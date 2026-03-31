Νταντάδες της Γειτονιάς: Ξεκινούν οι αιτήσεις για voucher έως €500 - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Ξεκινά εκ νέου το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», με την πλατφόρμα ntantades.gov.gr να τίθεται ξανά σε λειτουργία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, δίνοντας σε χιλιάδες οικογένειες τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν επιδότηση έως 500 ευρώ μηνιαίως για τη φροντίδα των παιδιών τους.

Η δράση αποτελεί μια ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση, ενισχύοντας τη φύλαξη βρεφών και νηπίων στο σπίτι και διευκολύνοντας την καθημερινότητα των εργαζόμενων γονέων μέσω πιο ευέλικτων λύσεων.

Αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, με τη φροντίδα να παρέχεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και οργάνωσης στις υπηρεσίες φύλαξης.

Παράλληλα, το voucher λειτουργεί ως σημαντική οικονομική «ανάσα», καλύπτοντας μέρος των εξόδων και ελαφρύνοντας αισθητά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι εργαζόμενες μητέρες πλήρους απασχόλησης δικαιούνται έως 500 ευρώ τον μήνα, ενώ για τη μερική απασχόληση το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ. Αντίστοιχη ενίσχυση 300 ευρώ για τρεις μήνες προβλέπεται και για άνεργες μητέρες, με στόχο τη στήριξη στην αναζήτηση εργασίας.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης πατέρες με αποκλειστική επιμέλεια, διευρύνοντας το πλαίσιο των ωφελούμενων, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορούν να συμμετέχουν και παππούδες ή γιαγιάδες. Βασικό κριτήριο αποτελεί το ετήσιο ατομικό εισόδημα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ, καθώς και η ηλικία του παιδιού.

Αμοιβές και προοπτικές για επιμελητές

Οι επαγγελματίες φροντιστές μπορούν να αναλάβουν έως τρία παιδιά, εξασφαλίζοντας μηνιαίο εισόδημα που φτάνει έως τα 1.500 ευρώ. Το πρόγραμμα προσφέρει νόμιμη εργασία, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ενίσχυση της επαγγελματικής τους εμπειρίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr και η διαδικασία είναι δωρεάν. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικες με σχετική εμπειρία ή κατάρτιση στη βρεφονηπιοκομία, καθώς και όσοι διαθέτουν πιστοποίηση πρώτων βοηθειών και τις απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι επιμελητές καλούνται να προσκομίσουν:

Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών (από ΕΚΑΒ ή άλλο αναγνωρισμένο φορέα)

Ιατρικές βεβαιώσεις (παθολόγου, ψυχιάτρου, δερματολόγου)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Πιστοποιητικό μη τέλεσης αδικημάτων κατά ανηλίκων

Όσοι δεν διαθέτουν πιστοποίηση πρώτων βοηθειών μπορούν να την αποκτήσουν μέσω δωρεάν σεμιναρίων του ΕΚΑΒ.Η πιλοτική εφαρμογή σε 62 δήμους κατέγραψε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, με 1.209 επιμελητές να συμμετέχουν, 2.243 οικογένειες να εξυπηρετούνται και συνολικά 2.370 παιδιά να ωφελούνται.

Διαβάστε επίσης