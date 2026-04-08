Μενίδι: Νεκρή γυναίκα από παράσυρση νταλίκας - Εικόνες από το σημείο
Η γυναίκα διακομίσθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, ωστόσο, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της
Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Μενίδι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από νταλίκα.
Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Αγίας Τριάδος 75, με τις Αρχές να προσπαθούν να διακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Η γυναίκα διακομίσθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, ωστόσο, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.
