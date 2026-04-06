Μιχαηλίδου: Έως 36.000 ευρώ για το «Ανακαινίζω» - Ανοίγουν οι «Νταντάδες της γειτονιάς»

Προχωρούν οι αποφάσεις για την κοινωνική αντιπαροχή - Τι είπε η υπουργός για την ανέγερση κατοικιών σε πρώην στρατόπεδα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» θα προσφέρει επιδότηση έως 36.000 ευρώ και κάλυψη έως 90% για ανακαινίσεις ακινήτων έως 120 τ.μ., με αυξημένη επιδότηση για ευάλωτες ομάδες.
  • Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» θα ανοίξει μετά το Πάσχα και παρέχει ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως για τη φροντίδα παιδιού, με εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα με τον αριθμό παιδιών.
  • Η κυβέρνηση σχεδιάζει την ανέγερση 2.300 κοινωνικών κατοικιών σε πρώην στρατόπεδα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με χρηματοδότηση 400 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους.
  • Προχωρούν οι διαγωνισμοί κοινωνικής αντιπαροχής για την αξιοποίηση ακινήτων σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, με στόχο κοινωνική εκμίσθωση κατοικιών σε ευάλωτες ομάδες.
Στα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικογενειών αναφέρθηκε εκτενώς η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κάνοντας ιδιαίτερα μνεία στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», τις «Νταντάδες της γειτονιάς» και την ανέγερση κατοικιών σε πρώην στρατόπεδα.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην ΕΡΤ, η υπουργός σχολιάζοντας αρχικά τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημέρων, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι οι επόμενες εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός παραμένει σταθερός στη θέση πως δεν πρέπει να διαταραχθεί η καθημερινότητα των πολιτών με πρόωρες εκλογές, παρά τις δυσκολίες που προκαλούν η ακρίβεια και οι διεθνείς εξελίξεις.

Όπως είπε, η εντολή που έλαβε η κυβέρνηση είναι τετραετής και πρέπει να ολοκληρωθεί με όσο το δυνατόν περισσότερες μεταρρυθμίσεις και πολιτικές «με τους πολίτες και για τους πολίτες». Η ίδια ξεκαθάρισε ότι θεωρεί πολιτικά και θεσμικά ορθό να ολοκληρωθεί ο κυβερνητικός κύκλος, σημειώνοντας ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ομαλά σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και η προετοιμασία απέναντι στις ενεργειακές και πληθωριστικές πιέσεις που μπορεί να ενταθούν τον χειμώνα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα αρθεί η ασυλία όπου χρειαστεί»

Αναφερόμενη στη δικογραφία που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται, η Δόμνα Μιχαηλίδου παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μια δυσάρεστη και σοβαρή υπόθεση, η οποία όμως, όπως είπε, συνδέεται με χρόνιες παθογένειες που υπερβαίνουν έναν μόνο πολιτικό κύκλο.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε διαρθρωτική παρέμβαση, εντάσσοντας ουσιαστικά τη διαχείριση σε ένα πιο διαφανές και ψηφιακό πλαίσιο μέσω της ΑΑΔΕ, ώστε η κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων να μην γίνεται πλέον «με ανθρώπινο χέρι».

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι, όπου απαιτείται, θα πρέπει να αρθεί η ασυλία όλων, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση έχει επιλέξει σταθερά τη γραμμή της διαφάνειας από το 2019. Πρόσθεσε ακόμη ότι κάποιες υποθέσεις μπορεί να μπουν στο αρχείο, ενώ άλλες ενδέχεται να έχουν και ποινική διάσταση, κάτι που θα κριθεί από τη δικαστική διαδικασία.

Σχολιάζοντας την απόφαση του Κώστα Καραμανλή να μη διεκδικήσει εκ νέου την ψήφο των πολιτών, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή, η οποία πιθανότατα σχετίζεται με το βάρος των πολιτικών εξελίξεων των τελευταίων ετών. Διευκρίνισε ότι, κατά την εκτίμησή της, δεν πρόκειται για κεντρική υπόδειξη, αλλά για απόφαση του ίδιου.

Το στεγαστικό στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η υπουργός στο στεγαστικό, το οποίο χαρακτήρισε ένα από τα κρισιμότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής, ιδίως για τους νέους ανθρώπους και τα νέα ζευγάρια που δεν διαθέτουν δική τους κατοικία.

