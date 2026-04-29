«Ξυπνάει» το μεγαλύτερο ρήγμα των ΗΠΑ: Οι σεισμολόγοι προειδοποιούν για τον «Big One»

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια ο χρόνος του επόμενου μεγάλου σεισμού, αλλά η εκδήλωσή του θεωρείται αναπόφευκτη.

Η πιο επικίνδυνη σεισμική ζώνη των ΗΠΑ φαίνεται να πλησιάζει την ώρα της «έκρηξης», με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι πιο σοβαρές από ό,τι εκτιμούσαν μέχρι σήμερα.

Ερευνητές από το Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) τονίζουν ότι είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθεί ένας μεγάλος σεισμός κατά μήκος του Hayward Fault, στη μητροπολιτική περιοχή του San Francisco Bay Area, όπου ζουν σχεδόν οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι.

Το ρήγμα, μήκους περίπου 120 χιλιομέτρων, αποτελεί τμήμα του ευρύτερου συστήματος του San Andreas και, όπως αυτό, έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ.

Η τελευταία μεγάλη δόνηση σημειώθηκε το 1868, ενώ οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τέτοιου μεγέθους σεισμοί επαναλαμβάνονται κάθε 95 έως 183 χρόνια. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το ρήγμα θεωρείται πλέον «καθυστερημένο».

Νέα σενάρια δείχνουν ισχυρότερη δόνηση

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Seismological Research Letters, ανέλυσε 50 ρεαλιστικά σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί ένας μελλοντικός μεγάλος σεισμός.

Οι τρισδιάστατες προσομοιώσεις αποκάλυψαν ότι η ένταση της δόνησης σε αρκετές κατοικημένες περιοχές μπορεί να είναι έως και 50% ισχυρότερη σε σχέση με παλαιότερες προβλέψεις. Πόλεις όπως το Livermore, το Oakland, το Berkeley, το Hayward και το San Leandro συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες.

Το φαινόμενο «φακού» και οι επικίνδυνες ζώνες

Οι ερευνητές προειδοποιούν για ένα φαινόμενο κατά το οποίο η ενέργεια του σεισμού κατευθύνεται προς μία κατεύθυνση, ενισχύοντας τη δόνηση — σαν να περνά μέσα από φακό. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνο για ψηλά ή εύκαμπτα κτίρια.

Παράλληλα, συγκεκριμένες γεωλογικές δομές, όπως βαθιές λεκάνες και περιοχές με μαλακά εδάφη, ενδέχεται να «παγιδεύσουν» τα σεισμικά κύματα, αυξάνοντας τη διάρκεια και την ένταση της δόνησης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η λεκάνη Livermore, οι λόφοι East Bay και οι παράκτιες περιοχές με ιζήματα γύρω από τον κόλπο.

Σύμφωνα με έκθεση του United States Geological Survey από το 2015, υπάρχει 95% πιθανότητα να σημειωθεί τουλάχιστον ένας ισχυρός σεισμός άνω των 6,7 Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή έως το 2043.

Η νέα μελέτη υπογραμμίζει ότι το ρήγμα Hayward θεωρείται το πιθανότερο σημείο εκδήλωσης ενός τέτοιου σεισμού, ακόμη περισσότερο από το San Andreas, με πιθανότητα 1 στις 3 να ενεργοποιηθεί μέχρι τότε.

Αν και τα προηγούμενα μοντέλα πρόβλεψης θεωρούνται γενικά αξιόπιστα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πιθανόν έχουν υποτιμήσει την ένταση της δόνησης.

Οι νέες προσομοιώσεις στοχεύουν στο να εντοπίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο, ώστε μηχανικοί, πολεοδόμοι και αρχές πολιτικής προστασίας να ενισχύσουν εγκαίρως τις υποδομές.

Ο φόβος για το «Big One»

Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες σχεδιάζουν αντίστοιχες μελέτες και για το ρήγμα San Andreas, το οποίο έχει δώσει στο παρελθόν καταστροφικούς σεισμούς, όπως εκείνον του 1906 στο San Francisco, με περισσότερους από 3.000 νεκρούς.

Σύμφωνα με σενάρια του USGS, ένας υποθετικός σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ με επίκεντρο το Los Angeles θα μπορούσε να προκαλέσει περίπου 1.800 θανάτους, 50.000 τραυματισμούς και ζημιές που θα αγγίξουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, παρά την πρόοδο στην επιστημονική κατανόηση, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια πότε και πώς θα εκδηλωθεί ο επόμενος μεγάλος σεισμός — μόνο ότι είναι αναπόφευκτος.