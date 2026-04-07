«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

Η ζωή ενός από τους πιο γνωστούς performers των αμερικανικών freak shows εξελίχθηκε σε ένα εφιαλτικό χρονικό κακοποίησης, βίας και εγκλημάτων, που τελικά κατέληξε σε μια σοκαριστική πράξη εκδίκησης. Ο λόγος για τον Grady Stiles, γνωστό παγκοσμίως ως «Lobster Boy».

Η πάθηση που καθόρισε τη μοίρα του

Ο Grady Stiles γεννήθηκε το 1937 με εκτροδακτυλία, μια σπάνια γενετική πάθηση που είχε εμφανιστεί στην οικογένειά του για περισσότερο από έναν αιώνα. Τα άκρα του ήταν παραμορφωμένα, με τα χέρια και τα πόδια του να θυμίζουν δαγκάνες. Η κινητικότητά του ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς μπορούσε να μετακινείται μόνο μπουσουλώντας ή με τη βοήθεια αναπηρικού αμαξιδίου.

Από την ηλικία των επτά ετών, μπήκε στον κόσμο των περιοδεύοντων θιάσων, ακολουθώντας τον πατέρα του. Η καθημερινότητα στα sideshows τού χάρισε εντυπωσιακή δύναμη στο πάνω μέρος του σώματος, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται πως ενίσχυσε έναν εκρηκτικό και επικίνδυνο χαρακτήρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε κρίσεις οργής μπορούσε να επιτεθεί σε ανθρώπους, ακόμη και να τους πνίξει με τα ίδια του τα χέρια.

Η ζωή στα τσίρκα και η οικογενειακή βία

Η οικογένεια ταξίδευε διαρκώς με τα τσίρκα ανά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τα διαστήματα εκτός σεζόν τα περνούσαν στο Gibsonton της Φλόριντα, μια κοινότητα γνωστή για τη συγκέντρωση εργαζομένων στον χώρο των θεαμάτων αυτών. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους performers, οι Stiles είχαν σημαντικά έσοδα, που έφταναν έως και τις 80.000 δολάρια ανά σεζόν.

Ο Stiles παντρεύτηκε τη Mary, επίσης εργαζόμενη σε καρναβάλι, και απέκτησαν δύο παιδιά, εκ των οποίων το ένα κληρονόμησε την ίδια πάθηση. Ωστόσο, πίσω από την εικόνα της οικογενειακής ζωής, υπήρχε έντονη σκιά: αλκοολισμός και συστηματική κακοποίηση. Ο ίδιος φέρεται να ασκούσε συχνά βία στη σύζυγό του.

Αργότερα εγκατέλειψε την οικογένειά του για μια άλλη γυναίκα, με την οποία απέκτησε ακόμη ένα παιδί με την ίδια γενετική πάθηση. Παρ’ όλα αυτά, η πιο σκοτεινή στιγμή δεν είχε ακόμη έρθει.

Ο φόνος που συγκλόνισε

Το 1978, παραμονή του γάμου της έφηβης κόρης του, Donna, ο Stiles δολοφόνησε τον αρραβωνιαστικό της στο Πίτσμπουργκ. Μάρτυρες ανέφεραν πως, αφού τον πυροβόλησε, χαμογέλασε και είπε: «Σου είχα πει ότι θα τον σκοτώσω», την ώρα που η κόρη του κρατούσε τον ετοιμοθάνατο άνδρα.

Παρά την ομολογία του, δεν οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς οι αρχές έκριναν ότι δεν υπήρχε κατάλληλη δομή κράτησης για άτομο με τη συγκεκριμένη αναπηρία. Του επιβλήθηκε ποινή 15 ετών με αναστολή και επέστρεψε στο σπίτι του.

Η εκδίκηση μέσα από την οικογένεια

Παρά τις υποσχέσεις για αλλαγή, η βίαιη συμπεριφορά του συνεχίστηκε. Η Mary, μαζί με τον γιο της από προηγούμενη σχέση, Garry Glenn Newman Jr., φέρονται να οργάνωσαν τη δολοφονία του.

Το σχέδιο περιλάμβανε την πρόσληψη ενός 17χρονου, του Chris Wyant, στον οποίο προσφέρθηκαν 1.500 δολάρια για να σκοτώσει τον Stiles. Στις 29 Νοεμβρίου 1992, ο «Lobster Boy» δολοφονήθηκε μέσα στο τροχόσπιτό του, δεχόμενος πυροβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Η αντιπάθεια προς το πρόσωπό του ήταν τόσο έντονη, ώστε κανείς δεν δέχθηκε να μεταφέρει το φέρετρό του στην κηδεία. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Mary υποστήριξε ότι φοβόταν για τη ζωή της οικογένειάς της, δηλώνοντας πως πίστευε ότι ο σύζυγός της θα τους σκότωνε.

Ο Wyant καταδικάστηκε σε 27 χρόνια φυλάκιση, η Mary σε 12 χρόνια για ανθρωποκτονία και ο γιος της σε ισόβια κάθειρξη.

Χρόνια αργότερα, ο γιος του, Grady Stiles III, μίλησε δημόσια για τον πατέρα του, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο βίαιο, ρατσιστή και βαθιά κακοποιητικό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν είμαι καθόλου θαυμαστής του ως άνθρωπος».