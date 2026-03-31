Νταντάδες της Γειτονιάς: Ξεκινούν οι αιτήσεις για voucher έως €500 - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενες μητέρες πλήρους ή μερικής απασχόλησης, άνεργες μητέρες και πατέρες με αποκλειστική επιμέλεια, με εισοδηματικό όριο 24.000 ευρώ ετησίως

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Επανεκκινεί το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» με επιδότηση έως 500 ευρώ μηνιαίως για φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών.
  • Οι επαγγελματίες φροντιστές μπορούν να αναλάβουν έως τρία παιδιά, λαμβάνοντας εισόδημα έως 1.500 ευρώ μηνιαίως με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
  • Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr και απαιτούνται πιστοποιήσεις, μεταξύ άλλων πρώτων βοηθειών και ιατρικές βεβαιώσεις.
  • Η πιλοτική φάση σε 62 δήμους είχε θετικά αποτελέσματα με 1.209 επιμελητές, 2.243 οικογένειες και 2.370 παιδιά να ωφελούνται.
Snapshot powered by AI

Ξεκινά εκ νέου το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», με την πλατφόρμα ntantades.gov.gr να τίθεται ξανά σε λειτουργία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, δίνοντας σε χιλιάδες οικογένειες τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν επιδότηση έως 500 ευρώ μηνιαίως για τη φροντίδα των παιδιών τους.

Η δράση αποτελεί μια ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση, ενισχύοντας τη φύλαξη βρεφών και νηπίων στο σπίτι και διευκολύνοντας την καθημερινότητα των εργαζόμενων γονέων μέσω πιο ευέλικτων λύσεων.

Αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, με τη φροντίδα να παρέχεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και οργάνωσης στις υπηρεσίες φύλαξης.

Παράλληλα, το voucher λειτουργεί ως σημαντική οικονομική «ανάσα», καλύπτοντας μέρος των εξόδων και ελαφρύνοντας αισθητά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι εργαζόμενες μητέρες πλήρους απασχόλησης δικαιούνται έως 500 ευρώ τον μήνα, ενώ για τη μερική απασχόληση το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ. Αντίστοιχη ενίσχυση 300 ευρώ για τρεις μήνες προβλέπεται και για άνεργες μητέρες, με στόχο τη στήριξη στην αναζήτηση εργασίας.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης πατέρες με αποκλειστική επιμέλεια, διευρύνοντας το πλαίσιο των ωφελούμενων, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορούν να συμμετέχουν και παππούδες ή γιαγιάδες. Βασικό κριτήριο αποτελεί το ετήσιο ατομικό εισόδημα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ, καθώς και η ηλικία του παιδιού.

Αμοιβές και προοπτικές για επιμελητές

Οι επαγγελματίες φροντιστές μπορούν να αναλάβουν έως τρία παιδιά, εξασφαλίζοντας μηνιαίο εισόδημα που φτάνει έως τα 1.500 ευρώ. Το πρόγραμμα προσφέρει νόμιμη εργασία, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ενίσχυση της επαγγελματικής τους εμπειρίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr και η διαδικασία είναι δωρεάν. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικες με σχετική εμπειρία ή κατάρτιση στη βρεφονηπιοκομία, καθώς και όσοι διαθέτουν πιστοποίηση πρώτων βοηθειών και τις απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι επιμελητές καλούνται να προσκομίσουν:

  • Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών (από ΕΚΑΒ ή άλλο αναγνωρισμένο φορέα)
  • Ιατρικές βεβαιώσεις (παθολόγου, ψυχιάτρου, δερματολόγου)
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
  • Πιστοποιητικό μη τέλεσης αδικημάτων κατά ανηλίκων

Όσοι δεν διαθέτουν πιστοποίηση πρώτων βοηθειών μπορούν να την αποκτήσουν μέσω δωρεάν σεμιναρίων του ΕΚΑΒ.Η πιλοτική εφαρμογή σε 62 δήμους κατέγραψε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, με 1.209 επιμελητές να συμμετέχουν, 2.243 οικογένειες να εξυπηρετούνται και συνολικά 2.370 παιδιά να ωφελούνται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνησε ο Γιώργος Νταλάρας για την Μαρινέλλα: «Εσύ δεν πέθανες προχθές μάνα μου»

