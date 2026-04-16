Συναγερμός στις Αρχές: Απέδρασε κρατούμενος - Είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς ένας αλλοδαπός κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει από την διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο εν λόγω κρατούμενος που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, οδηγήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατάφερε να αποδράσει.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του.