ΗΠΑ: Οι μυστικές υπηρεσίες εξετάζουν πώς θα αντιδράσει το Ιράν αν ο Τραμπ κηρύξει νίκη στον πόλεμο

Snapshot Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν τα σενάρια αντίδρασης του Ιράν σε περίπτωση που οτόναλντ Τραμπ κηρύξει μονομερή νίκη στον πόλεμο.

Μια ταχεία απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων μπορεί να μειώσει την πολιτική πίεση στον Τραμπ, αλλά ενδέχεται να ενισχύσει το Ιράν στην περιοχή.

Το Ιράν πιθανότατα θα θεωρούσε ως νίκη την αποχώρηση των ΗΠΑ, ενώ μια δήλωση νίκης με διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας θα ερμηνευόταν ως διαπραγματευτική τακτική.

Ο πόλεμος είναι αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ, με χαμηλή υποστήριξη από τους πολίτες, γεγονός που αυξάνει το πολιτικό κόστος για τον Τραμπ και το κόμμα του.

Οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν αδιέξοδες, ενώ η διακοπή της χρήσης των Στενών του Ορμούζ προκαλεί παγκόσμια αύξηση τιμών ενέργειας.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν πώς θα αντιδρούσε το Ιράν αν ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυττε μονομερή νίκη στον πόλεμο σύμφωνα δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και ένα πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος,

Οι μυστικές υπηρεσίες αναλύουν το σενάριο αυτό μαζί με άλλα, κατόπιν αιτήματος ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης. Στόχος είναι να κατανοηθούν οι επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης απόσυρσης των αμερικανικών δυνάμεων από μια σύγκρουση που, όπως φοβούνται ορισμένοι αξιωματούχοι και σύμβουλοι, θα μπορούσε να συμβάλει σε βαριές απώλειες των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν Νοέμβριο, σύμφωνα με τις πηγές.

Αν και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση μια ταχεία αποκλιμάκωση θα μπορούσε να ανακουφίσει την πολιτική πίεση που ασκείται στον Αμερικανό πρόεδρο. Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε εύκολα να αποφασίσει να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης μία αποχώρηση των Αμερικανών δεν αποκλείεται να αφήσει ένα ενισχυμένο Ιράν, το οποίο θα μπορούσε να ανασυγκροτηθεί και να απειλήσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Δεν είναι σαφές πότε οι μυστικές υπηρεσίες θα ολοκληρώσουν το έργο της, αλλά έχουν ήδη αναλύσει την πιθανή αντίδραση των ηγετών του Ιράν σε μια δήλωση νίκης από τις ΗΠΑ.

Στις ημέρες που ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτίμησαν ότι αν ο Τραμπ αποφάσισε να κηρύξει νίκη και οι ΗΠΑ απέσυραν τις δυνάμεις τους από την περιοχή, το Ιράν πιθανότατα θα το θεωρούσε νίκη, ανέφερε μία από τις πηγές.

Αν, αντίθετα, ο Τραμπ δήλωνε ότι οι ΗΠΑ είχαν νικήσει αλλά διατηρούσαν ισχυρή στρατιωτική παρουσία, το Ιράν πιθανότατα θα το θεωρούσε ως διαπραγματευτική τακτική, όχι όμως ως μια τακτική που θα οδηγούσε απαραίτητα στο τέλος του πολέμου, ανέφερε η πηγή.

«Η CIA δεν έχει γνώση της εκτίμησης που φέρεται να έχει διατυπώσει η κοινότητα πληροφοριών», δήλωσε η Λιζ Λάιονς, διευθύντρια του γραφείου δημοσίων σχέσεων της υπηρεσίας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με τους Ιρανούς και «δεν θα βιαστούν να συνάψουν μια κακή συμφωνία».

«Ο πρόεδρος θα συνάψει μόνο μια συμφωνία που θα θέτει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ σε πρώτη προτεραιότητα, και έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

Το φορτηγό πλοίο «Baghdad», που φέρει τη σημαία της Ιορδανίας, πλέει στον Περσικό Κόλπο με κατεύθυνση τα Στενά του Ορμούζ, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026. AP

Υψηλό πολιτικό κόστος

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς. Μόνο το 26% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα ‌δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση άξιζε το κόστος της, ενώ μόνο το 25% ανέφερε ότι έχει κάνει τις ΗΠΑ πιο ασφαλείς.

Τρεις άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι με τις συζητήσεις στο Λευκό Οίκο τις τελευταίες ημέρες έχουν περιγράψει τον Τραμπ ως απόλυτα συνειδητοποιημένο για το πολιτικό τίμημα που πληρώνουν ο ίδιος και το κόμμα του.

Είκοσι ημέρες μετά την κήρυξη της εκεχειρίας από τον Τραμπ, μια σειρά διπλωματικών προσπαθειών απέτυχε να ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, που η Τεχεράνη έκλεισε επιτιθέμενη σε πλοία και τοποθετώντας νάρκες στη στενή θαλάσσια οδό.

Η διακοπή της χρήσης των Στενών από όπου μεταφέρεται περίπου το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους της ενέργειας παγκοσμίως και της τιμής της βενζίνης στις αντλίες των ΗΠΑ. Η ικανότητα του Ιράν να διαταράσσει το εμπόριο του δίνει ισχυρό πλεονέκτημα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους.

Μια απόφαση για τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, σε συνδυασμό με την αμοιβαία άρση του αποκλεισμού, θα οδηγούσε τελικά σε πτώση των τιμών της βενζίνης.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι δύο πλευρές φαίνονται πολύ μακριά από οποιαδήποτε συμφωνία. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι του ειδικού απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρετ Κούσνερ στο Πακιστάν για να συναντηθούν με Ιρανούς αξιωματούχου. Δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο ότι θα χρειαζόταν «πάρα πολύ χρόνο» και ότι αν το Ιράν ήθελε να συζητήσει, «το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να τηλεφωνήσουν».

