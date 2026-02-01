Δύο νέα προγράμματα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού - Πώς λειτουργούν και πότε ξεκινούν

Δύο νέα προγράμματα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος αναμένεται να έρθουν μέσα στις επόμενες ημέρες, τα οποία έχουν ως στόχο να αυξήσουν την προσφορά των προσιτών κατοικιών στην αγορά.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά το νέο «Ανακαινίζω», το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο -όπως δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, για ενοικίαση και ιδιοκατοίκηση προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά τις κατασκευαστικές εταιρείες που θέλουν να κατασκευάσουν κατοικίες σε δημόσιες εκτάσεις, τις οποίες θα αναλάβουν να αξιοποιήσουν μετά από διαγωνισμό που εξήγγειλε η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της πολιτικής Κοινωνικής Αντιπαροχής.

Πώς θα λειτουργούν τα προγράμματα

Αρχικά, το νέο «Ανακαινίζω» θα επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστών ακινήτων με σκοπό οι ιδιοκτήτες τους να μπορούν να τα ενοικιάσουν σε μια προσιτή τιμή σε νοικοκυριά. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση ακινήτων, στα οποία ήδη κατοικούν οι ιδιοκτήτες τους και θα συνεχίσουν να ιδιοκατοικούνται. Το μεγαλύτερο ποσό του προγράμματος αυτού θα αξιοποιηθεί για την ανακαίνιση με σκοπό την ενοικίαση ενώ το υπόλοιπο για την ιδιοκατοίκηση.

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, αυτά αναμένεται να είναι παρόμοια με τους προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», δηλαδή για άτομα ηλικίας 25 έως 50 ετών για άγαμους ανέρχεται στα 25.000 ευρώ, για ένα ζευγάρι στα 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το ποσό ανέρχεται στα 39.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Όσον αφορά το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι, Οι ιδιώτες κατασκευαστές θα αναλάβουν την υποχρέωση ένα ποσοστό (30%) των ακινήτων που θα κατασκευάσουν να το προσφέρουν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση με χαμηλό ενοίκιο. Το υπόλοιπο απόθεμα κατοικιών θα μπορούν να το πουλήσουν. Το πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το καλοκαίρι.