Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Πάνω από 300 έλεγχοι ενόψει Πάσχα

Ενισχύεται η παρουσία κλιμακίων της Αρχής το επόμενο διήμερο – Πού κινούνται οι τιμές του αρνιού

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Πάνω από 300 έλεγχοι ενόψει Πάσχα
  • Η Αρχή Ελέγχου Αγοράς έχει πραγματοποιήσει πάνω από 300 ελέγχους σε όλη τη χώρα ενόψει του Πάσχα 2026, με αυξημένη επιχειρησιακή κινητοποίηση το επόμενο διήμερο.
  • Οι τιμές στο αρνί σήμερα Μεγάλη Πέμπτη είναι παρόμοιες με πέρυσι, με σούπερ μάρκετ να κυμαίνονται από 11,49 έως 11,90 €/κιλό και μεγάλες αγορές από 8,99 €/κιλό.
  • Η Αρχή παρακολουθεί καθημερινά τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των πασχαλινών προϊόντων, εντείνοντας τους ελέγχους για διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτή.
  • Υπάρχει επάρκεια προϊόντων και υγιής ανταγωνισμός τιμών και στα συνοικιακά κρεοπωλεία, ενώ η πλήρης εικόνα των τιμών θα διαμορφωθεί κατά το επόμενο διήμερο της κορύφωσης της εμπορικής κίνησης.
  • Οι έλεγχοι γίνονται με στοχευμένη μεθοδολογία και χρήση ψηφιακών εργαλείων, με στόχο την ταχεία αντίδραση και διαφάνεια στην αγορά, όπως αποδεικνύουν τα πρόσφατα ευρήματα σε Αττική, Ρόδο και Κρήτη.
Πάνω από 300 ελέγχους σε όλη τη χώρα έχουν πραγματοποιήσει κλιμάκια της Αρχής ελέγχου της Αγοράς ενόψει του Πάσχα 2026.

Μάλιστα όπως αναφέρει η Αρχή, η παρουσία των κλιμακίων ενισχύεται ακόμη περισσότερο το επόμενο διήμερο με αυξημένη επιχειρησιακή κινητοποίηση.

Οι τιμές στο αρνί

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Αρχής, σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, οι τιμές στο αρνί διαμορφώνονται σε αντίστοιχα επίπεδα με την περυσινή χρονιά:

  • Σούπερ μάρκετ: από 11,49 – 11,90 €/κλ (σε πάνω από το 98% της αγοράς ΣΜς σταθμισμένα)
  • Μεγάλες αγορές (πχ. Βαρβάκειος): από 8,99 €/κλ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την εξέλιξη των τιμών και τη διαθεσιμότητα των πασχαλινών προϊόντων και των αμνοεριφίων, με συνεχή και συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων από όλη την αγορά.

Παράλληλα, έχει εντείνει σημαντικά τους ελέγχους σε όλη την επικράτεια, με ξεκάθαρο στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την ουσιαστική προστασία του καταναλωτή, ιδίως σε μία περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Οι επιλογές

Παράλληλα, οι καταναλωτές έχουν ουσιαστικές επιλογές και στα συνοικιακά κρεοπωλεία, όπου διαπιστώνεται επάρκεια προϊόντων και υγιής ανταγωνισμός τιμών.

Επισημαίνεται ότι η πληρέστερη και αντικειμενικότερη εικόνα για την εξέλιξη των τιμών θα διαμορφωθεί κατά την κορύφωση της εμπορικής κίνησης το επόμενο διήμερο, όταν και θα αποτυπωθούν οι τελικές προσφορές της αγοράς.

Οι στόχοι

«Συμπληρωματικά, και με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις που δημιούργησαν εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με τη λειτουργία των ελέγχων, η Αρχή υπενθυμίζει ότι οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με πλήρως στοχευμένη μεθοδολογία και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων», σημειώνει η αρχή και συνεχίζει:

«Μέσω της καθημερινής ανάλυσης δεδομένων από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων και άλλα συστήματα παρακολούθησης, εντοπίζονται άμεσα αποκλίσεις και ενεργοποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εκεί όπου πραγματικά απαιτείται παρέμβαση».

«Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων δεν αποτυπώνεται στον αριθμό των ελεγκτών, αλλά στη σωστή στόχευση, την τεχνολογική υποστήριξη και την ταχύτητα αντίδρασης — όπως αποδεικνύεται από τα πρόσφατα ευρήματα και τις παρεμβάσεις της Αρχής σε Αττική, Ρόδο και Κρήτη», τονίζει η αρχή και καταλήγει:

«Η Αρχή θα συνεχίσει με την ίδια ένταση τους ελέγχους, ώστε η αγορά να λειτουργεί με κανόνες, διαφάνεια και υγιή ανταγωνισμό, διασφαλίζοντας ότι ο καταναλωτής έχει πραγματικές επιλογές, επάρκεια προϊόντων και δίκαιες τιμές».

