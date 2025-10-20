Έφτασε η ώρα της φυλακής για τον Σαρκοζί: Από τα σαλόνια της εξουσίας στην πτώση ο μικρός «Ναπολέων»

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί φεύγει από το Μέγαρο των Ηλυσίων μετά από γεύμα με αρχηγούς κρατών, το 2019 στο Παρίσι.

Η στιγμή που ο Νικολά Σαρκοζί θα περάσει τις πύλες της φυλακής La Santé στο Παρίσι αύριο (21/10) ένα μέρος που έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο διαβόητους εγκληματίες της χώρας, θα μείνει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη της Γαλλίας. Ο Σαρκοζί, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της χώρας από το 2007 έως το 2012 και έμεινε γνωστός ως «μικρός Ναπολέων» λόγω της αλαζονείας του, είχε εφαρμόσει σκληρή γραμμή στη μετανάστευση και την εθνική ταυτότητα, ενώ έμεινε στην ιστορία για την υποστήριξη αυστηρότερων ποινών για τους παραβάτες.

Δέκα και πλέον χρόνια μετά τη θητεία του στο μέγαρο των Ηλυσίων, ο κάποτε παντοδύναμος «Σαρκό» βιώνει το άδοξο φινάλε μιας μυθικής ζωής, βυθισμένης κάποτε στη χλιδή και τα προνόμια. Η γαλλική δικαιοσύνη τον έκρινε ένοχο για τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και συνωμοσία σε μία υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της εκστρατείας του από τον τότε ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι, από το 2005 έως το 2007. Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, αλλά ενδέχεται να αποφυλακιστεί με αναστολή πριν από τη λήξη της ποινής του.

Είναι μια θεαματική πτώση και ένα σημείο καμπής στον μακροχρόνιο αγώνα της Γαλλίας να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες για διαφθορά και ποινικές κατηγορίες εναντίον πολιτικών. Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη γαλλική ιστορία που ένας πρώην πρόεδρος διατάσσεται να εμφανιστεί στη φυλακή και να εκτίσει την ποινή του. Οι ποινικές έρευνες και οι δίκες εν ενεργεία και πρώην Γάλλων πολιτικών δεν είναι κάτι καινούργιο, και η εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων στην ακεραιότητα των αιρετών αξιωματούχων μειώνεται σταθερά.

Με την υπόθεση Σαρκοζί όμως οι δικαστές φάνηκαν να θέλουν να στείλουν ένα ακόμη μήνυμα ότι οι πολιτικοί δεν είναι στο απυρόβλητο.Ο Νικολά Σαρκοζί έχει περάσει από πολλές πόρτες που είναι κλειστές για τον μέσο Γάλλο πολίτη. Στις 21 Οκτωβρίου, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα βρεθεί σε ένα δωμάτιο στο οποίο λίγοι θα ήθελαν να μπουν, σχολίασε το CNN.

Η φυλακή, ο «Κάρλος το Τσακάλι» και ο θόρυβος

Ο Σαρκοζί θα μπεί είτε σε απομόνωση είτε στην λεγόμενη «πτέρυγα VIP» του σωφρονιστικού συγκροτήματος La Santé στο Παρίσι, τη μόνη φυλακή στη γαλλική πρωτεύουσα. Αυτή η πτέρυγα προορίζεται για κρατούμενους που θεωρούνται ακατάλληλοι να συγχρωτίζονται με τον γενικό πληθυσμό της φυλακής, συνήθως από φόβο για την ασφάλειά τους. Θα μπορούσαν να είναι πολιτικοί, πρώην αστυνομικοί, μέλη ακροδεξιών οργανώσεων ή άτομα που συνδέονται με ισλαμιστικές τρομοκρατικές ομάδες, ανέφερε το δίκτυο BFMTV.

Ένας από τους πιο καταζητούμενους τρομοκράτες στον κόσμο τις δεκαετίες 1970 και 1980, ο Ilich Ramirez Sanchez, γνωστός και ως «Κάρλος το Τσακάλι», πέρασε χρόνο στη φυλακή La Santé, όπως και ο Jacques Mesrine, ένας διαβόητος δολοφόνος και ληστής τραπεζών της δεκαετίας του 1970, ο οποίος είχε δραπετεύσει από τα τείχη της Λφυλακής. Η ζωή του απεικονίστηκε σε μια ταινία του 2008 με πρωταγωνιστή τον Vincent Cassel.