Όπως είπε, η κυβέρνηση αναπτύσσει συνολικά 43 διαφορετικά στεγαστικά εργαλεία, με στόχο αφενός να ανοίξουν κλειστά ακίνητα και αφετέρου να ενισχυθεί συνολικά το στεγαστικό απόθεμα.

Νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Έως 36.000 ευρώ και κάλυψη έως 90%

Η υπουργός παρουσίασε το νέο, διευρυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο, όπως είπε, αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

Το νέο σχήμα θα καλύπτει ακίνητα έως 120 τετραγωνικά μέτρα και θα παρέχει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 90% των 36.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του νοικοκυριού. Όπως διευκρίνισε, για ορισμένες ομάδες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, νέα ζευγάρια, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και νοικοκυριά με αναπηρία, η επιδότηση θα είναι αυξημένη.

Η ίδια εξήγησε ότι μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού ποσού θα απαιτείται να διατεθεί για ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι θα μπορεί να αξιοποιηθεί για βασικές παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως κουζίνα, μπάνιο και άλλες εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν ακίνητα τουλάχιστον 20ετίας, τα οποία παραμένουν κλειστά για τουλάχιστον τρία χρόνια. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και σε παλαιότερα σπίτια στα οποία ήδη κατοικούν οικογένειες, εφόσον κρίνονται μη βιώσιμα σε όρους κατοίκησης.

Τι ισχύει για εκκρεμείς πληρωμές του παλιού προγράμματος

Με αφορμή παράπονα πολιτών για καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις του παλαιότερου «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», η υπουργός ανέφερε ότι οι εκταμιεύσεις περνούν από αυστηρό έλεγχο των παραστατικών, ώστε να αποτραπούν καταχρήσεις ή μη επιλέξιμες περιπτώσεις.

Όπως είπε, στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί εκατοντάδες αιτήσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, γεγονός που κατέστησε αναγκαίο τον πιο εντατικό έλεγχο. Για τον λόγο αυτό απέφυγε να δεσμευτεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κάθε ατομική περίπτωση, ζητώντας να εξετάζονται ξεχωριστά οι αιτήσεις.

Κοινωνική αντιπαροχή: Πρώτες περιοχές Παιανία, Λάρισα, Πύργος και Καλαμάτα

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στην κοινωνική αντιπαροχή, σημειώνοντας ότι προχωρούν οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε να ξεκινήσουν οι πρώτοι διαγωνισμοί μέσα στο 2026.

Όπως εξήγησε, το Δημόσιο θα αξιοποιήσει ανεκμετάλλευτα οικόπεδα και ακίνητα σε περιοχές όπως η Παιανία, η Λάρισα, ο Πύργος και η Καλαμάτα, παραχωρώντας τα σε ιδιώτες με όρους που θα διασφαλίζουν ότι μέρος των κατοικιών που θα ανεγερθούν θα επιστρέφει στο Δημόσιο για κοινωνική εκμίσθωση.

Στόχος είναι τα νέα αυτά διαμερίσματα να διατεθούν με κοινωνικό μίσθωμα σε ευάλωτες ομάδες, ενώ παράλληλα θα αυξάνεται το συνολικό απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών στην αγορά.

2.300 κατοικίες σε πρώην στρατόπεδα

Η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στην αξιοποίηση τριών ανενεργών στρατοπέδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, όπου, σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, θα κατασκευαστούν 2.300 κοινωνικές κατοικίες.

Όπως είπε, η χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο σχέδιο φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους και θεωρείται κομβικής σημασίας για την ουσιαστική ενίσχυση της προσφοράς στέγης εντός αστικού ιστού.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Άνοιγμα πλατφόρμας μετά το Πάσχα

Στο πεδίο της οικογενειακής πολιτικής, η υπουργός ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» ανοίγει μετά το Πάσχα.

Το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιού, με βασικό κριτήριο το ατομικό εισόδημα της μητέρας. Για ένα παιδί το όριο ορίζεται στις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά στις 27.000 ευρώ, ενώ από τρία παιδιά και άνω δεν θα υπάρχει εισοδηματικό όριο.

Η υπουργός σημείωσε ότι στο σύστημα θα μπορούν να εγγράφονται όχι μόνο επαγγελματίες επιμελητές, αλλά και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις, ώστε να αναγνωρίζεται και θεσμικά μια κοινωνική πρακτική που ήδη εφαρμόζεται ευρέως στην ελληνική οικογένεια.

