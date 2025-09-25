Νικολά Σαρκοζί: Στο πλευρό του η συζυγός του Κάρλα Μπρούνι και οι τρεις γιοι του

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί (Α) και η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί (Δ), φτάνουν στο δικαστήριο στο Παρίσι, Γαλλία, 25 Σεπτεμβρίου 2025. Ο πρώην πρόεδρος Σαρκοζί και άλλοι δώδεκα, μεταξύ των οποίων τρεις πρώην υπουργοί, δικάζονται για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη λήψη κεφαλαίων για την προεδρική εκστρατεία του 2007 από το καθεστώς του εκλιπόντος ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι. Η εθνική οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας ζητά την επιβολή ποινής φυλάκισης επτά ετών στον πρώην πρόεδρο. Ο Σαρκοζί έχει καταδικαστεί δύο φορές, σε δύο διαφορετικές υποθέσεις, από τότε που εγκατέλειψε το αξίωμά του το 2012.

Η Κάρλα Μπρούνι δεν έλειψε ούτε λεπτό από το πλάι του συζύγου της Νικολά Σαρκoζί κατά τη διάρκεια της δίκης του. Και την ημέρα της πρωτόδικης καταδίκης του, μπήκε μαζί του στην κατάμεστη αίθουσα του παρισινού δικαστηρίου, κάθισε στην πρώτη σειρά και παρέμεινε διακριτικά παρούσα σε μια στιγμή μέγιστης πολιτικής και προσωπικής δοκιμασίας για τον πρώην πρόεδρο.

Γι' αυτό ίσως και η εικόνα της δίπλα του, να μπαίνουν στη δικαστική αίθουσα έγινε ίσως η πιο εμβληματική της όλης διαδικασίας. Και ήταν αμίλητη - αν και εμφανώς σοκαρισμένη - δίπλα του όταν ανακοινώθηκε η ποινή του πρώην προέδρου της Γαλλίας.

Carla Bruni qui arrache la bonnette du micro de Médiapart à la saortie du tribunal. Oh la la la quelle rebelle. #bruni #Sarkozy # mediapart #bonnettegate pic.twitter.com/MPLmWhBOFL — Antoine M Photo (@amonfajon) September 25, 2025

Ένοχος για «σύσταση συμμορίας»

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικολά Σαρκoζί κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την περίοδο 2005–2007, σε υπόθεση που αφορά πιθανή χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας από το καθεστώς Καντάφι της Λιβύης, ενώ αθωώθηκε για τις κατηγορίες απόκρυψης και υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων και για παθητική δωροδοκία.



H υπόθεση έχει τις ρίζες του σε ισχυρισμούς από το 2011 περί μυστικής χρηματοδότησης της καμπάνιας του 2007 από τη Λιβύη, με αναφορές ακόμη και σε υπόμνημα των λιβυκών μυστικών υπηρεσιών που μιλούσε για ποσό έως 50 εκατ. ευρώ. Ο Σαρκoζί έχει απορρίψει τα έγγραφα ως πλαστά και έχει κινηθεί νομικά για συκοφαντική δυσφήμιση, όμως σήμερα καταδικάστηκε. Παρά τα νομικά σύννεφα, εξακολουθεί να διατηρεί επιρροή στη γαλλική πολιτική σκηνή.

Θα είναι και συγκατηγορούμενοι;

Παρά τα πολλαπλά νομικά προβλήματα που έχουν θολώσει την περίοδο της προεδρικής του θητείας, ο Σαρκοζί παραμένει μια σημαίνουσα προσωπικότητα στη δεξιά πολιτική της Γαλλίας και στους κύκλους του θεάματος, εν μέρει και λόγω του γάμου του με την Μπρούνι.

Το 2016, ο γαλλολιβανέζος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιντίν δήλωσε στο Mediapart ότι είχε παραδώσει βαλίτσες γεμάτες με μετρητά από την Τρίπολη στο γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών επί Σαρκοζί. Αργότερα ανακάλεσε τη δήλωσή του. Αυτή η ανατροπή βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής έρευνας για πιθανή αλλοίωση μαρτύρων.

Τόσο στον Σαρκοζί όσο και στη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, απαγγέλθηκαν προκαταρκτικές κατηγορίες για συμμετοχή σε φερόμενες προσπάθειες άσκησης πίεσης στον Τακιντίν. Η υπόθεση αυτή δεν έχει ακόμη οδηγηθεί σε δίκη, ενώ ο επιχειρηματίας πέθανε την Τρίτη που μας πέρασε στη Βηρυτό.

Διαβάστε επίσης