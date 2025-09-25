Πού θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί: Υποψήφια η VIP La Sante που «φιλοξένησε» τον Κάρλος το Τσακάλι

Ένα αυτοκίνητο που πιστεύεται ότι μεταφέρει έναν επί μακρόν επικεφαλής της βίαιης βασκικής αυτονομιστικής ομάδας ETA, γνωστό με το ψευδώνυμο Josu Ternera, οδηγεί έξω από τη φυλακή La Sante την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020, στο Παρίσι, Γαλλία, για να κρατηθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης. Ο Josu Ternera συνελήφθη τον Μάιο του 2019 μετά από 17 χρόνια φυγής. Η ΕΤΑ σκότωσε περισσότερους από 850 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της βίαιης εκστρατείας της που διήρκεσε δεκαετίες για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους στη βόρεια Ισπανία και τη νότια Γαλλία

Η καταδίκη του πρώην Γάλλου Προέδρου Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση της προεκλογικής χρημαοδότησής του από τον Καντάφι, έθεσε ένα μεγάλο ερώτημα. Πού θα φυλακιστεί;

Σύμφωνα με το Reuters, άτομα που γνωρίζουν το γαλλικό δικαστικό σύστημα λένε ότι μια πιθανή φυλακή θα μπορούσε να είναι η La Sante στο Παρίσι, μια ιστορική φυλακή που κάποτε φιλοξένησε τον «Κάρλος το Τσακάλι» και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 8ης Νοεμβρίου 1989, ο ισχυρός στρατηγός του Παναμά Μανουέλ Αντόνιο Νοριέγκα μιλάει σε δημοσιογράφους στην πόλη του Παναμά. Ο Νοριέγκα κρατείται στις φυλακές La Sante στο νότιο Παρίσι από τις 27 Απριλίου μετά την έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά AP

Σύμφωμα με δηλώσεις εκπρόσωπος του συνδικάτου των σωφρονιστικών φυλάκιων Βίλφριντ Φονκ,είναι η φυλακή που ταιριάζει καλύτερα για να υποδεχτεί τον υψηλού προφίλ κατάδικο, καθώς η La Sante διαθέτει μια πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP καταλύματα», όπου έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην βοηθού του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν, ο οποίος ήταν μεταξύ εκείνων που κρίθηκαν ένοχοι την Πέμπτη.

Οι κρατούμενοι στην πτέρυγα VIP βρίσκονται σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τις συνηθισμένες μονάδες τριών ατόμων, και μένουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια των εξωτερικών δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας. Αλλά εκτός από αυτό, ο Φονκ είπε ότι οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες από ό,τι αλλού στη φυλακή, όπου τα κελιά είναι συνήθως 9-12 τετραγωνικά μέτρα

Ένα ντους, ένα τηλέφωνο και μια ενοικιαζόμενη τηλεόραση

Ο Ζυλιέν Φισμάιστερ, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, δήλωσε ότι η φυλακή La Sante ανακαινίστηκε πρόσφατα και επομένως έχει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές. Από την ανακαίνιση, είπε ότι όλα τα κελιά έχουν τα δικά τους ντους. Ο Σαρκοζί θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να πληρώνει 14 ευρώ το μήνα για αυτό το προνόμιο. Το κελί περιλαμβάνει επίσης σταθερό τηλέφωνο.

Ο Φίσμαϊστερ είπε ότι ο Σαρκοζί θα του παρείχε γεύματα, αν και η φυλακή επιτρέπει επίσης στους κρατούμενους να αγοράζουν προϊόντα για να ετοιμάζουν τα δικά τους γεύματα στα κελιά τους.

«Δεν ευχόμαστε τη φυλακή σε κανέναν, αλλά αυτό που μπορούμε να χαιρετίσουμε είναι ότι για πρώτη φορά πρόκειται για μια προσωπικότητα που αντιπροσωπεύει έναν κοινωνικό κύκλο που γενικά αποφεύγει τη φυλακή», δήλωσε ο Φίσμαϊστερ.

Η φυλακή θα μπορούσε να αποτελέσει μια ανησυχητική εμπειρία για τον Σαρκοζί, έναν πρώην πρόεδρο που μάχεται σκληρά με το έγκλημα και κάποτε αποκαλούσε τους νέους που διαδηλώνουν στα προάστια «αποβράσματα», απειλώντας να τους «εκκαθαρίσει» με ισχυρούς σωλήνες νερού.

Όπως πολλές φυλακές στη Γαλλία, η La Sante είναι υπερπλήρης, καθώς είναι σχεδιασμένη για 657 κρατούμενους, ενώ τον Αύγουστο αριθμούσε 1.243.

Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί φεύγει από το Μέγαρο των Ηλυσίων μετά από γεύμα με αρχηγούς κρατών και αξιωματούχους, τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στο Παρίσι. AP/Αρχείου

Κεμπάμπ και σούσι ντελίβερι με drones

Η ανομία ωστόσο επικρατεί και εντός των γαλλικών φυλακών με την αστυνομία, να αποκαλύπτει ότι οι κρατούμενοι διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις ναρκωτικών τους μέσω λαθραίων κινητών τηλεφώνων, τα οποία χρησιμοποιούν επίσης για να παραγγέλνουν επιθέσεις σε αντιπάλους. Μπορούν ακόμη και να παραγγείλουν κεμπάπ και σούσι, τα οποία παραδίδονται στα κελιά τους μέσω drones, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο και από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Νωρίτερα φέτος, σημειώθηκε μια σειρά από επιθέσεις εναντίον φυλακών σε εθνικό επίπεδο με τις αρχές να δείχνουν ως υπεύθυνους τα μέλη μιας ομάδας Telegram που αυτοαποκαλούνταν French Prisoner Rights (Δικαιώματα των Γάλλων Κρατουμένων) και επεδωκε να υπογραμμίσει τις άθλιες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι της Γαλλίας.

