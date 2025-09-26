Σαρκοζί: Πώς «έριξε» την Κάρλα Μπρούνι - Η πρόταση γάμου λίγα λεπτά μετά τη γνωριμία τους

Ο έρωτας του Νικολά Σαρκοζί και της Κάρλα Μπρούνι έγινε ξανά «πρωτοσέλιδο», μετά την καταδικαστική απόφαση για τον πρώην ισχυρό άνδρα της Γαλλίας. 

Newsbomb

Σαρκοζί: Πώς «έριξε» την Κάρλα Μπρούνι - Η πρόταση γάμου λίγα λεπτά μετά τη γνωριμία τους
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρώην τοπ μόντελ και τραγουδοποιός, η σύζυγος του Γάλλου πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι στάθηκε στο πλευρό του συντρόφου της, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία με στόχο την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη.

«Η αγάπη είναι η απάντηση», έγραψε η Μπρούνι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, με hashtag «το μίσος δεν θα νικήσει». Η ποινή ήταν αυστηρότερη από την αναμενόμενη και πρωτοφανής στη σύγχρονη γαλλική πολιτική ιστορία. Ο Σαρκοζί, ο οποίος ηγήθηκε της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, θα είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος που θα εκτίσει ποινή φυλάκισης, ακόμη και αν ασκήσει έφεση, κάτι που σκοπεύει να κάνει.

https://www.instagram.com/p/DPBjdiuCLz7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η αποκάλυψη για τον έρωτα Νικολά Σαρκοζί και Κάρλα Μπρούνι

Η 57χρονη Μπρούνι στάθηκε στο πλευρό του, καθώς ο 70χρονος Σαρκοζί εκφώνησε ομιλία μετά την ετυμηγορία, εμμενοντας στην αθωότητά του λέγοντας: «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά». Καθώς περπατούσαν προς το αυτοκίνητο που θα τους μετέφερε στην περιφραγμένη κατοικία τους στο πολυτελές 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, η Μπρούνι άρπαξε το κόκκινο κάλυμμα από το μικρόφωνο του ιστότοπου ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediapart και το πέταξε στο έδαφος.

Με αφορμή τη δικαστική του περιπέτεια, το ρομάντζο του «Σαρκό» με την Κάρλα Μπρούνι επανήλθε στην επικαιρότητα και πολλοί άρχισαν να ξεσκονίζουν ενα βιβλίο που είχε δημοσιευθεί στη Γαλλία το 2009. Ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι ο Σαρκοζί της πρότεινε να τον παντρευτεί... λίγα λεπτά αφότου τη γνώρισε.

Ο Ζακ Σεγκελά, στενός φίλος του πρώην τοπ μόντελ και του πρώην προέδρου, περιέγραψε το βράδυ που οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά ως ένα «απροσδόκητο παιχνίδι αποπλάνησης μεταξύ δύο άγριων θηρίων» στο βιβλίο του με τίτλο «Autobiographie Non Autorisée» (Μη Εξουσιοδοτημένη Αυτοβιογραφία).

Σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου του Σεγκελά, οι δυο τους ένιωσαν αυτόματα έλξη ο ένας από τον άλλον κι σαν «μαγνήτες» σε ένα δείπνο που διοργάνωσε ο συγγραφέας τον Νοέμβριο του 2007. Ήταν σαν να πετάγονται σπίθες, καθώς οι δύο τους φλέρταραν.

carla bruni

H Kάρλα Μπρούνι Σαρκοζί

AP

Λίγα λεπτά αφού τους σύστησαν, η Μπρούνι απευθύνθηκε στον πρόεδρο με το ...αγενές «εσύ» και τον προειδοποίησε ότι γνώριζε τη φήμη του πως είναι γυναικάς. Ο Σαρκοζί απάντησε πειράζοντας την Μπρούνι και δηλώνοντας με τη σειρά του οτι ξέρει επίσης την τεράστια γοητεία που ασκεί η ίδια στο ανδρικό φύλο.

«Η φήμη μου δεν είναι χειρότερη από τη δική σου», της είπε. «Σε ξέρω καλά χωρίς να σε γνωρίσω ποτέ. Καταλαβαίνω τα πάντα για σένα... Κάνεις έρωτα επειδή κανείς δεν σου κάνει έρωτα. Ξέρω τα πάντα για σένα επειδή είμαι τόσο πολύ...εσύ».

Αλλά η Μπρούνι - η οποία είχε δηλώσει κάποτε στο περιοδικό Le Figaro Madame: «Δαμάζω τους άνδρες, είμαι γάτα, Ιταλίδα... Η μονογαμία με κουράζει τρομερά» - φάνηκε να παίζει με τον Σαρκοζί και να τον πειράζει για την αδυναμία του να διαχειριστεί την προσοχή των μέσων ενημέρωσης.

«Στο παιχνίδι της δημοσιότητας, είσαι ερασιτέχνης. Η συνάντησή μου με τον Μικ [Τζάγκερ] παρέμεινε μυστική για οκτώ χρόνια. Περάσαμε από όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου και κανένας φωτογράφος δεν μας έπιασε ποτέ».

Ο Σαρκοζί ανταπέδωσε ένα ειρωνικό σχόλιο για τον Τζάγκερ: «Πώς μπόρεσες να μείνεις οκτώ χρόνια με έναν άντρα που έχει τόσο γελοίες γάμπες;»

Το βιβλίο αναφέρει ότι οι άλλοι καλεσμένοι στο δείπνο σοκαρίστηκαν και σιώπησαν όταν ο Γάλλος πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα παρευρεθεί σε μια συναυλία της Μπρούνι. «Θα ανακοινώσουμε τον αρραβώνα μας. Θα δείτε, θα τα πάμε καλύτερα από τη Μέριλιν και τον Κένεντι», είπε.

