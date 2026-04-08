Σύμη: Εξηγήσεις για την απόπειρα δηλητηρίασης μητέρας θα δώσουν οι δύο ανήλικοι δράστες

Να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που εκκρεμεί, κλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για την απόπειρα δηλητηρίασης μητέρας στη Σύμη, ανάμεσα στους οποίους είναι και η κόρη της γυναίκας.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας μητέρας από την ανήλικη κόρη της, υπό την καθοδήγηση του 15χρονου φίλου της, κλήθηκαν να εμφανιστούν ενώπιον του Α.Τ. Σύμης Δωδεκανήσου για να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις για τέσσερις διακριτές κατηγορίες αδικημάτων.

Η πρώτη κατηγορία αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας ή, εναλλακτικά, απόπειρα ενδοοικογενειακής βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης ή με κίνδυνο ζωής, σε συνδυασμό με τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας. Η δεύτερη αναφέρεται στην ηθική αυτουργία στις ίδιες πράξεις, κατηγορία που αγγίζει αμιγώς τον ρόλο εκείνου που οργάνωσε, κατεύθυνε και πίεσε. Η τρίτη κατηγορία αφορά παράνομη οπλοκατοχή, με αναφορά στο μαχαίρι κουζίνας που εντοπίστηκε στο δωμάτιο της 13χρονης και το οποίο, σύμφωνα με την ομολογία της ίδιας ενώπιον των αρχών, προερχόταν από το σπίτι του ανήλικου φίλου της.

Η τέταρτη κατηγορία αφορά διάθεση ναρκωτικών ουσιών σε άλλον χωρίς κέρδος για αποκλειστική χρήση, καθώς και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ο πατέρας της 13χρονης είχε δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι ο ανήλικος φίλος της κόρης του της χορηγούσε χάπια, με αποτέλεσμα να «βρίσκεται σε άλλη γη», ενώ ο ίδιος εκτιμούσε ότι το αγόρι λάμβανε ηρεμιστικά. Η παραγγελία αποτυπώνει επίσημα αυτή την υποψία ως αντικείμενο ποινικής διερεύνησης.

Πώς έφτασαν στην απόπειρα δολοφονίας οι δύο ανήλικοι

Η σχέση των δύο ανηλίκων ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και από τις πρώτες εβδομάδες άρχισε να αλλάζει δραματικά η προσωπικότητα της 13χρονης. Επέστρεφε αργά στο σπίτι χωρίς ενημέρωση, άρχισε να καπνίζει και να καταναλώνει ενεργειακά ποτά, αντιδρούσε επιθετικά στους γονείς της, εγκατέλειψε τα φροντιστήριά της, συσσώρευε απουσίες στο σχολείο και σταμάτησε τη φαρμακευτική αγωγή που ελάμβανε για αλλεργία παρά τις ιατρικές οδηγίες.

Οι γονείς της προσέφυγαν σε ειδικό ψυχολόγο, ο οποίος διαπίστωσε ότι η ανήλικη βρισκόταν υπό έντονη επιρροή του 15χρονου, που φαινόταν να ασκεί τον απόλυτο έλεγχο στη συμπεριφορά της. Όταν η μητέρα έλεγξε τις συνομιλίες της κόρης της στα κοινωνικά δίκτυα, βρέθηκε αντιμέτωπη με μηνύματα στα οποία ο 15χρονος παρότρυνε την ανήλικη να βλάψει τη μητέρα της.

Οι διάλογοι που προκαλούν ακόμη και σήμερα ρίγος είναι αποκαλυπτικοί. «Σήμερα το βράδυ πρέπει να τελειώνεις με τη μητέρα σου, γιατί δεν μπορώ άλλο. Θέλω να μείνουμε μαζί», έγραφε ο 15χρονος. Και όταν η 13χρονη αντέτεινε ότι δεν μπορεί να πάρει μια τέτοια ευθύνη, η απάντηση ήταν κατηγορηματική: «Δεν έχεις επιλογή. Αν δεν το κάνεις, θα έχουμε πρόβλημα».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ανήλικη, καθοδηγούμενη από τον φίλο της, αποπειράθηκε να δηλητηριάσει τη μητέρα της τοποθετώντας ποντικοφάρμακο σε γλυκό και τσάι που της πρόσφερε. Η μητέρα δεν τα κατανάλωσε και σύντομα συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Στο δωμάτιο της κόρης της εντόπισε επίσης ένα μαχαίρι κουζίνας που δεν αναγνώριζε. Η 13χρονη ομολόγησε αργότερα στις αρχές ότι το είχε φέρει από το σπίτι του ανήλικου φίλου της.

