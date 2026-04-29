ΗΠΑ: Μαθητές γυμνασίου σταμάτησαν σχολικό σε αυτοκινητόδρομο, αφού η οδηγός λιποθύμησε

Πέντε μαθητές γυμνασίου κατάφεραν να αποτρέψουν το σχολικό τους από το να συγκρουστεί με τα κιγκλιδώματα σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Μισισίπι, αφού η οδηγός έχασε τις αισθήσεις της, λόγω κρίσης άσθματος.

Όλα συνέβησαν την Τετάρτη 22 Απριλίου. Το σχολικό λεωφορείο είχε μόλις αναχωρήσει από το Γυμνάσιο Χάνκοκ στην κομητεία Χάνκοκ, μεταφέροντας περίπου 40 παιδιά, όταν η 46χρονη Λία Τέιλορ, οδηγός του οχήματος, υπέστη κρίση άσθματος. Στην προσπάθεια της να πάρει τα φάρμακά της, έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβει.

Σε λίγα δευτερόλεπτα, πέντε μαθητές που βρίσκονταν μέσα στο όχημα ανέλαβαν δράση.

Ο 12χρονος Τζάκσον Κασνάβε, μαθητής της έκτης δημοτικού, ο οποίος καθόταν ακριβώς πίσω από την οδηγό, ήταν εκείνος που παρατήρησε ότι το λεωφορείο άρχισε να παρεκκλίνει προς τα δεξιά και σηκώθηκε κατευθείαν. Ο 12χρονος, μέσα στον πανικό που άρχισε να επικρατεί μέσα στο όχημα, έπιασε το τιμόνι και είπε στους συμμαθητές του να καλέσουν βοήθεια.

«Δεν είχα χρόνο να επεξεργαστώ τα συναισθήματά μου», δήλωσε ο Κασνάβε στο Associated Press. «Ήθελα απλώς να βεβαιωθώ ότι δεν θα τραυματιζόταν κανείς».

Ένας άλλος μαθητής της έκτης δημοτικού, ο 12χρονος Ντάριους Κλαρκ, πάτησε τα φρένα, και μαζί με τον Κασναβέ κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το λεωφορείο στην άκρη του δρόμου.

Η 13χρονη αδελφή του Κλαρκ, η Κέιλι, έτρεξε από το πίσω μέρος του λεωφορείου προς τα εμπρός και κάλεσε το 911. Όπως περιέγραψε η ίδια, σχεδόν δεν μπορούσε να ακούσει τον διασώστη με τον οποίο μιλούσε στο τηλέφωνο, λόγω του πανικού που επικρατούσε. «Φοβήθηκα, αλλά έπρεπε να βοηθήσω», είπε η Κέιλι, μαθήτρια της δευτέρας γυμνασίου.

Η συμμαθήτριά της, η 15χρονη Ντέστινι Κορνίλιους, έτρεξε επίσης να βοηθήσει και παρατήρησε ότι η 46χρονη κρατούσε έναν νεφελοποιητή. Έτσι, αμέσως χορήγησε το φάρμακο άσθματος στην Τέιλορ, ενώ η Μακένζι Φιντς, μια 13χρονη μαθήτρια της έκτης δημοτικού, κρατούσε το κεφάλι της 46χρονης όρθιο.

«Είμαι ευγνώμων στους μαθητές μου», είπε η Τέιλορ, η οποία έχει αναρρώσει πλήρως. «Έσωσαν τη ζωή μου και τη ζωή όλων όσων βρίσκονταν σε εκείνο το λεωφορείο».

Οι μαθητές τιμήθηκαν σε μια εκδήλωση την Παρασκευή, ενώ κέρδισαν ένα δωρεάν γεύμα σε εστιατόριο της επιλογής τους.

«Αυτό που έκαναν απαιτούσε θάρρος», είπε η διευθύντρια του σχολείου, Μελίσα Σόσιερ. «Δεν περίμεναν να παρέμβει κάποιος άλλος, ανέλαβαν δράση οι ίδιοι, και αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα τους».