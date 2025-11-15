Κάρλα Μπρούνι: Από τα διαμάντια και τις πασαρέλες, στις επισκέψεις στη φυλακή

Tο απόγευμα της περασμένης Τρίτης (11/11) ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί έκανε το καθιερωμένο του τζόγκινγκ γύρω από το σπίτι του, λίγο πριν επισκεφθεί το σικ εστιατόριο «Le Flandrin», κοντά στην τουριστική Πλατεία του Τροκαντερό στην καρδιά του Παρισιού. Συνοδευόταν από τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, το τοπ μόντελ που έγινε τραγουδίστρια, με το ζεύγος να καταχειροκροτείται κατά την είσοδο και την έξοδο στο μπιστρό του 16ου διαμερίσματος.

Έμοιαζε μία συνηθισμένη ημέρα, βγαλμένη απο τις παλιότερες εποχές της παντοδυναμίας τους, όταν ο 23ος Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και η διάσημη σύζυγός τους απολάμβαναν τον έρωτα, την εξουσία και τη δόξα τους. Θα ήταν έτσι αν δεν είχε προηγηθεί η πολύκροτη δίκη και η 20ημερη κράτη του Σαρκοζί στις φυλακές La Sante στο Παρίσι. Ο πρώην ισχυρός άνδρας της Γαλλίας κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Παρισιού για συνωμοσία με τη Λιβύη με στόχο την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι να εκδικαστεί η έφεσή του, πιθανότατα τον Μάρτιο.

Κάρλα Μπρούνι Infographic: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr

«Η αγάπη είναι η απάντηση»

Στο πλευρό του καθ'όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς του, μίας εκστρατείας δυσφήμισης και μίσους όπως ο ίδιος καταγγέλλει, ήταν η Κάρλα Μπρούνι. «Η αγάπη είναι η απάντηση» έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, με το hashtag «το μίσος δεν θα νικήσει» αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής του. Λίγο μετά ανέβασε σε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram από το σπίτι τους στο Παρίσι, στο οποίο τραγουδά και αφιερώνει με νόημα στον σύζυγό της το τραγούδι, Let it Be των The Beatles.

Ο Σαρκοζί, που κυβέρνησε τη Γαλλία από το 2007 έως το 2012, είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος της χώρας που φυλακίζεται. Όταν κέρδισε τις εκλογές σε ηλικία 52 ετών, πολλοί θεώρησαν ότι θα αποκαθιστούσε τη φήμη της Γαλλίας και θα έκανε δυναμική εμφάνιση στη διεθνή σκηνή. Η προεδρία του ωστόσο επισκιάστηκε από την οικονομική κρίση του 2008 και ο ίδιος αποχώρησε από το αξίωμα με τη χαμηλότερη δημοτικότητα από οποιονδήποτε ηγέτη της μεταπολεμικής Γαλλίας.

Ο Νικολά Σαρκοζί και η Κάρλα Μπρούνι AP

Μετά την ταπεινωτική του ήττα από το Σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ – που τον έκανε το μοναδικό Γάλλο πρόεδρο που απέτυχε να ανανεώσει τη θητεία του, μετά το Βαλερί Ζισκάρ ντ’Εστέν (1974-1981)- είχε υποσχεθεί πως δεν πρόκειται να επιστρέψει. Η υπέρμετρη φιλοδοξία του, όπως και οι εκκρεμότητες του με τη δικαιοσύνη αλλά και ο γάμος του με το πρώην τοπ-μόντελ Κάρλα Μπρούνι δεν άφησαν τους Γάλλους να τον ξεχάσουν.

Εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, η Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί είναι κάτι παραπάνω από διασημότητα στη Γαλλία. Από τα πρώτα της χρόνια ως μοντέλο μέχρι την περίφημη καριέρα της ως τραγουδοποιός και αργότερα ως πρώτη κυρία της Γαλλίας, η πορεία της παρακολουθούνταν πάντα στενά από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό. Τα τελευταία χρόνια όμως, τα φώτα της δημοσιότητας έχουν μετατοπιστεί, ρίχνοντας πιο έντονη λάμψη στην οικογένειά της, ιδιαίτερα καθώς ο σύζυγός της, Νικολά Σαρκοζί, βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικών διαδικασιών υψηλού προφίλ.

