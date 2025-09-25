Σαρκοζί: Στη φυλακή στις 13 Οκτωβρίου για την παράνομη χρηματοδότηση από τον Καντάφι

Στις 13 Οκτωβρίου αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, σύμφωνα με πηγές, μετά την τελεσίδικη και άμεσα εκτελεστή απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου Παρισιού, το οποίο τον καταδίκασε σε ποινή πέντε ετών φυλάκισης για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης.

Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία, στο πλαίσιο της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι. Εκτός από την ποινή φυλάκισης, του επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετής στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, ο πρώην πρόεδρος θα έχει ένα μικρό χρονικό διάστημα για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του. Η εισαγγελία θα του επιδώσει επίσημη κλήση για τη φυλάκισή του, η οποία πρέπει να γίνει εντός ενός μηνός. Αξίζει να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε έφεση δεν θα αναστείλει την εφαρμογή της απόφασης.

Το δικαστήριο αθώωσε τον Σαρκοζί από άλλες κατηγορίες, όπως αυτή της υπεξαίρεσης λιβυκών κεφαλαίων, αλλά η καταδίκη για την εγκληματική συνωμοσία σηματοδοτεί ένα ιστορικό γεγονός για το γαλλικό πολιτικό σύστημα.