Άλλοι γνωστοί κρατούμενοι περιλαμβάνουν τον Alfred Dreyfus, τον Εβραίο λοχαγό του στρατού που βρέθηκε στο επίκεντρο της ομώνυμης υπόθεσης στο τέλος του 19ου αιώνα και πιο πρόσφατα τον Alexandre Benalla, βοηθό και πρώην σωματοφύλακα του Εμανουέλ Μακρόν που καταδικάστηκε σε φυλάκιση αφού βιντεοσκοπήθηκε να χτυπά διαδηλωτές των «Κίτρινων Γιλέκων» Ο Σαρκοζί δεν θα είναι καν ο πρώτος παγκόσμιος ηγέτης που θα εκτίσει ποινή στη συγκεκριμένη φυλακή. Ο Μανουέλ Νοριέγκα, ο πρώην δικτάτορας του Παναμά, πέρασε χρόνο εκεί μετά την έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την αμερικανική εισβολή που τον καθαίρεσε.

H VIP πτέρυγα που ενδέχεται να φιλοξενήσει τον Σαρκοζί

Πίσω από τους ψηλούς τοίχους και τα τούβλα, το ίδρυμα La Santé δεν είναι μπουντρούμι.β«Είναι εντάξει, La Santé, είναι σαν μέτριο ξενοδοχείο», δήλωσε στο BFMTV ο Marco Mouly, πρώην κρατούμενος στην πτέρυγα VIP της φυλακής σε ένα ντοκιμαντέρ του 2022, αναφέροντας μια δημοφιλή ευρωπαϊκή αλυσίδα οικονομικών ξενοδοχείων.

Χτισμένη το 1867, με μια χαρακτηριστική ακτινωτή διάταξη σχεδιασμένη να δίνει στους κρατούμενους την αίσθηση ότι βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση, η φυλακή ανακαινίστηκε πρόσφατα και άνοιξε ξανά το 2019. Εάν ο Σαρκοζί στεγαστεί στην πτέρυγα VIP, θα μείνει σε ένα από τα 18 πανομοιότυπα κελιά, καθένα από τα οποία διαθέτει εστία μαγειρέματος, ψυγείο, τηλεόραση, ντους και τουαλέτα, καθώς και σταθερή τηλεφωνική γραμμή που επιτρέπει στους κρατούμενους να καλούν ορισμένους εξουσιοδοτημένους αριθμούς. Τα κελιά έχουν εμβαδόν εννέα τετραγωνικά μέτρα, όχι μεγαλύτερα από τα κανονικά κελιά, αν και οι κάτοικοι αυτής της ειδικής πτέρυγας δεν υποχρεούνται να μοιράζονται ένα κελί, συνήθως από ανησυχία για την ασφάλειά τους.

«Θα πάω φυλακή με το κεφάλι ψηλά, είμαι αθώος»

Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή. Αλλά με το κεφάλι ψηλά. Είμαι αθώος», είπε μετά την ακροαματική διαδικασία, με φωνή γεμάτη οργή. «Αυτή η αδικία είναι σκάνδαλο», συνέχισε, με τη σύζυγό του, την τραγουδίστρια και μοντέλο Κάρλα Μπρουνί-Σαρκοζί, στο πλευρό του.

Για τους υποστηρικτές του -τουλάχιστον μέχρι πρότινος- ο Σαρκοζί ήταν ο άνθρωπος που θα μπορούσε να τερματίσει τις παθογένειες δεκαετιών και γιατί όχι,

ακόμη και να «σώσει» τη χώρα από τον Εμανουέλ Μακρόν. Για τους ορκισμένους εχθρούς του υπήρξε είναι ένας αδίστακτος λαϊκιστής, ένας πολιτικός νάρκισσος, βυθισμένος στη διαφθορά.

Η καταδίκη και ο διεθνής του διασυρμός του το τελευταίο διάστημα δικαίωσε εν μέρει τους δεύτερους και τερμάτισε άδοξα τα σενάρια περί επιστροφής του -με κάποιο τρόπο- στην πολιτική σκηνή της χώρας. Mετά την αποτυχημένη προσπάθεια να ανανεώσει τη θητεία του στις εκλογές του 2012, ο Γάλλος ηγέτης που με χαρά δεχόταν το χαρακτηρισμό "υπερ-προέδρος" βυθίστηκε σε μία σειρά από νομικά προβλήματα, παράμενε ωστόσο δημοφιλής στους κόλπους της δεξιάς.

Ο Σαρκοζί με τον πρώην δικτάτορα της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι AP/Αρχείου

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του, ο Σαρκοζί, υιοθέτησε σκληρή γραμμή σε θέματα όπως το μεταναστευτικό, η ασφάλεια και η εθνική ταυτότητα. Όταν κέρδισε τις εκλογές σε ηλικία 52 ετών, πολλοί θεώρησαν ότι θα αποκαθιστούσε τη φήμη της Γαλλίας και θα έκανε δυναμική εμφάνιση στη διεθνή σκηνή. Η προεδρία του ωστόσο επισκιάστηκε από την οικονομική κρίση του 2008 και ο ίδιος αποχώρησε από το αξίωμα με τη χαμηλότερη δημοτικότητα από κάθε ηγέτη της μεταπολεμικής Γαλλίας.

