Η χαμένη λάμψη της Κάρλα Μπρούνι - Η εμφάνιση της συζύγου του Νικολά Σαρκοζί που προβλημάτισε

Snapshot Η Κάρλα Μπρούνι εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να στηρίξει τον σύζυγό της Νικολά Σαρκοζί στην υπόθεση χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Ο Νικολά Σαρκοζί έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με τη χρηματοδότηση, αλλά αποφυλακίστηκε εν αναμονή της έφεσης.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να διαρκέσει έως τις 3 Ιουνίου, με απόφαση που θα εκδοθεί το φθινόπωρο και ποινές φυλάκισης έως 10 έτη σε περίπτωση καταδίκης.

Ο Σαρκοζί έχει ήδη καταδικαστεί οριστικά σε δύο άλλες υποθέσεις μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα.

Η εικόνα της Κάρλα Μπρούνι ήταν λιγότερο λαμπερή από το παρελθόν, φαινόταν καταβεβλημένη και φορούσε απλό μακιγιάζ και ρούχα.

Με επιλεγμένες, όσο και προσεγμένες δημόσιες εμφανίσεις η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Κάρλα Μπρούνι αιφνιδίασε τους θαυμαστές της, όταν παραβρέθηκε στο δικαστήριο για να στηρίξει τον σύζυγό της Νικολά Σαρκοζί, με την εικόνα της να είναι «θολή» σε σχέση με τη λαμπερή του παρελθόντος.

Το πρώην μοντέλο φορούσε ελάχιστο μακιγιάζ, ένα απλό μαύρο ταγέρ και ένα ζευγάρι λερωμένα λευκά αθλητικά παπούτσια, καθώς φωτογραφήθηκε να περπατά μέσα στο δικαστικό μέγαρο Palais de Justice στο Παρίσι.

Ο σύζυγός της, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, κάθεται στο εδώλιο του εφετείου, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι είχε ζητήσει χρηματοδότηση από τη Λιβύη για τις εκλογές του 2007 σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια στη βελτίωση της εικόνας της Τρίπολης μετά τις φονικές βομβιστικές επιθέσεις.

Η Μπρούνι, 58 ετών, εμφανίστηκε συνοδευόμενη από δύο φρουρούς ασφαλείας, κρατώντας μόνο τα γυαλιά ηλίου και το κινητό της τηλέφωνο.

Η πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας φαινόταν καταβεβλημένη, κοίταζε συνεχώς ευθεία, αποφεύγοντας να χαμογελάσει.

Μία εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα από εκείνη τον περασμένο Οκτώβριο όταν συνόδευσε τον σύζυγό της στη φυλακή La Sante.

Parigi, Nicolas Sarkozy in aula per il processo d'appello sui presunti finanziamenti illeciti dalla Libia per la campagna presidenziale. L'ex presidente francese atteso sul banco dei testimoni, presente anche la moglie Carla Bruni. pic.twitter.com/Qd7ggwZ6w3 — LaPresse (@LaPresse_news) April 7, 2026

Πρωτόδικα ο Σαρκοζί, 71 ετών, καταδικάστηκε και αφού εξέτισε 20 ημέρες από την ποινή, αποφυλακίστηκε εν αναμονή της έφεσης.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε τον Σαρκοζί ένοχο για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με αυτό που χαρακτήρισε ως σχέδιο απόκτησης χρηματοδότησης από τη Λιβύη, αλλά όχι για τη λήψη ή τη χρήση των χρημάτων αυτών για την προεκλογική εκστρατεία.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να διαρκέσει έως τις 3 Ιουνίου, ενώ η έκδοση της απόφασης προβλέπεται για το φθινόπωρο. Σε περίπτωση καταδίκης, ο Σαρκοζί κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

Τον Δεκέμβριο, ο Σαρκοζί εξέδωσε ένα αποκαλυπτικό βιβλίο αναμνήσεων, στο οποίο περιέγραψε τη ζοφερή πραγματικότητα της ζωής στη φυλακή – από την «απουσία χρώματος» έως τη φτωχή διατροφή του.

Από την αποχώρησή του από το αξίωμα έχει αντιμετωπίσει μια σειρά νομικών προβλημάτων και έχει ήδη καταδικαστεί οριστικά σε δύο άλλες υποθέσεις.

