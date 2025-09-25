Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι: Έσκισε το μικρόφωνο δημοσιογράφου μετά την καταδίκη Σαρκοζί - Βίντεο
Η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας έγινε viral με την επίθεσή της σε δημοσιογράφο
Σε πέντε χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο Νικολά Σαρκοζί από το δικαστήριο του Παρισιού σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου για «εγκληματική συνωμοσία» στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007.
Η ποινή αυτή θα εφαρμοστεί ακόμα και αν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκήσει έφεση.
Ο Σαρκοζί αθωώθηκε από τις κατηγορίες για παθητική διαφθορά, υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων της Λιβύης και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.
«Είμαι αθώος, αυτή η αδικία είναι σκάνδαλο», επέμεινε ο Νικολά Σαρκοζί καθώς αποχωρούσε από το δικαστήριο, ανακοινώνοντας ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του.
Η Κάρλα Μπρούνι στεκόταν στο πλευρό του συζύγου της, Νικολά Σαρκοζί, όταν εκείνος βγαίνοντας από το δικαστήριο προχώρησε σε δηλώσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής του.
Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι έσκισε το μικρόφωνο δημοσιογράφου
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες η επιθετική κίνηση της πρώην Πρώτης Κυρίας της Γαλλιάς σε δημοσιογράφο.
Όταν το ζευγάρι πήγε να αποχωρήσει, η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, ψύχραιμη και χαμογελαστή, πλησίασε το μικρόφωνο τηλεοπτικού συνεργείου, αφαίρεσε το κάλυμμα και το πέταξε επιδεικτικά στο έδαφος.
Δείτε το απόσπασμα: