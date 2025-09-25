Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι: Έσκισε το μικρόφωνο δημοσιογράφου μετά την καταδίκη Σαρκοζί - Βίντεο

Σε πέντε χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο Νικολά Σαρκοζί από το δικαστήριο του Παρισιού σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου για «εγκληματική συνωμοσία» στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007.

Η ποινή αυτή θα εφαρμοστεί ακόμα και αν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκήσει έφεση.

Ο Σαρκοζί αθωώθηκε από τις κατηγορίες για παθητική διαφθορά, υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων της Λιβύης και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.

A Paris court has sentenced former French president Nicolas Sarkozy to five years in prison after finding him guilty of criminal conspiracy in his trial into accusations the late Libyan dictator Moamer Kadhafi helped fund his victorious 2007 presidential run.



The court ordered…

«Είμαι αθώος, αυτή η αδικία είναι σκάνδαλο», επέμεινε ο Νικολά Σαρκοζί καθώς αποχωρούσε από το δικαστήριο, ανακοινώνοντας ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του.

Η Κάρλα Μπρούνι στεκόταν στο πλευρό του συζύγου της, Νικολά Σαρκοζί, όταν εκείνος βγαίνοντας από το δικαστήριο προχώρησε σε δηλώσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής του.

Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι έσκισε το μικρόφωνο δημοσιογράφου

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες η επιθετική κίνηση της πρώην Πρώτης Κυρίας της Γαλλιάς σε δημοσιογράφο.

Όταν το ζευγάρι πήγε να αποχωρήσει, η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, ψύχραιμη και χαμογελαστή, πλησίασε το μικρόφωνο τηλεοπτικού συνεργείου, αφαίρεσε το κάλυμμα και το πέταξε επιδεικτικά στο έδαφος.

Δείτε το απόσπασμα:

Carla Bruni retire la bonnette du micro de Mediapart avant de la jeter au sol à l'issue de la prise de parole de Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé.