Η 57χρονη πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας, Κάρλα Μπρούνι ήλπιζε οτι θα μπορούσε να συνεχίσει να απολαμβάνει τη λαμπερή παριζιάνικη ζωή της, σχολίασαν αμέσως μετά την καταδίκη της οι «κακές γλώσσες». Αντίθετα, τον περασμένο μήνα φίλησε με δάκρυα στα μάτια τον σύζυγό της για να τον αποχαιρετήσει καθώς εκείνος περνούσε το κατώφλι της πιο διαβόητης φυλακή της Γαλλίας. Η ίδια η Μπρούνι βρίσκεται επίσης υπό έρευνα για φερόμενη παραποίηση μαρτύρων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε μια εκστρατεία για να κρατηθεί ο Σαρκοζί εκτός φυλακής, κάτι που η ίδια αρνείται. Ο Σαρκοζί έχει πλέον αφεθεί ελεύθερος υπό αυστηρή επιτήρηση και του απαγορεύεται να φύγει από τη Γαλλία, ενώ περιγράφει το διάστημα που έμεινε στη φυλακή ως «εφιάλτη».

Από το ταξίδι τους στην Ινδία το 2010 AP

Μόλις τον περασμένο μήνα είχε δώσει το παρών στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, στο show του οίκου Yves Saint Laurent, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της και δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι η... ζωή συνεχίζεται. Η πρώην πρώτη κυρία έχει συνδεθεί με τη μόδα από τότε που υπέγραψε συμβόλαιο ως μοντέλο στα 19 της. Κατά τη διάρκεια μίας λαμπερής καριέρας στη μόδα συνεργάστηκε με τους οίκους Christian Dior, Givenchy, Chanel, Versace.

Κάρλα Μπρούνι Infographic: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr

Τα πρώτα χρόνια και η λαμπερή καριέρα

H Κάρλα Τζιλμπέρτα Μπρούνι Τεντέσκι γεννήθηκε στο Τορίνο. Είναι η κόρη της Ιταλίδας πιανίστριας Μαρίσα Μπορίνι και του συνθέτη της κλασικής μουσικής Αλμπέρτο Μπρούνι Τεντέσκι. Ωστόσο, το 2008, δήλωσε στο περιοδικό Vanity Fair ότι ο βιολογικός της πατέρας είναι ο ιταλικής καταγωγής Βραζιλιάνος μανάβης Μαουρίτσιο Ρεμέρ. Όταν ο Ρεμέρ γνώρισε τη Μαρίσα Μπορίνι σε μια συναυλία στο Τορίνο, ήταν ένας 19χρονος κιθαρίστας της κλασικής μουσικής, και η σχέση τους διήρκεσε έξι χρόνια.

Η αδερφή της είναι η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι. Είχε έναν αδερφό, τον Βιργίνιο Μπρούνι Τεντέσκι, ο οποίος πέθανε το 2006 από επιπλοκές του AIDS. Ένας προπάππους από την πλευρά της μητέρας της ήταν Ιταλός ενώ οι υπόλοιποι πρόγονοι της μητέρας της είναι Γάλλοι. Η Μπρούνι μεγάλωσε σε ένα παλάτι στην πλαγιά ενός λόφου και φοίτησε σε ελβετικό σχολείο. Αρχικά είχε σχεδιάσει να σπουδάσει αρχιτεκτονική στο Παρίσι, όπου η πλούσια οικογένειά της είχε μετακομίσει τη δεκαετία του '70 για να αποφύγει μία πιθανή απαγωγή από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες.

https://www.instagram.com/p/DMxQBFKsOWr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αντ' αυτού, έγινε ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα στον κόσμο, κερδίζοντας τακτικά 5,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και έχοντας κάνει εκατοντάδες εξώφυλλα περιοδικών. Στη συνέχεια, το 1997, σταμάτησε το μόντελινγκ για να γίνει μουσικός. Το πρώτο της άλμπουμ, Quelqu’un M’a Dit (Someone Told Me), έγινε επιτυχία που πούλησε δύο εκατομμύρια αντίτυπα και βρισκόταν επί 34 εβδομάδες στο top 10 του γαλλικού πίνακα επιτυχιών. Κέρδισε το βραβείο Γυναίκα Καλλιτέχνης της Χρονιάς το 2007 στα βραβεία μουσικής Victoire, ενώ έχει πουλήσει 5 εκατομμύρια δίσκους καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της.

