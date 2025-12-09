«Καλώς ήρθατε στην κόλαση»: Kυκλοφορούν τα απομνημονεύματα του Σαρκοζί από τη φυλακή

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί πέρασε τρεις εβδομάδες υπό κράτηση στις φυλακές La Santé αυτό το φθινόπωρο. Τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Ημερολόγιο ενός Κρατουμένου» θα κυκλοφορήσουν αύριο (10/12) και το Politico προδημοσίευσε μέρος τους

Newsbomb

«Καλώς ήρθατε στην κόλαση»: Kυκλοφορούν τα απομνημονεύματα του Σαρκοζί από τη φυλακή

Ο Νικολά σαρκοζί με την Κάρλα Μπρούνι

EPA
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Νικολά Σαρκοζί έγινε ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της σύγχρονης Γαλλίας που φυλακίστηκε επειδή κρίθηκε ένοχος ότι επέτρεψε σε «στενούς συνεργάτες» και «ανεπίσημους μεσάζοντες» να προσπαθήσουν να εισπράξουν χρήματα για την προεκλογική του εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2007 από τον Λίβυο ηγέτη Μουάμαρ Καντάφι.

Το βιβλίο του με τίτλο «Ημερολόγιο ενός φυλακισμένου» (Le journal d'un prisonnier), πρόκειται να εκδοθεί στις 10 Δεκεμβρίου από τον οίκο Fayard, ο οποίος ελέγχεται από τον δεξιό δισεκατομμυριούχο Vincent Bolloré, του οποίου το δυναμικό περιλαμβάνει το ισχυρό τηλεοπτικό κανάλι CNews και ο οποίος θεωρείται ότι ασκεί αυξανόμενη επιρροή στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και την πολιτική.

«Στη φυλακή, δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις», έγραψε ο Σαρκοζί στο X, ανακοινώνοντας την έκδοση του βιβλίου. «Ξεχνάω τη σιωπή που δεν υπάρχει στη φυλακή La Santé, όπου υπάρχουν τόσα πολλά να ακούσεις. Ο θόρυβος είναι -δυστυχώς- συνεχής. Όπως η έρημος, η εσωτερική ζωή κάποιου ενδυναμώνεται στη φυλακή», πρόσθεσε, δίνοντας μια γεύση από τον τόνο του βιβλίου. Έχει 216 σελίδες και θα πωλείται στην τιμή των 20,90 ευρώ, ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαρκοζί (φυλακή αριθμός 320535) πέρασε 20 ημέρες στη φυλακή και το βιβλίο του έχει 216 σελίδες, δηλαδή λίγο λιγότερο από 11 σελίδες ανά ημέρα φυλάκισης, όπως σημειώνει το Politico που προδημοσιεύει αποσπάσματα του βιβλίου.

sarko.jpg

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτό δεν είναι μυθιστόρημα», γράφει ο Σαρκοζί στην εισαγωγή, διαψεύδοντας έτσι κάθε ελπίδα ότι το βιβλίο θα μπορούσε να έχει μια ενδιαφέρουσα αφηγηματική αλληλουχία αντί να είναι μια αφήγηση της παραμονής ενός άνδρα στη φυλακή για λιγότερο από τρεις εβδομάδες με δύο σωματοφύλακες στο διπλανό κελί. Όσον αφορά την αγωνία, υπάρχει ελάχιστη, καθώς ο Σαρκοζί περιγράφει το κελί της φυλακής του ως «ξενοδοχείο χαμηλού κόστους».

Η προσαρμογή του Γάλλου πρώην προέδρου στη ζωή πίσω από τα κάγκελα παρέχει μια αρκετά καλή εικόνα για έναν άνθρωπο που έχει απολαύσει τον πλούτο και τη φήμη. Στην αρχή προσπαθεί να ανοίξει ένα παράθυρο και «το μετάνιωσε αμέσως» λόγω του θορύβου που προκάλεσε. «Ένας κρατούμενος χτυπούσε ασταμάτητα τα κάγκελα του κελιού του με ένα μεταλλικό αντικείμενο. Αυτή η φασαρία διήρκεσε αρκετά λεπτά. Μου φαινόταν ατελείωτη. Η ατμόσφαιρα ήταν απειλητική. Καλώς ήρθατε στην κόλαση!»