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ κατά συμμάχων: «Όσοι θέλετε πετρέλαιο πάρτε μόνοι σας τα Στενά του Ορμούζ ή αγοράστε από ΗΠΑ - Γαλλία, θα το θυμόμαστε»

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Volkswagen T-Roc: Η ολοκληρωμένη πρόταση στα compact SUV

14:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντιέγκο Μαραντόνα: Το «σπίτι του θεού» μετατράπηκε σε χώρο συσσιτίου για άπορους

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός στρατός: «Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε στο Ιράν για τις επόμενες εβδομάδες»

14:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με λυγμούς η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας

14:51ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου ενισχύει τη διεθνή της παρουσία στην ProWein 2026

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ξεκινούν οι αιτήσεις για voucher έως €500 - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για μέτρα στα σχολεία λόγω κακοκαιρίας: «Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή, είναι ευθύνη»

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι το παιδί; Δίδυμοι κοιμήθηκαν με την ίδια γυναίκα με 4 μέρες διαφορά - Η αδυναμία του DNA

14:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάσος - Κάρπαθος: Αρχαία ναυάγια, αγγεία, βυζαντινές άγκυρες - Εντυπωσιακά ευρήματα στον βυθό από τον 7ο αιώνα π.Χ. ως το σήμερα

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Νέο νομοσχέδιο περιορίζει την πώληση προϊόντων κάνναβης σε ανηλίκους

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Erminio: Ανοιχτά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη, κλειστά τα νυχτερινά

14:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η χώρα δεν χρειάζεται εκλογές – Η άρνηση του ΠΑΣΟΚ για συνεργασία ενισχύει το επιχείρημα της αυτοδυναμίας

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών

14:01WHAT THE FACT

Η εξήγηση για την οπτική ψευδαίσθηση με τις 9 μωβ κουκκίδες που έγινε viral

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρή επίθεση Καρυστιανού στον πρόεδρο δικαστών κι εισαγγελέων: «Ντροπή για ένα κράτος δικαίου»

13:59WHAT THE FACT

Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο βαθαίνει: Επιστήμονες εντόπισαν DNA ανθρώπων, ζώων και φυτών

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης «στενάζει» από την έλλειψη καυσίμων: Πώς θωρακίζονται 15 χώρες απέναντι στην ενεργειακή κρίση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Live εικόνα από τη Μητρόπολη Αθηνών - Η χώρα αποχαιρετά την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Erminio: Ανοιχτά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη, κλειστά τα νυχτερινά

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Σύσσωμος ο πολιτικός και καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την «ιέρεια» του ελληνικού πενταγράμμου - Εικόνες

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Κόκκινος συναγερμός για 7 περιοχές

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Αυτός είναι ο 27χρονος που θώπευσε 54χρονη - Πώς σώθηκε η γυναίκα

10:16LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Μαγνήτισε τα βλέμματα στα 50 της με καυτό μπικίνι σε παραλία της Χαβάης

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

14:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με λυγμούς η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας

11:55LIFESTYLE

Συγκίνησε η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη για την Μαρινέλλα: «Θα την θυμάμαι πάντα για την αγάπη της»

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι το παιδί; Δίδυμοι κοιμήθηκαν με την ίδια γυναίκα με 4 μέρες διαφορά - Η αδυναμία του DNA

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για μέτρα στα σχολεία λόγω κακοκαιρίας: «Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή, είναι ευθύνη»

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Συγκινημένοι στο τελευταίο αντίο η κόρη και τα εγγόνια της - Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα

11:00ΕΘΝΙΚΑ

Ξαφνική επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Προσγειώθηκε στο Ντουμπάι στις 11

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρή επίθεση Καρυστιανού στον πρόεδρο δικαστών κι εισαγγελέων: «Ντροπή για ένα κράτος δικαίου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