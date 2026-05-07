Η Ευρώπη στο στόχαστρο της «εθνικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής» της κυβέρνησης Τραμπ

Η νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική των ΗΠΑ βάζει στο στόχαστρο την Ευρώπη και τους «βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς», προκαλώντας ήδη αντιδράσεις για τη ρητορική της.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Η νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική των ΗΠΑ στοχεύει την Ευρώπη και τους «βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς».
  • Η στρατηγική χαρακτηρίζει την Ευρώπη ως «εκκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών» λόγω των ανοικτών συνόρων και των ιδανικών της παγκοσμιοποίησης.
  • Τρεις κύριες απειλές για τις ΗΠΑ είναι οι ναρκοτρομοκράτες και διεθνείς συμμορίες, οι ισλαμιστές τρομοκράτες και οι βίαιοι εξτρεμιστές της αριστεράς.
  • Ο σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, Σεμπάστιαν Γκόρκα, είχε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής και έχει δεχθεί κριτική για σχέσεις με ακραίους κύκλους.
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στρέφει τα πυρά της κατά της Ευρώπης στη νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την ουσιαστικά «εκκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών». Το σχετικό κείμενο δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη από τον Λευκό Οίκο.

Στο έγγραφο προσδιορίζονται τρεις βασικές απειλές για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών: οι «ναρκοτρομοκράτες και οι διεθνείς συμμορίες», οι «ιστορικοί ισλαμιστές τρομοκράτες» και οι «βίαιοι εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών».

Ιδιαίτεη αίσθηση προκαλεί η αναφορά στην Ευρώπη, καθώς το κείμενο υποστηρίζει ότι «καλά οργανωμένες εχθρικές οργανώσεις» εκμεταλλεύονται «τα ανοικτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης».

«Όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής φέρεται να είχε ο σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, Σεμπάστιαν Γκόρκα, πρόσωπο που έχει κατά καιρούς δεχθεί επικρίσεις για σχέσεις με ακραίους κύκλους, κυρίως στην Ουγγαρία.

