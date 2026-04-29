«Ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ»: Ινδός δισεκατομμυριούχος τους προσφέρει καταφύγιο για να μην θανατωθούν

Ιπποπόταμοι, οι οποίοι εισήχθησαν στην Κολομβία από τον Κολομβιανό βαρόνο των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ ως μέρος του προσωπικού του ζωολογικού κήπου, σε μια λίμνη στο πάρκο Hacienda Napoles στο Πουέρτο Τριούνφο της Κολομβίας, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020.

Ο Ινδός μεγιστάνας Ανάντ Αμπάνι, γιος του δισεκατομμυριούχου Μουκές Αμπάνι, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει στο καταφύγιο που διαθέτει στην Ινδία 80 από τους λεγόμενους «ιπποπόταμους της κοκαΐνης» που βρίσκονται στην Κολομβία, ώστε να αποτρέψει την ευθανασία τους.

Οι ιπποπόταμοι είναι απόγονοι εκείνων που εισήγαγε στη χώρα τη δεκαετία του 1980 ο Πάμπλο Εσκομπάρ, ένας από τους κορυφαίους βαρόνους ναρκωτικών της Κολομβίας, ο οποίος επιδίωκε να δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ζωολογικούς κήπους στη Λατινική Αμερική με μεγάλη ποικιλία ζώων.

Έκτοτε, ο πληθυσμός τους έχει φτάσει τους 160 ιπποπόταμους και η παρουσία τους έχει προκαλέσει χάος στα ποτάμια της χώρας. Πριν από μερικές εβδομάδες, η Κολομβία ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να θανατώσει 80 από αυτά τα ζώα, πυροδοτώντας έντονες ανησυχίες στους ακτιβιστές της άγριας φύσης.

Ο Αμπάνι ζήτησε από την κολομβιανή κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφαση, προτείνοντας να τα μεταφέρει με «επιστημονικό και ασφαλή» τρόπο στο κέντρο διάσωσης άγριας ζωής «Βαντάρα», ο οποίος βρίσκεται στο δυτικό ινδικό κρατίδιο Γκουτζαράτ.

Ο Ανάντ Αμπάνι, γιος του δισεκατομμυριούχου Μουκές Αμπάνι και η αρραβωνιαστικιά του Ραντίκα Μέρτσαντ στο Jio World Centre στη Βομβάη, στις 5 Ιουλίου του 2024.

«Αυτοί οι 80 ιπποπόταμοι δεν επέλεξαν πού θα γεννηθούν, ούτε δημιούργησαν τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν τώρα», ανέφερε ο Αμπάνι σε ανάρτησή του στα social media. Αυτά τα ζώα «είναι ζωντανά όντα με συναισθήματα, και αν έχουμε τη δυνατότητα να τα σώσουμε μέσω μιας ασφαλούς και ανθρώπινης λύσης, έχουμε την ευθύνη να προσπαθήσουμε».

«Είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε και να φροντίσουμε αυτούς τους ιπποπόταμους σε ένα ειδικά σχεδιασμένο και εμπλουτισμένο περιβάλλον, που έχει δημιουργηθεί για να εγγυάται την ευημερία τους και, ταυτόχρονα, να αντανακλά τα βασικά χαρακτηριστικά του τρέχοντος οικοτόπου τους», αναφέρεται σε μια επιστολή που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα και υπογράφεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Βαντάρα, Βίβααν Καρανί, εκ μέρους του Αμπάνι.

Στην επιστολή, η οποία απευθύνεται στην υπουργό Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Κολομβίας, Αϊρίν Βελέζ Τόρες, οι υπάλληλοι της Βαντάρα την καλούν να «προσφύγει με σεβασμό» κατά της απόφασης της κολομβιανής κυβέρνησης.

Ο ζωολογικός κήπος του Αμπάνι αυτοαποκαλείται ως «ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διάσωσης, φροντίδας και διατήρησης άγριας ζωής στον κόσμο». Μεταξύ άλλων ζώων, φιλοξενεί ήδη εκατοντάδες ελέφαντες, 50 αρκούδες, 160 τίγρεις, 200 λιοντάρια, 250 λεοπαρδάλεις και 900 κροκόδειλους, σύμφωνα με την Κεντρική Αρχή Ζωολογικών Κήπων της Ινδίας.

Εάν η κολομβιανή κυβέρνηση εγκρίνει το αίτημα του Αμπάνι, αυτή θα υλοποιηθεί «σε αυστηρή συμμόρφωση με τις απαραίτητες εγκρίσεις, άδειες, διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, απαιτήσεις βιοασφάλειας και λογιστικό σχεδιασμό», εξήγησε ο Καρανί στη δήλωση, προσφέροντας «δια βίου» φροντίδα για τα ζώα σύμφωνα με την αρχή του «να μην προκαλείται βλάβη σε κανένα ζωντανό ον».

Οι υπεύθυνοι της Βαντάρα δήλωσαν ότι είναι «πλήρως διαθέσιμοι» να συμμετάσχουν σε διάλογο με την κολομβιανή κυβέρνηση για να αναλύσουν την πρωτοβουλία και εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συναντηθούν με αξιωματούχους της κυβέρνησης του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, στους οποίους απηύθυναν πρόσκληση για να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του κέντρου διάσωσης.

Ο Ανάντ Αμπάνι, ιδρυτής του κέντρου διάσωσης Βαντάρα και γιος του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Reliance Industries Limited (RIL), που θεωρείται η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία στην Ινδία, ισχυρίζεται ότι είναι λάτρης των ζώων. «Στα ζώα βλέπω τον Θεό, και το Βαντάρα είναι ένας ναός», λέει συχνά ο ίδιος. Ο 31χρονος μεγιστάνας έγινε διεθνές θέμα το 2024 όταν παντρεύτηκε τη Ραντίκα Μέρτσαντ, κόρη µεγιστάνα φαρµακοβιοµηχανίας, σε έναν γάμο που προηγήθηκαν πολυτελείς εορτασμοί οι οποίοι διήρκεσαν μήνες.

Εισβλητικά είδη

Το μέτρο για την έγκριση της θανάτωσης των 80 ιπποποτάμων οφείλεται στην ανεξέλεγκτη αύξηση των εισβλητικών ειδών στη λεκάνη του ποταμού Μαγδαλένα, είχε δηλώσει η υπουργός Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Κολομβίας, Αϊρίν Βελέζ Τόρες, κατά την ανακοίνωση της απόφασης.

«Χωρίς αυτή την ενέργεια, είναι αδύνατο να ελεγχθεί ο πληθυσμός, και όπως έχουμε ήδη δει, εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε τουλάχιστον 500 ιπποπόταμους που θα επηρεάζουν τα οικοσυστήματά μας και τα αυτόχθονα είδη, όπως οι μάνατοι και οι χελώνες του ποταμού. Από υπευθυνότητα για το οικοσύστημά μας λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα», δήλωσε η ίδια σε συνέντευξη Τύπου στις 13 Απριλίου.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, το υπουργείο Περιβάλλοντος της Κολομβίας είχε δηλώσει ότι διερευνούσε εναλλακτικές λύσεις, όπως τη μετεγκατάσταση των ζώων σε χώρες όπως ο Ισημερινός, το Περού, οι Φιλιππίνες, η Ινδία, το Μεξικό, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Νότια Αφρική και η Χιλή. Ωστόσο, αυτές οι επιλογές δεν είχαν προχωρήσει «λόγω διεθνών περιορισμών και επιχειρησιακών δυσκολιών».