Δεν είναι σαφές εάν ο κρατούμενος που έκανε θόρυβο ήταν επίσης ο «γειτονικός κρατούμενος [που] περνούσε μέρος του χρόνου του τραγουδώντας τον «Βασιλιά των Λιονταριών» ή ο άλλος που χτυπούσε τα κάγκελα του κελιού του με ένα κουτάλι». Ευτυχώς, παρά τον θόρυβο και την ανεπάρκεια του κρεβατιού — «Δεν είχα νιώσει ποτέ πιο σκληρό στρώμα, ούτε καν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας» ενώ «τα μαξιλάρια ήταν φτιαγμένα από ένα παράξενο υλικό, ίσως πλαστικό, και οι κουβέρτες ήταν κουβέρτες μόνο κατ' όνομα», ο Σαρκοζί κατάφερε να κοιμηθεί μέχρι τις 7 το πρωί την πρώτη του νύχτα πίσω από τα κάγκελα.

Αυτό παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι «οι μελλοντικοί μου γείτονες θα ήταν, ανάλογα με την περίπτωση, ισλαμιστές τρομοκράτες, βιαστές, δολοφόνοι ή έμποροι ναρκωτικών. Μια υπέροχη προοπτική!» Υπάρχουν λεπτομέρειες στο βιβλίο, όπως ότι το κελί του Σαρκοζί είχε προσαρμοστεί για «κρατούμενους με μειωμένη κινητικότητα, για παράδειγμα, άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια». Ως αποτέλεσμα, «ο καθρέφτης ήταν σταθερά στερεωμένος στον τοίχο σε ύψος που μου επέτρεπε να βλέπω καθαρά όλες τις λεπτομέρειες της ζώνης του παντελονιού μου. Από την άλλη πλευρά, έπρεπε να σκύψω στα δύο για να χτενίσω τα μαλλιά μου ή να κόψω τα γένια μου».

Σαρκοζί-Μπρούνι

O Νικολά Σαρκοζί χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι η οποία τον συνοδεύει στην φυλακή

Reuters

Υπάρχουν επίσης λεπτομέρειες για την καθημερινή του ρουτίνα. «Ξυπνούσα νωρίς. Έστρωνα αμέσως το κρεβάτι. Πλενόμουν, ξυριζόμουν, ντυνόμουν σωστά. Χωρίς πιτζάμες, χωρίς αμέλεια». Το μεσημεριανό γεύμα σερβιριζόταν σκανδαλωδώς νωρίς στις 11:30 π.μ., «και πραγματικά δεν είχα όρεξη. Δεν νομίζω ότι έχασα πολλά αρνούμενος το γεύμα που προσφερόταν σε μικρούς πλαστικούς δίσκους, οι οποίοι, χωρίς να προσβάλω όποιον τους είχε ετοιμάσει, δεν ήταν και πολύ ελκυστικοί».

Αργότερα λέει ότι η μυρωδιά των δίσκων με το φαγητό τον έκανε να νιώθει «ναυτία» και καταδικάζει την «μουσκεμένη μπαγκέτα» που προσφερόταν το μεσημέρι. Περνούσε την ημέρα του διαβάζοντας. Πριν από τη φυλάκισή του, ο Σαρκοζί δήλωσε στην εφημερίδα Le Figaro ότι θα έπαιρνε μαζί του ένα αντίτυπο του «Κόμη του Μόντε Κρίστο» του Αλέξανδρου Δουμά, την ιστορία ενός άνδρα που δραπετεύει από τη φυλακή αφού κατηγορήθηκε ψευδώς για προδοσία και φυλακίστηκε χωρίς δίκη — μαζί με μια βιογραφία του Ιησού Χριστού.

