηση της Βαλένθια πηγάζει από την καθημερινή δουλειά και την ταυτότητα της ομάδας, όχι μόνο από τα αποτελέσματα.
  • Ο Ζαν Μοντέρο, παίκτης της Βαλένθια, δηλώνει συγκεντρωμένος και εστιάζει στο να απολαύσει το παιχνίδι χωρίς να επηρεάζεται από την πίεση.
  • Οι προπονητές Σκαριόλο και Μαρτίνεθ έχουν μακρόχρονη φιλική σχέση και αμοιβαίο σεβασμό παρά τον ανταγωνισμό.
Snapshot powered by AI

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο τοποθετήθηκε στη συνέντευξη Τύπου του Final Four της Euroleague, αναφερόμενος τόσο στην επιστροφή του στη διοργάνωση όσο και στις απαιτήσεις της τελικής φάσης.

Ο έμπειρος προπονητής στάθηκε στη σημασία της παρουσίας μεταξύ των κορυφαίων ομάδων, επισημαίνοντας: «Είναι ωραίο που είμαστε εδώ, τo Final 4 είναι που διαχωρίζει τις πραγματικά καλές ομάδες. Δεν είναι έμμονη ιδέα για μένα η κατάκτηση της Ευρωλίγκας, πολλοί μεγάλοι προπονητές δεν έχουν κατακτήσει τον τίτλο αυτό. Η Αθήνα είναι μια καταπληκτική μπασκετική πόλη. Το 2007 είχα έρθει με τη Μάλαγα, μια μικρότερη ομάδα, τώρα είμαστε εδώ με τη Ρεάλ. Έχουμε δύο μεγάλες απουσίες, αλλά ήρθαμε για να παλέψουμε».

Αναφερόμενος στον ρόλο του συναισθήματος σε τέτοιους αγώνες, υπογράμμισε την ανάγκη ισορροπίας: «Το κλειδί είναι πάντα να έχεις ισορροπία και να κρατάς το συναίσθημα μακριά από την αυτοπεποίθηση. Πρέπει να εστιάσεις στην απόδοσή σου, στις αποφάσεις σου, στο πλάνο... Αν βασιστείς στο συναίσθημα, μπορείς να χάσεις τον έλεγχο. Το μυστικό είναι να βρεις την κατάλληλη ισορροπία». Παράλληλα, μίλησε και για τη σχέση του με τον Πέδρο Μαρτίνεθ, σημειώνοντας: «Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έχουμε περάσει και οι δύο από δύσκολες καταστάσεις και τις ξεπεράσαμε. Όμως είμαστε ακόμη εδώ για την αγάπη μας για το μπάσκετ. Προσπαθούμε να κάνουμε το άθλημά μας καλύτερο, να σεβόμαστε τους άλλους και πιστεύω πως αυτός είναι ο τρόπος για να δίνεις το παράδειγμα. Μπορείς να πετύχεις με σεβασμό προς τους άλλους».

Από την πλευρά των παικτών της Ρεάλ, ο Φακούντο Καμπάτσο ανέδειξε τη σημασία της εμπειρίας σε αυτό το επίπεδο, επισημαίνοντας: «Νομίζω ότι η εμπειρία μετράει πολύ, είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Είμαστε χωρίς τον Έντι Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν, όμως το καλό είναι ότι είμαστε μια ομάδα με τρομερό επιθετικό ταλέντο. Έχουμε την εμπειρία και το ταλέντο για να κάνουμε σπουδαία πράγματα». Όταν ρωτήθηκε για το ποιος θα αναλάβει την τελευταία επίθεση, απάντησε ξεκάθαρα: «Εύκολη απάντηση, θα το δώσω στον Γιουλ!».

Βαλένθια: «Είμαι περήφανος που είμαι σε μια μεγάλη διοργάνωση»

Η Βαλένθια αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να εκφράζει την ικανοποίησή του για την πορεία της ομάδας του έως το Final Four. Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε κυρίως στη φιλοσοφία που έχει αναπτύξει το σύνολό του: «Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με το να κερδίζεις ή να χάνεις. Η αυτοπεποίθηση πρέπει να προέρχεται από την καθημερινή μας δουλειά, από την ταυτότητα της ομάδας και από την πίστη μας σε αυτή τη δουλειά».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να κατακτήσει τον τίτλο σε προχωρημένη ηλικία, απάντησε με χιούμορ και σεβασμό προς τον Σκαριόλο: «Είμαι νεότερος από τον Σέρχιο, περίπου 3 μήνες. Είμαστε φίλοι και έχουμε εξαιρετική σχέση. Λένε ότι είμαι δύσκολος με τους άλλους προπονητές, αλλά δεν είναι αλήθεια. Είμαι περήφανος που είμαι σε μια μεγάλη διοργάνωση και ελπίζω να το κάνω και στο μέλλον».

