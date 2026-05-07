Απεργία ΑΔΕΔΥ στις 13 Μαΐου – Αυτά είναι τα αιτήματα

Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη απεργία για την προσεχή Τετάρτη, 13 Μαΐου, και δημοσίευσε τη λίστα με τις διεκδικήσεις της

  • Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη απεργία για τις 13 Μαΐου 2026 με συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 π.μ.
  • Τα αιτήματα περιλαμβάνουν υπεράσπιση της μονιμότητας και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
  • Ζητούνται αυξήσεις μισθών, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία και ξεπάγωμα μισθολογικών κλιμακίων 2016
  • 2017.
  • Απαιτούν αύξηση αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ ανά παιδί και ενίσχυση επιδόματος επικίνδυνης εργασίας.
  • Ζητούν μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο, ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημόσιων αγαθών από ιδιωτικοποιήσεις.
Εικοσιτετράωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία κήρυξε για την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 η ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος και στους χώρους συγκέντρωσης που θα ορίσουν τα νομαρχιακά τμήματα σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

  • «Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας.
  • Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.
  • Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση.
  • Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.
  • Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.
  • Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
  • Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση.
  • Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.
  • Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου.
  • Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις».
