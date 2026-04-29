Τι δώρο έκανε ο βασιλιάς Κάρολος στον Τραμπ - Η λαμπερή δεξίωση και τα γκουρμέ πιάτα

Η εκδήλωση είχε αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα και περιλάμβανε κρασιά από γνωστές αμερικανικές περιοχές ως φόρο τιμής στην αμερικανική οινοποιία.

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ απένειμε στον πρόεδρο Τραμπ την καμπάνα ενός βρετανικού υποβρυχίου της εποχής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου — που ονομάστηκε HMS Trump — στο επίσημο δείπνο του Λευκού Οίκου την Τρίτη, όπου οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εύκολες και τις δύσκολες στιγμές της μακροχρόνιας σχέσης ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου.

Η λαμπερή ορειχάλκινη καμπάνα που φέρει το όνομα του Τραμπ και την ένδειξη 1944, τη χρονιά που το υποβρύχιο έφυγε από ένα βρετανικό ναυπηγείο, ήταν μέρος ενός πλοίου που έπαιξε «κρίσιμο ρόλο κατά τη διάρκεια του πολέμου στον Ειρηνικό», σύμφωνα με τον Βασιλιά. «Είθε να γίνει μάρτυρας της κοινής ιστορίας και του λαμπρού μέλλοντος του έθνους μας», είπε ο Κάρολος, περιγράφοντας την προσφορά ως το «προσωπικό του δώρο».

Το δώρο παρουσιάστηκε στο πολυτελές δείπνο που διοργάνωσε η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ για το βασιλικό ζεύγος, στο οποίο παρευρέθηκαν πολλοί καλεσμένοι υψηλού προφίλ, ανάμεσά τους κορυφαίοι αξιωματούχοι και μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ, μελη του Κογκρέσου, δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών τεχνολογίας, προσωπικότητες του Fox News και τα περισσότερα παιδιά του Τραμπ.

Μετά από μια φωτογράφιση, οι καλεσμένοι κάθισαν για ένα πλούσιο δείπνο τεσσάρων πιάτων με εποχιακά υλικά, βότανα και μέλι από τον χώρο του Λευκού Οίκου, καθώς ο Τραμπ και ο Κάρολος έκαναν πρόποση. Ο βασιλιάς Κάρολος περιέγραψε την ιστορία της Βρετανίας και της Αμερικής ως μια ιστορία «συμφιλίωσης, από τους αντιπάλους μέχρι τους στενότερους συμμάχους, που ίσως δεν ακολουθούν πάντα την ευθύτερη οδό». «Και αν ποτέ χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας, απλώς τηλεφωνήστε μας», αστειεύτηκε ο βασιλιάς.

«Ο λαός μας έχει αγωνιστεί και έχει πέσει μαζί για την υπεράσπιση των αξιών που αγαπάμε πέρα ​​από τον ωκεανό και από ακτή σε ακτή», δήλωσε ο 77χρονος μονάρχης. «Σταθήκαμε ενωμένοι στις καλύτερες και στις χειρότερες στιγμές», πρόσθεσε, σημειώνοντας τις «προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα από εκείνους που εύχονται το κακό μας σε όλο τον κόσμο».

Ο Τραμπ, στις δηλώσεις του αποκάλυψε ότι ο Κάρολος «συμφωνεί» ότι δεν μπορεί ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Εκτελούμε μία μικρή δουλειά στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή, ίσως το γνωρίζετε και οι δύο, και τα πάμε πολύ καλά», είπε ο πρόεδρος, αναφερόμενος στον συνεχιζόμενο πόλεμο με την Τεχεράνη.

«Έχουμε νικήσει στρατιωτικά αυτόν τον συγκεκριμένο αντίπαλο και δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουμε αυτόν τον αντίπαλο - ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου ακόμη περισσότερο από εμένα - δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουμε αυτόν τον αντίπαλο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «η ιστορία δεν έχει γνωρίσει πιο ισχυρή δύναμη από τον συνδυασμό του αμερικανικού πατριωτισμού και της βρετανικής υπερηφάνειας». Πριν από το δείπνο, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα πόζαραν για φωτογραφίες με τον Τραμπ και την πρώτη κυρία Μελάνια, ο πρόεδρος επαίνεσε την ομιλία της Αυτού Μεγαλειότητας στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Ζήλεψα πολύ».

«Έπεισε τους Δημοκρατικούς να θέσουν υποψηφιότητα. Εγώ ποτέ δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό», παρατήρησε με θαυμασμό ο πρόεδρος. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τον συμπαθούσαν περισσότερο από ποτέ οποιονδήποτε Ρεπουμπλικάνο ή Δημοκρατικό.»

Τα σερβίτσια της επίσημης δεξίωσης προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας στον Λευκό Οίκο AP

Ο ενδυματολογικός κώδικας για το περίτεχνο δείπνο – που οργάνωσε η Μελάνια – ήταν λευκή γραβάτα και σμόκιν. Το σμόκιν του Προέδρου Τραμπ φτιάχτηκε από τον Αμερικανό σχεδιαστή Ralph Lauren. Η πρώτη κυρία εντυπωσίασε φορώντας ένα απαλό ροζ μεταξωτό στράπλες φόρεμα από τον οίκο Christian Dior Haute Couture, με υπόλευκα σουέτ γάντια Dior και γόβες Dior.

Η βασίλισσα Καμίλα φορούσε ένα βαθύ ροζ βραδινό φόρεμα της διάσημης Βρετανίδας σχεδιάστριας Φιόνα Κλερ, μαζί με ένα κολιέ από αμέθυστο και διαμάντια, το οποίο είχε χαρίσει μια πρώην δούκισσα του Κεντ στη βασίλισσα Βικτώρια, η οποία με τη σειρά της το έδωσε στη βασίλισσα Μαίρη.

Η λίστα των καλεσμένων υψηλού προφίλ περιελάμβανε τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, τον πρωταθλητή του Masters, Ρόρι ΜακΙλρόι, τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σάμιουελ Αλίτο, Κλάρενς Τόμας, Έιμι Κόνι Μπάρετ, Νιλ Γκόρσουτς και Μπρετ Κάβανο. Παρευρέθηκαν επίσης οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία και αρκετά μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και της δεύτερης κυρίας Ούσα Βανς.

Οι επισκέπτες δείπνησαν, μεταξύ άλλων πιάτων σούπα βελουτέ με βότανα κήπου, χειροποίητα ραβιόλια με ανοιξιάτικα βότανα και γλώσσα μενιέρ. Για επιδόρπιο, η Μελάνια διάλεξε ένα σοκολατένιο γλυκό σε σχήμα κυψέλης με παγωτό κρεμ φρες και μέλι του Λευκού Οίκου από την κυψέλη που έδειξαν οι Τραμπ στη βασιλική οικογένεια τη Δευτέρα. Στους καλεσμένους προσφέρθηκαν επίσης ένα riesling από την κοιλάδα Napa, ένα pinot noir από την κοιλάδα Willamette και ένα chardonnay από το Κονέκτικατ – «ως φόρο τιμής στη δύναμη της αμερικανικής οινοποίησης».