Η πολυτάραχη ερωτική της ζωή

Ο τρόπος ζωής της ήταν πάντα αρκετά «ροκ εν ρολ». Τη δεκαετία του '90 ξεκίνησε μια σχέση με τον Μικ Τζάγκερ, αφού του τη σύστησε ο Έρικ Κλάπτον, με τον οποίο επίσης έβγαινε. Ο Τζάγκερ ήταν παντρεμένος με τη Τζέρι Χολ εκείνη την εποχή, ο οποίος δεν έβλεπε με καλό μάτι την 20χρονη Γαλλίδα ερωμένη του Βρετανού ροκ σταρ. Η Χολ έγραψε στα απομνημονεύματά της ότι τηλεφώνησε στην Μπρούνι αφού διάβασε ένα κρυφό μήνυμα και της ζήτησε να χωρίσει με τον σύζυγό της. Η Μπρούνι δεν έδωσε καμία σημασία, ειδοποιώντας τον Τζάγκερ ότι θα τον συναντούσε στην περιοδεία του στο Λας Βέγκας.

https://www.instagram.com/reel/DMP9LYAM4D_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Με κουράζει η μονογαμία. Προτιμώ την πολυγαμία», είχε πει σε μια συνέντευξη του 2007 στο περιοδικό της εφημερίδας Le Figaro. Λέγεται επίσης ότι είχε μια «σύντομη αλλά παθιασμένη» σχέση με τον Λοράν Φαμπιούς -τον Σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας. Αλλά ήταν ο Σαρκοζί που κέρδισε για τα καλά την καρδιά της Μπρούνι και την έπεισε να παντρευτεί για πρώτη φορά. Γνωρίστηκαν όταν ο μεγιστάνας των διαφημίσεων Ζακ Σεγκελά τους έβαλε να καθίσουν δίπλα-δίπλα σε ένα δείπνο τον Νοέμβριο του 2007. Ο Σαρκοζί είχε μόλις πάρει διαζύγιο με τη δεύτερη σύζυγό του, αλλά το ζευγάρι «κεραυνοβολήθηκε» και παντρεύτηκε μέσα σε λίγους μήνες.

Η τραγουδίστρια που την εποχή εκείνη ήταν 40 ετών, τον τραβούσε « σαν μαγνήτης » και δεν άργησε να την πλησιάσει με παιχνιδιάρικη διάθεση. Η Μπρούνι συμπεριφέρθηκε σαν άλλη «κυνηγός Αρτεμις με βελούδινα νύχια» και μιλώντας στον Σαρκοζί στον ενικό, τον προειδοποίησε με χάρη ότι γνώριζε τη φήμη του ως «μπερμπάντη». « Η φήμη μου δεν είναι χειρότερη από τη δική σου.Σε ξέρω καλά χωρίς να σε έχω ξανασυναντήσει.Καταλαβαίνω τα πάντα για εσένα. Κάνεις έρωτα επειδή κανείς δεν κάνει έρωτα σε εσένα.Ξέρω τα πάντα γιατί μοιάζουμε πολύ» της απάντησε εκείνος.

Στο βιβλίο του με τίτλο «Μη εξουσιοδοτημένη αυτοβιογραφία» ο Σεγκελά αποκάλυψε οτι ο Γάλλος πρώην πρόεδρος, θαμπωμένος από τα θέλγητρα της Μπρούνι, τη ζήτησε σε γάμο το ίδιο εκείνο βράδυ, ενώ την προκάλεσε να τον φιλήσει δημοσίως στο στόμα, λίγη ώρα αφότου γνωρίστηκαν.