Η Μπρούνι απάντησε: «Αρραβώνας, ποτέ! Από δω και στο εξής θα ζήσω μόνο με έναν άντρα που θα μου χαρίσει ένα παιδί». Ο Σαρκοζί απάντησε: «Έχω ήδη μεγαλώσει πέντε. Γιατί όχι έξι;

Η Μπρούνι γνώρισε τον τότε φρεσκοχωρισμένο Νικολά Σαρκοζί τον Νοέμβριο του 2007, στο δείπνο του Σεγκελά. Μετά από μια σύντομη σχέση, παντρεύτηκαν στο Παρίσι στις 2 Φεβρουαρίου του 2008. Ο γάμος αυτός ήταν ο πρώτος για την Μπρούνι και ο τρίτος για τον Σαρκοζί. H κόρη τους Τζούλια γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 2011

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:55ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - Δύο ελαφρά τραυματίες

13:48ΚΟΣΜΟΣ

To «κόλπο γκρόσο» του Πούτιν για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους της Μολδαβίας μέσω της Εκκλησίας

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Συμφωνία «μαμούθ» 25 δισεκατομμυρίων με τη Μόσχα για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ενέργειας

13:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επιστροφή Ροντινέι και Ζέλσον Μάρτινς - Εκτός Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι για Λεβαδειακό

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάνοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν 62χρονο για παράνομη υλοτομία στη Βόλβη - Κατηγορείται για κακούργημα

13:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν μιλά για συνεκμετάλλευση: Συνεργασία «καζάν-καζάν» με τους γείτονες και μερίδιο από τους πόρους της Μεσογείου

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρωτιά Πολωνού σκιέρ - Ανέβηκε και κατέβηκε το Έβερεστ χωρίς οξυγόνο - Βίντεο

13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Ποιοι κερδίζουν έως 50 ευρώ

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ναταλία Λιονάκη: Παίζει και χορεύει με ορφανά παιδιά στην Κενυά ως μοναχή Φεβρωνία

13:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποπομπή Μυλωνάκη ζητά το ΠΑΣΟΚ: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατάπιε τη γλώσσα του»

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1 Οκτωβρίου: Χωρίς λεωφορεία η Θεσσαλονίκη

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστική συνάντηση στα άδυτα του Κρεμλίνου: «Θα καταρρίψουμε τα αεροσκάφη σας» προειδοποίησαν οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες τους Ρώσους

13:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Super Cup της Ρόδου

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ - Τρεις νοσηλεύονται με δηλητηρίαση

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στέλνουν στην Κομισιόν την υπόθεση των Τεμπών

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία - Η απάντηση του Στάρμερ στο μεταναστευτικό: Ψηφιακό δελτίο ταυτότητας για πολίτες και μόνιμους κατοίκους

13:04LIFESTYLE

«Να με λες μαμά»: Πώς η Ηρώ Καρυοφύλλη βοήθησε στο σενάριο

13:03ΚΟΣΜΟΣ

«Snake Eyes»:Η viral σκηνή από την ταινία του Νίκολας Κέιτζ που θυμίζει τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις τρόποι για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα πιο οργανωμένοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Σε αυτές τις 8 περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

13:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν μιλά για συνεκμετάλλευση: Συνεργασία «καζάν-καζάν» με τους γείτονες και μερίδιο από τους πόρους της Μεσογείου

12:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Διαγράφονται 335.000 αιώνιοι φοιτητές - Πώς θα γίνει βήμα βήμα η διαδικασία

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ο 11χρονος Μάξιμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στη μητέρα του

11:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν το βοήθημα τον Νοέμβριο

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάρις Ρούπος: Ο σάλος με την ελληνική σημαία, η απόλυσή του από την Pizza Fan και η απάντησή του

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

10:30ΕΛΛΑΔΑ

25 χρόνια από το ναυάγιο του «Εξπρές Σάμινα»: «Στις Πόρτες της Πάρου πέθανα και ξαναγεννήθηκα»

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπουνιές και κλωτσιές στη Νέα Χαλκηδόνα για την προτεραιότητα στο φανάρι

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία στα μέσα της άλλης εβδομάδας - Θα «χτυπήσει» και την Αττική

12:33LIFESTYLE

Αλλαγές στον ΣΚΑΪ – Μειώνεται η διάρκεια της Στεφανίδου, έρχεται σατιρική εκπομπή

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Το πάρε-δώσε Τραμπ με Ερντογάν για ρωσικό πετρέλαιο και F-35 - Τι αλλάζει στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας μετά το θερμό τετ-α-τετ - Πέντε ειδικοί αναλύουν

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε ο πατέρας του λίγες μέρες μετά τον θάνατο του εικονολήπτη

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρειος Πάγος για αιτήματα εκταφής θυμάτων Τεμπών: «Μελετώνται και θα απαντηθούν σύντομα»

13:04LIFESTYLE

«Να με λες μαμά»: Πώς η Ηρώ Καρυοφύλλη βοήθησε στο σενάριο

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Σαρκοζί «έριξε» την Κάρλα Μπρούνι - Η πρόταση γάμου λίγα λεπτά μετά την επεισοδιακή τους γνωριμία

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