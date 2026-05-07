Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί και αρκετοί τραυματίες την Τετάρτη από ισραηλινά πλήγματα

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο γιος του ηγετικού στελέχους της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη.
  • Ο Αζάμ Χαλίλ αλ Χάγια, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς, τραυματίστηκε σε επίθεση στην πόλη της Γάζας.
  • Πέντε νεκροί προήλθαν από δύο ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας και ένας ακόμη κοντά στη Χαν Γιούνις, όπου σκοτώθηκε αξιωματικός της αστυνομίας της Χαμάς.
  • Παρά την εκεχειρία του Οκτωβρίου 2025, τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται, με 837 Παλαιστίνιους και πέντε Ισραηλινούς στρατιώτες νεκρούς από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός.
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων την Τετάρτη στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και νοσοκομεία του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Αζάμ Χαλίλ αλ Χάγια, γιος του ηγετικού στελέχους της Χαμάς, τραυματίστηκε σε μια από τις ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας, ανέφερε στο AFP πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Πέντε νεκροί ήταν ο απολογισμός δύο ισραηλινών επιθέσεων στην Πόλη της Γάζας, όπως ανέφεραν υγειονομικοί στο Γαλλικό Πρακτορείο. Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν κοντά στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ. Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας στη Γάζα διευκρίνισε πως ο άνδρας που σκοτώθηκε κοντά στη Χαν Γιούνις ήταν αξιωματικός της αστυνομικής δύναμης της Χαμάς.

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν σταματήσει.

Τουλάχιστον 837 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Από την ισραηλινή πλευρά, πέντε στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας στο ίδιο διάστημα.

