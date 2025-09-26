Σαρκοζί: Πώς «έριξε» την Κάρλα Μπρούνι - Η πρόταση γάμου λίγα λεπτά μετά τη γνωριμία τους

Πρώην τοπ μόντελ και τραγουδοποιός, η σύζυγος του Γάλλου πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι στάθηκε στο πλευρό του συντρόφου της, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία με στόχο την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη.

«Η αγάπη είναι η απάντηση», έγραψε η Μπρούνι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, με hashtag «το μίσος δεν θα νικήσει». Η ποινή ήταν αυστηρότερη από την αναμενόμενη και πρωτοφανής στη σύγχρονη γαλλική πολιτική ιστορία. Ο Σαρκοζί, ο οποίος ηγήθηκε της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, θα είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος που θα εκτίσει ποινή φυλάκισης, ακόμη και αν ασκήσει έφεση, κάτι που σκοπεύει να κάνει.

Η αποκάλυψη για τον έρωτα Νικολά Σαρκοζί και Κάρλα Μπρούνι

Η 57χρονη Μπρούνι στάθηκε στο πλευρό του, καθώς ο 70χρονος Σαρκοζί εκφώνησε ομιλία μετά την ετυμηγορία, εμμενοντας στην αθωότητά του λέγοντας: «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά». Καθώς περπατούσαν προς το αυτοκίνητο που θα τους μετέφερε στην περιφραγμένη κατοικία τους στο πολυτελές 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, η Μπρούνι άρπαξε το κόκκινο κάλυμμα από το μικρόφωνο του ιστότοπου ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediapart και το πέταξε στο έδαφος.

Με αφορμή τη δικαστική του περιπέτεια, το ρομάντζο του «Σαρκό» με την Κάρλα Μπρούνι επανήλθε στην επικαιρότητα και πολλοί άρχισαν να ξεσκονίζουν ενα βιβλίο που είχε δημοσιευθεί στη Γαλλία το 2009. Ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι ο Σαρκοζί της πρότεινε να τον παντρευτεί... λίγα λεπτά αφότου τη γνώρισε.

Ο Ζακ Σεγκελά, στενός φίλος του πρώην τοπ μόντελ και του πρώην προέδρου, περιέγραψε το βράδυ που οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά ως ένα «απροσδόκητο παιχνίδι αποπλάνησης μεταξύ δύο άγριων θηρίων» στο βιβλίο του με τίτλο «Autobiographie Non Autorisée» (Μη Εξουσιοδοτημένη Αυτοβιογραφία).

Σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου του Σεγκελά, οι δυο τους ένιωσαν αυτόματα έλξη ο ένας από τον άλλον κι σαν «μαγνήτες» σε ένα δείπνο που διοργάνωσε ο συγγραφέας τον Νοέμβριο του 2007. Ήταν σαν να πετάγονται σπίθες, καθώς οι δύο τους φλέρταραν.

Λίγα λεπτά αφού τους σύστησαν, η Μπρούνι απευθύνθηκε στον πρόεδρο με το ...αγενές «εσύ» και τον προειδοποίησε ότι γνώριζε τη φήμη του πως είναι γυναικάς. Ο Σαρκοζί απάντησε πειράζοντας την Μπρούνι και δηλώνοντας με τη σειρά του οτι ξέρει επίσης την τεράστια γοητεία που ασκεί η ίδια στο ανδρικό φύλο.

«Η φήμη μου δεν είναι χειρότερη από τη δική σου», της είπε. «Σε ξέρω καλά χωρίς να σε γνωρίσω ποτέ. Καταλαβαίνω τα πάντα για σένα... Κάνεις έρωτα επειδή κανείς δεν σου κάνει έρωτα. Ξέρω τα πάντα για σένα επειδή είμαι τόσο πολύ...εσύ».

Αλλά η Μπρούνι - η οποία είχε δηλώσει κάποτε στο περιοδικό Le Figaro Madame: «Δαμάζω τους άνδρες, είμαι γάτα, Ιταλίδα... Η μονογαμία με κουράζει τρομερά» - φάνηκε να παίζει με τον Σαρκοζί και να τον πειράζει για την αδυναμία του να διαχειριστεί την προσοχή των μέσων ενημέρωσης.

«Στο παιχνίδι της δημοσιότητας, είσαι ερασιτέχνης. Η συνάντησή μου με τον Μικ [Τζάγκερ] παρέμεινε μυστική για οκτώ χρόνια. Περάσαμε από όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου και κανένας φωτογράφος δεν μας έπιασε ποτέ».

Ο Σαρκοζί ανταπέδωσε ένα ειρωνικό σχόλιο για τον Τζάγκερ: «Πώς μπόρεσες να μείνεις οκτώ χρόνια με έναν άντρα που έχει τόσο γελοίες γάμπες;»

Το βιβλίο αναφέρει ότι οι άλλοι καλεσμένοι στο δείπνο σοκαρίστηκαν και σιώπησαν όταν ο Γάλλος πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα παρευρεθεί σε μια συναυλία της Μπρούνι. «Θα ανακοινώσουμε τον αρραβώνα μας. Θα δείτε, θα τα πάμε καλύτερα από τη Μέριλιν και τον Κένεντι», είπε.

Η Μπρούνι απάντησε: «Αρραβώνας, ποτέ! Από δω και στο εξής θα ζήσω μόνο με έναν άντρα που θα μου χαρίσει ένα παιδί». Ο Σαρκοζί απάντησε: «Έχω ήδη μεγαλώσει πέντε. Γιατί όχι έξι;

Η Μπρούνι γνώρισε τον τότε φρεσκοχωρισμένο Νικολά Σαρκοζί τον Νοέμβριο του 2007, στο δείπνο του Σεγκελά. Μετά από μια σύντομη σχέση, παντρεύτηκαν στο Παρίσι στις 2 Φεβρουαρίου του 2008. Ο γάμος αυτός ήταν ο πρώτος για την Μπρούνι και ο τρίτος για τον Σαρκοζί. H κόρη τους Τζούλια γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 2011

