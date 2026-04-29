Κεφαλονιά: Ποσότητα κοκαΐνης συμβατή με τοξικότητα που επιφέρει θάνατο βρέθηκε στη Μυρτώ

Snapshot Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν μεγάλη συγκέντρωση κοκαΐνης στον οργανισμό της 19χρονης Μυτούς, σε επίπεδο τοξτητας που μπορεί να προκάλεσε τον θάνατό της.

Η Μυρτώ είχε επίσης καταναλώσει αλκοόλ και είχε κάνει χρήση κάνναβης το μοιραίο βράδυ.

Τρία άτομα κατηγορούνται για τον θάνατο της νεαρής στο Αργοστόλι.

Ο πατέρας της Μυρτούς δηλώνει ότι σκοπός του είναι να δικαιώσει το παιδί του.

Η οικογένεια της Μυρτούς βρίσκεται υπό φαρμακευτική αγωγή για να αντιμετωπίσει τον πόνο του χαμού της. Snapshot powered by AI

Σε μια νέα αποκάλυψη γύρω από τον θάνατο της 19χρονη Μυρτούς στο Αργοστόλι προχώρησε ο ΑΝΤ1 καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στη σορό της νεαρής δείχνουν στοιχεία για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ στο κατάλυμα της πρωτεύουσας της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, οι τοξικολογικές έδειξαν μεγάλη συγκέντρωση κοκαΐνης στον οργανισμό της Μυρτούς, σε βαθμό τοξικότητας, η οποία θα μπορούσε να έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στον θάνατο της άτυχης νεαρής.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως οι εξετάσεις επίσης έδειξαν πως η Μυρτώ είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε κάνει χρήση κάνναβης.

Παράλληλα, ο πατέρας της 19χρονη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε πως «στόχος που έχω είναι να δικαιώσω το παιδί μου», προσθέτοντας πως τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του, Μιράντα, βρίσκονται υπό φαρμακευτική αγωγή για να αντέξουν τον χαμό τους παιδού τους