Έκανε όμως και το συνηθισμένο διάλειμμα για άσκηση. «Οι βόλτες στην αυλή ήταν σουρεαλιστικές», γράφει ο Σαρκοζί. «Αντάλλασσα λίγα λόγια. Κάθε άντρας παρέμεινε κλειδωμένος στις σκέψεις του, στη δική του ιστορία. Ο πόνος έχει έναν τρόπο να κάνει τους ανθρώπους να σωπαίνουν. Η ταλαιπωρία σπάνια αρέσει στον θόρυβο».

Όπως εξομολογείται χρησιμοποιούσε τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου καθημερινά, φανταζόμενος τον εαυτό του να τρέχει στο δάσος του Saint-Léger-en-Yvelines ή στην παραλία του Cap Nègre. Δυστυχώς όμως, το ντους μετά την προπόνηση ήταν μια πρόκληση. «Ίσως από φόβο μήπως κάποιος κρατούμενος κρεμαστεί, δεν υπήρχε κεφαλή ντους, μόνο μια λεπτή σταγόνα νερό». Προσθέτει: «Το χειρότερο ήταν ότι αυτή η λεπτή ροή νερού σταματούσε πολύ γρήγορα, σαν χρονόμετρο. Έπρεπε συνεχώς να βρίσκεις το κουμπί και να το πατάς».

Πριν φτάσουν οι αναγνώστες στη φυλακή, υπάρχουν πολύτιμες στιγμές της ζωής πριν από τη φυλακή. Τα πρώτα λόγια της συζύγου του, Κάρλα Μπρούνι, μόλις ξύπνησε ήταν: "Τι εφιάλτης! Τι κάναμε και αξίζουμε όλη αυτή τη φρίκη;" Ο Σαρκοζί γράφει επίσης για τη συνάντησή του με τον νυν πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, λίγες μέρες πριν μπει στη φυλακή. «Δεν είχα τίποτα να του πω και δεν είχα ιδιαίτερη επιθυμία για μια φιλική συζήτηση».

Ο Μακρόν, ωστόσο, είπε στον Σαρκοζί ότι θα τον μετέφερε σε μια άλλη, υποτίθεται ασφαλέστερη, φυλακή. Ο Σαρκοζί δεν το δέχτηκε και αρνήθηκε την «προνομιακή μεταχείριση» - εκτός από τους σωματοφύλακες της διπλανής πόρτας. Η Μπρούνι τον επισκεπτόταν φυσικά τακτικά, αλλά ο Σαρκοζί αποκαλύπτει ότι και ο πρώην πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ ζήτησε επίσκεψη. Έχοντας υπάρξει ο εκπρόσωπος της ΕΕ για το Brexit, ο Μπαρνιέ έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζει απίστευτα ζοφερές συνθήκες.

Πολλές άλλες πολιτικές προσωπικότητες τέλος λαμβάνουν μνεία. Ο Σαρκοζί ευχαριστεί την ηγέτιδα της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν για την υποστήριξή της, και τον ακροαριστερό ηγέτη Ζαν-Λικ Μελανσόν που δεν είπε τίποτα. Αλλά κατακεραυνώνει την εκλογική του αντίπαλο Σεγκολέν Ρουαγιάλ επειδή «ισχυρίστηκε, χωρίς ίχνος ειρωνείας, ότι έχασε τις εκλογές του 2007 λόγω των χρημάτων του Καντάφι!» και λέει ότι ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό «με καλούσε τακτικά, αλλά δεν έκανε τίποτα περισσότερο δημόσια».