Την κρίσιμη ημέρα, οι δύο ανήλικοι είχαν περάσει χρόνο μαζί στο σπίτι της 13χρονης, με τον 15χρονο να κρατά στα χέρια του ένα σωληνάριο με άγνωστη ουσία. Τα μηνύματα που αντάλλαξαν αποκάλυψαν ότι περίμεναν να φύγει ο πατέρας από το σπίτι για να «κανονίσουν» τη μητέρα. Ο πατέρας της 13χρονης δήλωσε ότι εκείνη την ημέρα έλειπε στη Ρόδο. Η ίδια η 13χρονη, ωστόσο, «λύγισε» την τελευταία στιγμή, ενημέρωσε τους γονείς της για όσα είχαν σχεδιαστεί και εκείνοι κατέφυγαν άμεσα στις αρχές.

Τι αναφέρουν οι συνήγοροι

Η υπόθεση εκπροσωπείται νομικά από δικηγόρους που χειρίζονται από διαφορετική θέση τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων. Οι κ.κ. Μαρίνα Κρανίτη και Μηνάς Τσέρκης, συνήγορος της οικογένειας της 13χρονης, έχει ήδη συγκεντρώσει πλήθος μηνυμάτων του 15χρονου προς την ανήλικη και έχει διαπιστώσει ότι υπήρξε απόπειρα διαγραφής ορισμένων εξ αυτών. Για τον λόγο αυτό, το έργο της ανάκτησης όλων των ηλεκτρονικών δεδομένων από τις συσκευές που είχε στη διάθεσή του ο 15χρονος θα ανατεθεί σε ανεξάρτητη υπηρεσία, ώστε να γίνει επίσημη ανάκτηση και νόμιμη αξιοποίησή τους στη δικογραφία.

Από την άλλη πλευρά, ο κ. Δημήτρης Γεωργακόπουλος, συνήγορος της οικογένειας του 15χρονου, διατηρεί ενστάσεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και αμφισβητεί την υπόσταση της υπόθεσης όπως έχει παρουσιαστεί.

Μιλώντας δημοσίως, ανέφερε ότι η περιγραφή της μητέρας δεν επιβεβαιώνεται από αντικειμενικά ευρήματα, επισημαίνοντας ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα κατασχεμένο τρόφιμο με ίχνη δηλητηρίου. Παράλληλα, αμφισβήτησε την παρουσία του 15χρονου στο σπίτι της ανήλικης την κρίσιμη ημέρα, υποστηρίζοντας ότι, εάν η 13χρονη έπραξε κάτι, το έπραξε μόνη της. Επισκέφθηκε τον εντολέα του στην ψυχιατρική κλινική και εξέφρασε τις ανησυχίες του για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης.

«Ήθελε να μας βγάλει από τη μέση»

Ο πατέρας της 13χρονης δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για όσα έζησε η οικογένειά του. «Την πίεζε να το κάνει, αλλά δεν έγινε, γιατί το παρακολουθούσαμε και την τελευταία στιγμή το μετάνιωσε και μας το είπε. Είχε αλλάξει χαρακτήρα, της έδινε χάπια και ήθελε να μας βγάλει από τη μέση», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας του 15χρονου τον είχε τηλεφωνήσει ακόμη και για να τον φοβίσει.

Από την άλλη, ο πατέρας του 15χρονου υπερασπίστηκε το παιδί του λέγοντας ότι πρόκειται για υιοθετημένο παιδί που η κοινωνία της Σύμης δεν το αποδέχτηκε ποτέ, οδηγώντας το σε απομόνωση. Η μητέρα της 13χρονης από την πλευρά της δήλωσε με πόνο ότι ερχόταν κόσμος και της έλεγε «πού έχει μπλέξει η κόρη σου», χωρίς η ίδια να ξέρει πώς να τη σώσει από αυτή την κατάσταση.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. υπήρξε αποκαλυπτική ως προς τα δεδομένα που έχουν στα χέρια τους οι αρχές. «Η απόπειρα ανθρωποκτονίας αποδεικνύεται τουλάχιστον από τις συνομιλίες των δύο παιδιών και τα όσα ανέφερε η μητέρα της 13χρονης στην Αστυνομία», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι τα σκευάσματα που αναφέρονται στις συνομιλίες έχουν πεταχτεί και δεν υπάρχουν ως υλικά στοιχεία, αλλά η ύπαρξή τους τεκμηριώνεται μέσα από τους ίδιους τους διαλόγους των ανηλίκων. «Φαίνεται ότι ο νεαρός θεωρούσε εμπόδιο τους γονείς της κοπέλας και την έπεισε σιγά σιγά να τους κάνει κακό», κατέληξε.

Πηγή: «Δημοκρατική»

Διαβάστε επίσης