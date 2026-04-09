Από 9 ευρώ το κιλό η τιμή του αρνιού - Αυξημένη η κίνηση στη Βαρβάκειο ενόψει Πάσχα

Snapshot Η τιμή του αρνιού στη Βαρβάκειο ξεκινά από 9 ευρώ το κιλό, με τις τιμές να θεωρούνται καλές από τους καταναλωτές σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις.

Η κίνηση στη Βαρβάκειο αγορά είναι αυξημένη ενόψει Πάσχα, με μεγάλο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές.

Υπάρχει επαρκές απόθεμα αρνιών στην αγορά για να καλύψει τη ζήτηση των καταναλωτών.

Οι τιμές του αρνιού κυμαίνονται από 9 έως 16 ευρώ το κιλό, με ορισμένα καταστήματα να προσφέρουν πιο προσιτές τιμές λόγω των προσπαθειών των εμπόρων. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στη Βαρβάκειο αγορά από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, καθώς όσο πλησιάζουμε προς την Κυριακή και το Πάσχα, οι καταναλωτές σπεύδουν να κάνουν τα τελευταία ψώνια για το πασχαλινό τραπέζι.

Οι πάγκοι των εμπόρων στη μεγαλύτερη αγορά της Αθήνας είναι γεμάτοι κόσμο, με ορισμένους εξ αυτών να ψάχνουν ακόμα την καλύτερη τιμή για το αρνί της Κυριακής. Σήμερα, πάντως, ορισμένοι πάγκοι άνοιξαν, ξεκινώντας μέχρι και από τα 9 ευρώ το κιλό στα αρνιά, με την πλειονότητα των καταναλωτών να χαρακτηρίζει τις τιμές «καλές», ιδίως «σε σύγκριση με αυτό που έλεγαν στις αρχές».

Οι έμποροι, μάλιστα, επιμένουν πως οι ίδιοι προσπάθησαν να απορροφήσουν τις αυξήσεις για να μη φανούν στην τσέπη των καταναλωτών, ιδίως εν μέσω της «μάχης» που δίνουν οι κτηνοτρόφοι με την ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει τραγικές συνέπειες για τους ίδιους και για την αγορά.

Ο φακός του Newsbomb.gr, βρέθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης στη Βαρβάκειο αγορά, αποτυπώνοντας την καταναλωτική κίνηση, αλλά και το κλίμα που επικρατεί σε πολίτες και εμπόρους εν μέσω πασχαλινών αγορών.

Σύμφωνα με καταναλωτές «οι τιμές είναι καλές» και «σχεδόν ίδιες με πέρυσι», και «από αυτό που έλεγαν στις αρχές το 9-10, 11-12 είναι καλό».

Στον φακό του Newsbomb.gr μίλησε και έμπορος, ο οποίος ανέφερε ότι «σήμερα οι τιμές έπεσαν λίγο», εξηγώντας πως «το αρνί ξεκινάει από τα 11 και φτάνει έως τα 16 ευρώ στην αγορά».

Τόνισε δε, ότι «υπάρχει απόθεμα αρκετό για τον κόσμο, να μην τρομάζει», ενώ σχετικά με την κίνηση που καταγράφεται ανέφερε ότι «είναι από την προηγούμενη εβδομάδα πάρα πολλή και σήμερα έχει αυξηθεί επίσης πάρα πολύ. Από τις 6 το πρωί είναι έτσι η αγορά».

Επιπλέον ο έμπορος πρόσθεσε ότι «ο καταναλωτής έχει καταλάβει ότι η αγορά έχει τις καλύτερες τιμές και έχει κατέβει να τις δει», αναφερόμενος στη Βαρβάκειο, ενώ υπογράμμισε ότι «κι εμείς με τη δουλειά που έχουμε κάνει και που έχουμε απορροφήσει την αύξηση που γίνεται λόγω της αρρώστιας και λόγω του εμπορίου, πιστεύω ότι ο καταναλωτής αξίζει να έρθει να τα δει, να δει την προσπάθεια που έχει γίνει».

«Θεωρώ ότι η αγορά είναι σε πολύ καλά επίπεδα αυτή τη στιγμή, λόγω και όλης της κατάστασης που επικρατεί. Νομίζω ότι είναι 10% πάνω, γιατί η αγορά έχει κάνει υπερπροσπάθεια, έχει απορροφήσει την αύξηση και σήμερα άμα δείτε υπάρχουν καταστήματα μέσα στην αγορά που έχουν βάλει το αρνί μέχρι και 10 ευρώ. Έχει καταφέρει να σπάσει την τιμή, γιατί φέτος ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα λόγω της αρρώστιας που μας παρουσιάστηκε», κατέληξε, αναφερόμενος και στην ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Δείτε φωτογραφίες

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