Ο Ζαν Μοντέρο ζει για πρώτη φορά την εμπειρία ενός Final Four και εμφανίζεται απόλυτα συγκεντρωμένος, χωρίς να αφήνει την πίεση να τον επηρεάσει. Όπως δήλωσε: «Μερικές φορές οι παίκτες σκέφτονται τις καταστάσεις πολύ. Δεν νιώθω πίεση, απλά παίζω και προσπαθώ να το διασκεδάσω». Μιλώντας για τη νοοτροπία που απαιτείται σε αυτό το επίπεδο, πρόσθεσε: «Στο Final Four πρέπει να ξεχνάς τι έκανες στη regular season ή στα playoffs».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:30ΕΥ ΖΗΝ

Το καλύτερο πρωινό ρόφημα για τα νεφρά, σύμφωνα με διαιτολόγους

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Οι Ιταλοί δύτες παγιδεύτηκαν σε αδιέξοδο στο σπήλαιο του θανάτου – Πώς βρήκαν τραγικό θάνατο

17:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν τα μη πολιτικά πρόσωπα

17:14ΚΟΣΜΟΣ

AF447: Μετά από 17 χρόνια η Air France και η Airbus κρίθηκαν ένοχες για την αεροπορική τραγωδία με τους 228 νεκρούς

17:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης σε Ζωή: «Υπάρχει μια κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου που ανεβαίνει σε παγκάκι. Αρχίζετε να του μοιάζετε»

17:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκαριόλο: «Δεν είναι έμμονη ιδέα η Euroleague» - Μαρτίνεθ: «Είμαι περήφανος που είμαι στο Final-4»

16:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final Four Euroleague 2026 - Μπαρτζώκας: «Είναι σημαντικό που είμαστε εδώ» - Γιασικεβίτσιους: «Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ»

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικός ο αναισθησιολόγος με το «φακελάκι»: «Να έχω κάτι για τα γεράματά μου, έχω 82% αναπηρία»

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τα τρολ του Πούτιν αποδυναμώνουν τον Γερμανό καγκελάριο – Θέλουν να ενισχύσουν την ακροδεξιά

16:42ANNOUNCEMENTS

10 Χρόνια Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς

16:40ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για διάλογο με διοικητή της ΕΥΠ: Αντί να κάνετε αυτοκριτική, μας επιτίθεστε

16:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δωρεά ασθενοφόρου από αγρότισσα που συγκίνησε τον Άδωνι – Το μεγάλο ευχαριστώ του υπουργού

16:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης, η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, το... big bang και τα κόμματα «ρεζέρβα»

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Πέθανε 2χρονη που ξέχασε ο πατέρας της για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Χαμενεΐ σκληραίνει τη στάση του - Δεν δέχεται μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Το είπαμε, το κάναμε»: Το βίντεο Μητσοτάκη για τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών

15:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση - Η ημερομηνία πληρωμής της β' δόσης

15:48BOMBER

Πολάκη θα λένε και θα κλαίνε…

15:42LIFESTYLE

Κέιτι Πράις: Θρίλερ με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του συζύγου της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικός ο αναισθησιολόγος με το «φακελάκι»: «Να έχω κάτι για τα γεράματά μου, έχω 82% αναπηρία»

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

14:46ΚΟΣΜΟΣ

«Βουλιάζει» η Ιταλία από τουρίστες - Σκηνές χάους σε δρόμους και αξιοθέατα

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Πέθανε 2χρονη που ξέχασε ο πατέρας της για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο

17:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης σε Ζωή: «Υπάρχει μια κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου που ανεβαίνει σε παγκάκι. Αρχίζετε να του μοιάζετε»

13:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Άννα Καφέτση, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Το State Department καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο του ΟΗΕ για τη διαδρομή Λιβύη-Ελλάδα

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

15:42LIFESTYLE

Κέιτι Πράις: Θρίλερ με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του συζύγου της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης, η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, το... big bang και τα κόμματα «ρεζέρβα»

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

16:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δωρεά ασθενοφόρου από αγρότισσα που συγκίνησε τον Άδωνι – Το μεγάλο ευχαριστώ του υπουργού

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή: «Αρνείστε τη γενοκτονία των Ποντίων» - Καιρίδης: «Αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος και κατέληξε στη φυλακή, προσέξτε και εσείς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