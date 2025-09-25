Πού θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί: Υποψήφια η VIP La Sante που «φιλοξένησε» τον Κάρλος το Τσακάλι

Επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί πού θα φυλακιστεί ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος, αλλά η εν λόγω ιστορική φυλακή θεωρείται η επικρατέστερη για υψηλού προφίλ κατάδικους

Newsbomb

Πού θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί: Υποψήφια η VIP La Sante που «φιλοξένησε» τον Κάρλος το Τσακάλι

Ένα αυτοκίνητο που πιστεύεται ότι μεταφέρει έναν επί μακρόν επικεφαλής της βίαιης βασκικής αυτονομιστικής ομάδας ETA, γνωστό με το ψευδώνυμο Josu Ternera, οδηγεί έξω από τη φυλακή La Sante την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020, στο Παρίσι, Γαλλία, για να κρατηθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης. Ο Josu Ternera συνελήφθη τον Μάιο του 2019 μετά από 17 χρόνια φυγής. Η ΕΤΑ σκότωσε περισσότερους από 850 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της βίαιης εκστρατείας της που διήρκεσε δεκαετίες για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους στη βόρεια Ισπανία και τη νότια Γαλλία

AP/Rafael Yaghobzadeh
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η καταδίκη του πρώην Γάλλου Προέδρου Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση της προεκλογικής χρημαοδότησής του από τον Καντάφι, έθεσε ένα μεγάλο ερώτημα. Πού θα φυλακιστεί;

Σύμφωνα με το Reuters, άτομα που γνωρίζουν το γαλλικό δικαστικό σύστημα λένε ότι μια πιθανή φυλακή θα μπορούσε να είναι η La Sante στο Παρίσι, μια ιστορική φυλακή που κάποτε φιλοξένησε τον «Κάρλος το Τσακάλι» και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα.

Manuel Antonio Noriega

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 8ης Νοεμβρίου 1989, ο ισχυρός στρατηγός του Παναμά Μανουέλ Αντόνιο Νοριέγκα μιλάει σε δημοσιογράφους στην πόλη του Παναμά. Ο Νοριέγκα κρατείται στις φυλακές La Sante στο νότιο Παρίσι από τις 27 Απριλίου μετά την έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά

AP

Σύμφωμα με δηλώσεις εκπρόσωπος του συνδικάτου των σωφρονιστικών φυλάκιων Βίλφριντ Φονκ,είναι η φυλακή που ταιριάζει καλύτερα για να υποδεχτεί τον υψηλού προφίλ κατάδικο, καθώς η La Sante διαθέτει μια πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP καταλύματα», όπου έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην βοηθού του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν, ο οποίος ήταν μεταξύ εκείνων που κρίθηκαν ένοχοι την Πέμπτη.

Οι κρατούμενοι στην πτέρυγα VIP βρίσκονται σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τις συνηθισμένες μονάδες τριών ατόμων, και μένουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια των εξωτερικών δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας. Αλλά εκτός από αυτό, ο Φονκ είπε ότι οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες από ό,τι αλλού στη φυλακή, όπου τα κελιά είναι συνήθως 9-12 τετραγωνικά μέτρα

Ένα ντους, ένα τηλέφωνο και μια ενοικιαζόμενη τηλεόραση

Ο Ζυλιέν Φισμάιστερ, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, δήλωσε ότι η φυλακή La Sante ανακαινίστηκε πρόσφατα και επομένως έχει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές. Από την ανακαίνιση, είπε ότι όλα τα κελιά έχουν τα δικά τους ντους. Ο Σαρκοζί θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να πληρώνει 14 ευρώ το μήνα για αυτό το προνόμιο. Το κελί περιλαμβάνει επίσης σταθερό τηλέφωνο.

Ο Φίσμαϊστερ είπε ότι ο Σαρκοζί θα του παρείχε γεύματα, αν και η φυλακή επιτρέπει επίσης στους κρατούμενους να αγοράζουν προϊόντα για να ετοιμάζουν τα δικά τους γεύματα στα κελιά τους.

«Δεν ευχόμαστε τη φυλακή σε κανέναν, αλλά αυτό που μπορούμε να χαιρετίσουμε είναι ότι για πρώτη φορά πρόκειται για μια προσωπικότητα που αντιπροσωπεύει έναν κοινωνικό κύκλο που γενικά αποφεύγει τη φυλακή», δήλωσε ο Φίσμαϊστερ.

Η φυλακή θα μπορούσε να αποτελέσει μια ανησυχητική εμπειρία για τον Σαρκοζί, έναν πρώην πρόεδρο που μάχεται σκληρά με το έγκλημα και κάποτε αποκαλούσε τους νέους που διαδηλώνουν στα προάστια «αποβράσματα», απειλώντας να τους «εκκαθαρίσει» με ισχυρούς σωλήνες νερού.

Όπως πολλές φυλακές στη Γαλλία, η La Sante είναι υπερπλήρης, καθώς είναι σχεδιασμένη για 657 κρατούμενους, ενώ τον Αύγουστο αριθμούσε 1.243.

Νικολά Σαρκοζί

Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί φεύγει από το Μέγαρο των Ηλυσίων μετά από γεύμα με αρχηγούς κρατών και αξιωματούχους, τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στο Παρίσι.