Παντρεύτηκαν στο Παρίσι στις 2 Φεβρουαρίου του 2008. Ο γάμος αυτός ήταν ο πρώτος για την Μπρούνι και ο τρίτος για τον Σαρκοζί, ο οποίος στη διάρκεια της προεδρίας του -λόγω της αγάπης τπου για τη χλιδή- έμεινε γνωστός με το παρατσούκλι «le Président Bling-Bling» στον Τύπο, μια εικόνα που δεν κατάφερε να διώξει όταν διοργάνωσε ένα πολυτελές πάρτι για τα 40ά γενέθλια της Μπρούνι. Της έκανε δώρο ένα δαχτυλίδι Dior αξίας 20.000 ευρώ με ένα ροζ διαμάντι σε σχήμα καρδιάς.

Ο αείμνηστος Καρλ Λάγκερφελντ, ο οποίος γνώριζε την Μπρούνι από την εποχή που ήταν μοντέλο, ενέκρινε τον γάμο. «Είναι κυνηγοί που συναντήθηκαν - αρπακτικά», δήλωσε στο Vanity Fair. «Είχε αποπλανήσει πολλές γυναίκες, και εκείνη ήταν ένα είδος θηράματος». Απέκτησαν μια μεικτή οικογένεια με τον γιο της Μπρούνι από μια προηγούμενη σχέση (ο Σαρκοζί έχει τρεις γιους από δύο προηγούμενους γάμους) και καλωσόρισαν μια κόρη το 2011 - το πρώτο παιδί που γεννήθηκε από εν ενεργεία Γάλλο πρόεδρο. Εκείνη τη χρονιά πρωταγωνίστησε επίσης σε μια ταινία του Γούντι Άλεν, με τίτλο «Μεσάνυχτα στο Παρίσι».

Αντί να ζουν στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων κατά τη διάρκεια της προεδρίας Σαρκοζί, το ζεύγος προτίμησε να ζήσει σε μια όμορφα διακοσμημένη έπαυλη που νοίκιαζε η Μπρούνι σε μια περιφραγμένη κοινότητα στο δυτικό Παρίσι. Σε αυτό το ακίνητο έκανε έφοδο η αστυνομία το 2012, αφού ο Σαρκοζί έχασε τις εκλογές και μαζί την προεδρική του ασυλία. Η οικογένεια δεν ήταν παρούσα, καθώς έκανε διακοπές σε ένα σαλέ στο Κεμπέκ.

Και κάπως έτσι ξεκίνησε μια δεκαετία με νομικές περιπέτειες με τις Αρχές να ερευνούν κατά κύριο λόγο πώς ο Σαρκοζί χρηματοδότησε την καμπάνια του 2007. Με τον σύζυγό της να γυρίζει την πλάτη στην πολιτική, η φαινομενικά ατάραχη Μπρούνι επέστρεψε στη μουσική και συνέχισε να παρακολουθεί όλες τις καυτές επιδείξεις μόδας στο Παρίσι και το Μιλάνο. Το 2017 υποδέχθηκε έναν δημοσιογράφο της Standard στο σπίτι τους στο Παρίσι, όπου ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων τις φήμες για τη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ - τότε 45ο και τώρα 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στις αρχές της δεκαετίας του '90 ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Μπρούνι είχαν βγει ραντεβού. Η Μπρούνι τον αμφισβήτησε ευθέως όπως αποκάλυψε. «Τον πήρα τηλέφωνο. "Τι συνέβη; Σε είδα μια φορά για γεύμα και τώρα βγαίνουμε ραντεβού; Αυτό δεν είναι αλήθεια". Γευματίσαμε μια φορά με την κοπέλα του, τη Μάρλα, στη Νέα Υόρκη», διευκρινίζει. «Οπότε μου είπε: "Ω, μάλλον κάποιοι παπαράτσι..." "Κανείς δεν μας είδε! Γευματίσαμε στον Πύργο Τραμπ και κανείς δεν ήξερε... Από εσένα προέρχεται!" Και μου είπε: "Μην παραπονιέσαι τόσο πολύ, θα γίνεις διάσημη"».