«Ευτυχώς, μετά από αυτές τις 20 ημέρες «κόλασης», η έφεση του Σαρκοζί έγινε δεκτή, αποφυλακίστηκε και μπόρεσε να αρχίσει να γράφει τα ημερολόγιά του από τη φυλακή — ακριβώς στην ώρα που θα γίνουν (ίσως) χριστουγεννιάτικα best seller..» καταλήγει το Politico

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στο δίχρονο που δέχτηκε επίθεση από το σκύλο της οικογένειας

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Στον Πάπα ο Ζελένσκι: Πρόθυμο το Βατικανό να φιλοξενήσει ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες

13:19LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Με τον Πάρι Κασιδόκωστα ήμασταν μαζί, με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 13χρονος μπήκε σε σχολείο και χτύπησε 12χρονο 

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δικηγόρος και πρώην πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, Κίμων Γκιουλιστάνης

13:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

To Champions League επιστρέφει με μεγάλα παιχνίδια και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Εντός Ύλης - Νίκος Σέργης: Η Ελλάδα στο Διάστημα – Επιστήμη, συνεργασίες και επαγγέλματα του αύριο

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Βραβείο για τη Eurolife FFH στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2025

12:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κέντρο Εθελοντισμού για μία Ημέρα»: Μαθητές μεταμόρφωσαν το υπουργείο Παιδείας

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΚΥΣΕΑ σήμερα το ελληνικό σχέδιο για χρηματοδότηση από το SAFE μετά το «μπλόκο» από Βρυξέλλες

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τα μεσάνυχτα σε ισχύ η απαγόρευση της χρήσης social media από νέους κάτω των 16 ετών

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικό δίλημμα: Χωριό ή πόλη - Εσύ τι ψηφίζεις;

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Θαμμένη» σε 68 εκατομμύρια τόνους ερειπίων - Κρύβουν νάρκες και 10.000 σορούς παγιδευμένες κάτω από τα συντρίμμια

12:37ΦΑΡΜΑΚΟ

Φαρμακευτικό και εκπαιδευτικό υλικό προσέφεραν ΣΦΕΕ και Ερυθρός Σταυρός σε 4 δομές στη Λαμία

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

12:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια ασυνήθιστη κοσμική έκρηξη διάρκειας επτά ωρών - Το μυστήριο της προέλευσής της

12:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από τα μονοψήφια στα σαρωτικά νούμερα της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση της Elbit για την έρευνα στο ΝΑΤΟ: Δεν υπήρξε καμία παρατυπία στη δική μας δραστηριότητα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Φωτιά σε επταώροφο κτίριο στην Τζακάρτα - 20 νεκροί, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

13:19LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Με τον Πάρι Κασιδόκωστα ήμασταν μαζί, με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΚΥΣΕΑ σήμερα το ελληνικό σχέδιο για χρηματοδότηση από το SAFE μετά το «μπλόκο» από Βρυξέλλες

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη όψη στα μπλόκα: Τούρτα έκπληξη αγροτών σε αστυνομικό - To viral βίντεο με το ευχαριστώ τους

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

08:50ΕΛΛΑΔΑ

«Τη διμοιρία των Χανίων θα την είχαν λιντσάρει» - Επιχειρησιακό χάλι, καταγγέλλει η Ένωση Αστυνομικών

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις»

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Συνελήφθη η πορνοστάρ Bonnie Blue μαζί με 17 άνδρες για παραβίαση των νόμων περί πορνογραφίας

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε αλλάζει το σκηνικό ο Αντικυκλώνας - Τα πρώτα δείγματα για τα Χριστούγεννα

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δικηγόρος και πρώην πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, Κίμων Γκιουλιστάνης

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τη Mπριζίτ Μακρόν: Αποκάλεσε «βρωμιάρες σκύλες» φεμινίστριες που διέκοψαν παράσταση - Το viral βίντεο

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέτσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

12:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από τα μονοψήφια στα σαρωτικά νούμερα της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης

10:30LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Συνεχείς εξετάσεις για την τραγουδίστρια μετά τη λιποθυμία της στις πρόβες του Voice

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός ανάμεσα σε ανήλικες μαθήτριες - Πώς αντέδρασαν οι γονείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