AP/Αρχείου

Κεμπάμπ και σούσι ντελίβερι με drones

Η ανομία ωστόσο επικρατεί και εντός των γαλλικών φυλακών με την αστυνομία, να αποκαλύπτει ότι οι κρατούμενοι διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις ναρκωτικών τους μέσω λαθραίων κινητών τηλεφώνων, τα οποία χρησιμοποιούν επίσης για να παραγγέλνουν επιθέσεις σε αντιπάλους. Μπορούν ακόμη και να παραγγείλουν κεμπάπ και σούσι, τα οποία παραδίδονται στα κελιά τους μέσω drones, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο και από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Νωρίτερα φέτος, σημειώθηκε μια σειρά από επιθέσεις εναντίον φυλακών σε εθνικό επίπεδο με τις αρχές να δείχνουν ως υπεύθυνους τα μέλη μιας ομάδας Telegram που αυτοαποκαλούνταν French Prisoner Rights (Δικαιώματα των Γάλλων Κρατουμένων) και επεδωκε να υπογραμμίσει τις άθλιες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι της Γαλλίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ο Μλάντεν Πέτριτς αποθέωσε το «τριφύλλι»: «Ομάδα με απίστευτη ιστορία και τρελούς οπαδούς»

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Βγαλμένος από τα καλύτερα ευρωπαϊκά του βράδια!

23:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είναι ο διαστρικός αστεροειδής 3I/ATLAS τεχνολογικής προέλευσης με εχθρικές προθέσεις;

23:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Europa League: Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4 Βραδιά ονείρου στη Βέρνη!

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Μετακομίζει η Μεγάλη του Γένους Σχολή - Γίνονται έργα ενίσχυσης στατικότητας, υπό τονε φόβο σεισμού

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Πού θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί: Υποψήφια η VIP La Sante που «φιλοξένησε» τον Κάρλος το Τσακάλι - Ντους, τηλέφωνο και 14 ευρώ για τηλεόραση

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Πολύ κακή ιδέα να πουλήσουμε F–35 στον Ερντογάν»

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Κολύμπησε 13 ώρες για να αναδείξει την τουριστική Πιερία

23:24LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Έφυγε με πικρία από την ζωή» - Η εξομολόγηση του Μάκη Δελαπόρτα για την διάσημη ηθοποιό

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:15ΥΓΕΙΑ

Η αντιφλεγμονώδης διατροφή είναι η καλύτερη τροφή κατά της γήρανσης του δέρματος

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελευσίνα: Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ 17 κοντέινερ με λαθραία κινέζικα ρούχα και παπούτσια

23:00ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» τουρκικής αντιπολίτευσης για τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ: Φιάσκο για Halkbank, Μπράνσον και εκλογές

22:59MEETING POINT

Η αναβολή της συνάντησης Κυριάκου - Ταγίπ οδηγεί σε αλλαγή σκηνικού στα ελληνοτουρκικά

22:58ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (28/9)

22:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερουλάνος: Χρειάζεται συνέδριο - Θα πρέπει να αλλάξουν τα όργανα και πρόσωπα στην ηγετική ομάδα

22:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το καλύτερο χαρακτηριστικό του Gmail τώρα επίσημα

22:41LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι θα γίνει με τη συμμετοχή του Ισραήλ – Πότε ψηφίζουν τα μέλη της EBU

22:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TikTok: Μετρά 200 εκατ. χρήστες σε όλη την Ευρώπη, 3 στους 4 ανακαλύπτουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες

22:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Υπογράφηκε συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας για αέριο και πυρηνική ενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:39ΚΟΣΜΟΣ

Πού θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί: Υποψήφια η VIP La Sante που «φιλοξένησε» τον Κάρλος το Τσακάλι - Ντους, τηλέφωνο και 14 ευρώ για τηλεόραση

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Βγαλμένος από τα καλύτερα ευρωπαϊκά του βράδια!

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: «Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, θέλουν να αγοράσουν F-16 και F-35,και Patriot», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Πολύ κακή ιδέα να πουλήσουμε F–35 στον Ερντογάν»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στη Μεσαρά: Δύο αδέλφια μαχαιρωμένα σε χωράφι

16:53LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας - Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Μοιράζονται τα πάντα - ακόμα και τα γενέθλιά τους - Η ερωτική διαδρομή τους από το 1998

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε πρώην παίκτης της Άρσεναλ μόλις στα 21 του χρόνια

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

18:07LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Δεν άφησε τίποτα στη φαντασία του κοινού με το διάφανο catsuit της

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είναι ο διαστρικός αστεροειδής 3I/ATLAS τεχνολογικής προέλευσης με εχθρικές προθέσεις;

23:00ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» τουρκικής αντιπολίτευσης για τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ: Φιάσκο για Halkbank, Μπράνσον και εκλογές

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας παραμένει ασύλληπτος και μιλά στην τηλεόραση – «Με στενοχωρεί όλο αυτό»

23:24LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Έφυγε με πικρία από την ζωή» - Η εξομολόγηση του Μάκη Δελαπόρτα για την διάσημη ηθοποιό

22:59MEETING POINT

Η αναβολή της συνάντησης Κυριάκου - Ταγίπ οδηγεί σε αλλαγή σκηνικού στα ελληνοτουρκικά

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

22:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Υπογράφηκε συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας για αέριο και πυρηνική ενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