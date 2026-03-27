Μιχαηλίδου για Νταντάδες της Γειτονιάς: Έως €500 για κάθε μητέρα – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Μέσα στο προσεχές διάστημα θα ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα ntantades.gov.gr του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο Action24.

Νταντάδες της Γειτονιάς: Οι προϋποθέσεις

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, το ατομικό εισόδημα της μητέρας ορίζεται έως 24.000 ευρώ για ένα παιδί και έως 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Η ίδια ανέφερε πως μέσω του προγράμματος η κάθε μητέρα μπορεί να λάβει έως 500 ευρώ.

Κοινωνική αντιπαροχή

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στο στεγαστικό και την Κοινωνική Αντιπαροχή, ένα εργαλείο που αξιοποιεί τη δημόσια περιουσία, αυξάνει το στεγαστικό απόθεμα και δημιουργεί νέες κοινωνικές κατοικίες με κοινωνικό μίσθωμα.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι το προσεχές διάστημα αναμένονται οι δύο πρώτες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή της πολιτικής: η πρώτη για τη διαδικασία και τους όρους της αντιπαροχής και η δεύτερη για τα πρώτα ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί προς αξιοποίηση από το υπουργείο.

Όπως εξήγησε, μέσα από αυτή την πολιτική ενεργοποιούνται ακίνητα που έμεναν αναξιοποίητα για χρόνια και ενισχύεται ο θεσμός της κοινωνικής κατοικίας.