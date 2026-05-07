Απεργία ΑΔΕΔΥ στις 13 Μαΐου – Αυτά είναι τα αιτήματα

Snapshot Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη απεργία για τις 13 Μαΐου 2026 με συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 π.μ.

Τα αιτήματα περιλαμβάνουν υπεράσπιση της μονιμότητας και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ζητούνται αυξήσεις μισθών, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία και ξεπάγωμα μισθολογικών κλιμακίων 2016

2017.

Απαιτούν αύξηση αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ ανά παιδί και ενίσχυση επιδόματος επικίνδυνης εργασίας.

Ζητούν μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο, ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημόσιων αγαθών από ιδιωτικοποιήσεις. Snapshot powered by AI

Εικοσιτετράωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία κήρυξε για την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 η ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος και στους χώρους συγκέντρωσης που θα ορίσουν τα νομαρχιακά τμήματα σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής: