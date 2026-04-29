Έφοδος του ελληνικού FBI στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού - Τι βρέθηκε

Επιχείρηση στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού πραγματοποίησαν άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών & Ειδικών Δράσεων.

Συγκεκριμένα την Τρίτη το πρωί οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε 6 κελιά καθώς και σε 11 εγκλείστους.

Μετά τις έρευνες σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών κρατουμένων που είχαν στην κατοχή τους συσκευές κινητών τηλεφώνων αλλά και σε τέταρτο κρατούμενο που εντοπίστηκε με ακατέργαστη κάνναβη.

Συνολικά, κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· 6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαμοιρασμένο σε 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

· 9 κινητά τηλέφωνα,

· 10 κάρτες SIM, καθώς και μία κάρτα mini SD.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν αρμοδίως.

Διαβάστε επίσης