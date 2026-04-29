Οι επιστήμονες συμφωνούν: Πριν από 600 χρόνια, η αυτοκρατορία των Ίνκας εφηύρε τον πρώτο υπολογιστή

Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στο να διαθέτουμε σήμερα σύγχρονες συσκευές ικανές να επιτυγχάνουν πράγματα που πριν από χρόνια φαίνονταν αδύνατα. Ωστόσο, φαίνεται πως και οι αρχαίοι πολιτισμοί διέθεταν μηχανισμούς και συστήματα, τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν πρόγονοι των δικών μας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Computer and Information Science, η αυτοκρατορία των Ίνκας ίσως να εφηύρε το πρώτο υπολογιστικό σύστημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πρόκειται για το «quipu», μια συσκευή αποτελούμενη από κορδόνια με κόμπους διαφορετικής κατεύθυνσης και χρώματος. Χρησιμοποιούνταν για την κωδικοποίηση πληροφοριών, την καταγραφή δεδομένων, φόρων κτλ.

Διαβάστε τη συνέχεια ΕΔΩ