Οι μπίζνες, το κρασί και το...pole dancing

Παράλληλα με τη μουσική της καριέρα, η Μπρούνι έχει γίνει επίσης επιχειρηματίας στο χώρο του κρασιού. Η ίδια και ο σύζυγός της αγόρασαν το Château d'Estoublon, ένα κάστρο του 18ου αιώνα στην Προβηγκία με 750 στρέμματα αμπελώνων, το 2020. «Το ίδιο το κάστρο είναι ένα μαγικό μέρος, γεμάτο απίστευτη ενέργεια. Είναι η δική μου εκδοχή του Κήπου της Εδέμ», δήλωσε στη Vogue πέρυσι. Οι Μπρούνι-Σαρκοζί διευθύνουν την επιχείρηση μαζί με τον ειδικό οίνου Jean-Guillaume Prats και τον επιχειρηματία Stéphane Courbit που προωθεί την «ναυαρχίδα» τους, το Roseblood d'Estoublon που πωλείται λιανικά προς 20 ευρώ το ποτήρι.

Την ίδια στιγμή δεν έχει σταματήσει εντελώς να εργάζεται ως μοντέλο. Πέρυσι συμμετείχε σε μια επίδειξη μόδας της Victoria's Secret και τον Μάιο βρέθηκε στο εξώφυλλο του ισπανικού Harper's Bazaar, όπου έδωσε μια ενθουσιώδη συνέντευξη για το πώς η «γνωριμία με τον άντρα μου» ήταν η καλύτερη στιγμή της ζωής της. Συνέχισε να κάνει μουσικές περιοδείες και μάλιστα άρχισε να ασχολείται με το pole dancing. Καταγράφει τακτικά τον λαμπερό τρόπο ζωής της στο Instagram, κοινοποιώντας μεταξύ άλλων φωτογραφίες της στο κόκκινο χαλί στις Κάννες το καλοκαίρι, παρακολουθώντας επιδείξεις υψηλής ραπτικής και κάνοντας διακοπές με τον σύζυγό της. Δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες της να κρατάει το χέρι του Σαρκοζί έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου.

Ως μια ανεξάρτητη και εύπορη γυναίκα πολύ πριν γνωρίσει τον Σαρκοζί, η Μπρούνι αναμφίβολα θα μπορέσει να διατηρήσει τον τρόπο ζωής που έχει συνηθίσει. Αλλά το ενδεχόμενο να ζήσει μακριά από τον σύζυγό της εδώ και 17 χρόνια θα είναι μια δοκιμασία - παράλληλα με την συνεχιζόμενη έρευνα για την φερόμενη συμμετοχή της στο σκάνδαλο. Ο βιογράφος της Μπρούνι επιμένει ότι η πρώην πρώτη κυρία είχε δηλώσει πριν την αποφυλάκισή του ότι θα επισκέπτεται τον αγαπημένο της κάθε μέρα. «Τουλάχιστον οι επισκέψεις για να δει τον φυλακισμένο σύζυγό της δεν θα είναι πολύ βαρετές. Το La Sante βρίσκεται στη μοντέρνα συνοικία του Μονπαρνάς, κοντά στο κέντρο του Παρισιού» σχολίασαν οι κακές γλώσσες

Ο Σαρκοζί έχει ορκιστεί να συνεχίσει να αγωνίζεται κατά της καταδίκης του, ενώ η Μπρούνι, η οποία επίσης υποστηρίζει την αθωότητά της, παραμένει υπό δικαστική εποπτεία καθώς η έρευνα για τον ρόλο της, συνεχίζεται. Γνωστή για την ψυχραιμία της υπό πίεση, θα συνεχίσει να κυκλοφορεί μουσική και να εμφανίζεται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, υπενθυμίζοντας διακριτικά στον κόσμο ότι η ταυτότητά της εκτείνεται πέρα ​​από τον ρόλο της ως σύζυγος του Σαρκοζί.

