Σαρκοζί: Το συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο της Liberation για τη φυλάκιση του πρώην προέδρου

Με ένα μονολεκτικό συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο αντέδρασε η γαλλική εφημερίδα Liberation στην είδηση ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, θα φυλακιστεί για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με ένα σχέδιο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι της Λιβύης.

Η εικόνα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απεικονίζει τον πρώην ηγέτη της Γαλλίας πίσω από μακριά μεγάλα λευκά γράμματα που θυμίζουν κάγκελα και γράφουν «Φυλακή», («La Taule») χρησιμοποιώντας μία λέξη της γαλλικής αργκό.

Το πρωτοσέλιδο της Liberation της Παρασκευής 26ης Σεπτεμβρίου 2025. Liberation

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε την Πέμπτη σε πέντε χρόνια φυλάκισης για «εγκληματική συνωμοσία» στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από τη Λιβύη. Ο πρώην αρχηγός του κράτους άσκησε έφεση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα εκτίσει την ποινή του στη φυλακή, σημειώνει ο υπότιτλος της γαλλικής εφημερίδας.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος μεταξύ 2007 και 2012, ήταν γνωστός κατά την θητεία του όχι μόνο για τη σκληρή γραμμή του σχετικά με τη μετανάστευση και την εθνική ταυτότητα, αλλά και για την υποστήριξη αυστηρότερων ποινών για τους παραβάτες. Αναμένεται τώρα να μπει στη φυλακή μέσα σε λίγους μήνες.

Διαβάστε επίσης