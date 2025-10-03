Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Τα κατοικίδιά μας χρειάζονται αγάπη, σεβασμό και ουσιαστική φροντίδα

Η 4η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, είναι μια αφορμή για να θυμόμαστε κάτι απλό αλλά πολύ σημαντικό: Τα κατοικίδιά μας δεν είναι απλώς συγκάτοικοι αλλά οικογένεια. Είναι οι πιστοί φίλοι που μας προσφέρουν συντροφιά και αγάπη άνευ όρων, γι’ αυτό και η φροντίδα τους χρειάζεται να είναι συνεχής και ουσιαστική.

Από την καθιερωμένη βόλτα το πρωί και τη σωστή διατροφή μέχρι τον τακτικό εμβολιασμό και τον καλλωπισμό, υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα που έχουμε να προσέξουμε για να εξασφαλίσουμε την ευζωία τους. Έτσι, χρειάζεται να έχουμε έναν «σύμμαχο» καθημερινά στο πλάι μας, ο οποίος θα φροντίζει για την υγεία και την καλύτερη ποιότητα ζωής τους. Όπως κάνει το ασφαλιστικό πρόγραμμα My Happy Pet της Eurolife FFH, για παράδειγμα.

Προσέχουμε για να έχουμε

Όσο σημαντικό είναι να περνάμε χρόνο με τη γάτα ή τον σκύλο μας άλλο τόσο είναι να σκεφτόμαστε «μπροστά», προνοώντας πριν καν χρειαστεί το οτιδήποτε στο μέλλον. Κοινώς, προσέχουμε την υγεία του κατοικίδιού μας για να έχουμε ένα ευτυχισμένο τετράποδο. Στο κάτω κάτω, αυτή είναι και η ουσία της πραγματικής φροντίδας. Κυρίως, αυτός είναι ο λόγος που ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα όπως το My Happy Pet της Eurolife FFH είναι το «κλειδί» για να έχουν οι τετράποδοι φίλοι μας την καλύτερη δυνατή προστασία σε κάθε φάση της ζωής τους.

Το My Happy Pet απευθύνεται σε ιδιοκτήτες γατών ή σκύλων, ανεξαρτήτως ράτσας, ηλικίας, ακόμα και προϋπάρχουσας ασθένειας και προσφέρει ένα σύνολο καλύψεων από ιατρική περίθαλψη μέχρι εκπαίδευση και καλλωπισμό.

Ακούγοντας κάθε ανάγκη

Το πρόγραμμα διατίθεται σε 2 πακέτα. Το My Happy Pet Standard με κόστος 75 ευρώ ετησίως για γάτες και για σκύλους και το My Happy Pet Plus με κόστος 85 ευρώ ετησίως για γάτες και 95 ευρώ για σκύλους.

Έτσι, αναλόγως το πρόγραμμα που θα προτιμήσει ο καθένας, θα έχει και τις καλύψεις που του αντιστοιχούν. Στην περίπτωση, ας πούμε, που το κατοικίδιο χρειαστεί νοσηλεία ή κάποια χειρουργική επέμβαση, το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα. Το ίδιο και αν κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν μικροβιολογικές, απεικονιστικές και ενδοσκοπικές εξετάσεις ή άλλες κτηνιατρικές πράξεις, όπως και απλές επισκέψεις στον κτηνίατρο.

Ωστόσο, ανάλογα το πρόγραμμα, μπορεί να καλύπτονται ακόμα και φυσικοθεραπείες ενώ, για προληπτικούς λόγους, προβλέπεται και ο ετήσιος αιματολογικός και οδοντιατρικός έλεγχος, όπως και ο καθαρισμός αυτιών και τα εμβόλια, φυσικά, με βάση το επιλεγμένο πακέτο.

Πέρα, όμως, από το θέμα της υγείας, δεν λείπουν τα wellness προνόμια που μπορούν να περιλαμβάνουν διαμονή σε πιστοποιημένα κέντρα φιλοξενίας και εκπτώσεις σε τροφές, παραφαρμακευτικά προϊόντα και είδη καλλωπισμού, ούτε και οι ίδιες οι υπηρεσίες φροντίδας όπως ο καλλωπισμός ή οι συνεδρίες εκπαίδευσης.

Όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να χρονοτριβούμε αναζητώντας πού θα απευθυνθούμε για τη συνολική υγεία του κατοικίδιού μας, αφού αρκεί να συμβουλευτούμε το συμβεβλημένο Δίκτυο και Συνεργαζόμενες Κλινικές, ώστε να εξυπηρετηθούμε άμεσα.

Σίγουρα, την αγάπη προς τα κατοικίδιά μας την εκφράζουμε κάθε μέρα. Η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, όμως, έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η ουσιαστική φροντίδα των κατοικίδιών μας έχει να κάνει με πολλά πράγματα μα, κυρίως, με την προστασία τους απέναντι σε κάθε τι που μπορεί να προκύψει μελλοντικά. Και ένα πρόγραμμα όπως το My Happy Pet της Eurolife FFH είναι ο «σύμμαχός» μας για μία χαρούμενη ζωή με τον τετράποδο φίλο μας.