Μετά την ταπεινωτική του ήττα από το Σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ –που τον έκανε το μοναδικό Γάλλο πρόεδρο που απέτυχε να ανανεώσει τη θητεία του, μετά το Βαλερί Ζισκάρ ντ’Εστέν (1974-1981)- είχε υποσχεθεί πως δεν πρόκειται να επιστρέψει στη δημόσια ζωή. Δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Η υπέρμετρη φιλοδοξία του, όπως και οι εκκρεμότητες του με τη δικαιοσύνη αλλά και ο λαμπερός του γάμος με το πρώην τοπ-μόντελ Κάρλα Μπρούνι δεν άφησαν τους Γάλλους να τον ξεχάσουν.

«Έχω έναν ιδιαίτερο σύνδεσμο με τους Γάλλους...»

Για πολλούς το γεγονός ότι το 2014 κέρδισε την ηγεσία του Κόμματος UMP – που μετονομάστηκε σε Ρεπουμπλικανικό- δεν ήταν έκπληξη. Το 2016 έκανε νέα απόπειρα να κερδίσει την προεδρία, προσπαθώντας να θάψει την εικόνα του «προέδρου μπλινγκ μπλινγκ»» που αγαπούσε τη χλιδή και παρουσιάστηκε ως ο υπέρμαχος των αδικημένων και της μεσαίας τάξης απέναντι στην ελίτ. Δεν κατάφερε καν να κερδίσει στις προκριματικές του Κόμματος, παρέμεινε όμως εξαιρετικά δημοφιλής στα δεξιά. «Έχω έναν ιδιαίτερο σύνδεσμο με τους Γάλλους. Μπορεί να χαλαρώσει, μπορεί να σφίξει, αλλά υπάρχει» έχει πει.

Η εφημερίδα Le Monde είχε γράψει μάλιστα ότι παραμένει «πρόσωπο αναφοράς» στην κεντροδεξιά και σημείωσε ότι βασικά στελέχη στην κεντρική κυβέρνηση Μακρόν όπως και ο ίδιος ο πρόεδρος έχουν δεχθεί πολλές φορές τις συμβουλές του. Το «μπρα ντε φερ» του Σαρκοζί με τη δικαιοσύνη, καθώς εις βάρος του εκκρεμούν και άλλες υποθέσεις, φαίνεται πως θα πλήξει ανεπανόρθωτα την υστεροφημία του.

Γιός ενός Ούγγρου μετανάστη, ο Σαρκοζί έχει πτυχίο Νομικής και παραδόξως δεν πήγε στο σχολείο της ελιτ, την περίφημη ΕΝΑ, «φυτώριο» παραγωγής Γάλλων ηγετών. Διετέλεσε δήμαρχος, βουλευτής, υπουργός, ηγέτης Κόμματος και τελικά αρχηγός Κράτους, αγαπήθηκε από πολλούς, ενώ στοχοποιήθηκε από άλλους τόσους. Η ιστορία –όπως και η δικαιοσύνη- έχει αρχίσει να τον κρίνει.

Η γνωριμία με την Κάρλα Μπρούνι

Πρώην τοπ μόντελ και τραγουδοποιός, η σύζυγος του Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του, μετά την καταδίκη του. «Η αγάπη είναι η απάντηση», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, με hashtag «το μίσος δεν θα νικήσει».

Η 57χρονη Μπρούνι ήταν δίπλα του την ώρα της ομιλίας του μετά την ετυμηγορία. Καθώς περπατούσαν προς το αυτοκίνητο που θα τους μετέφερε στην περιφραγμένη κατοικία τους στο πολυτελές 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, η Μπρούνι άρπαξε το κόκκινο κάλυμμα από το μικρόφωνο του ιστότοπου ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediapart και το πέταξε στο έδαφος. Ήταν μία ακόμη εκδήλωση δημόσιας υποστήριξης προς τον αγαπημένο της.

Η σχέση του Νικολά Σαρκοζί με την Κάρλα Μπρούνι ξεκίνησε σε ένα δείπνο που διοργάνωσαν κοινοί φίλοι τον Νοέμβριο του 2007 και συγκεκριμένα στις 13 Νοεμβρίου. Μια συνάντηση που θα μπορούσε να μην είχε συμβεί ποτέ, καθώς εκείνη δεν επιθυμούσε να «δειπνήσει με αυτόν τον δεξιό πρόεδρο». Τελικά όπως είπαν και οι δύο εκ των υστέρων ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, πέρασαν την ώρα τους μιλώντας για τις ζωές τους έως το πρωί. Την επόμενη ημέρα, το πρώην τοπ μόντελ έπρεπε να κάνει υπομονή, καθώς ο Σαρκοζί δεν της τηλεφώνησε παρά μόνο πολύ αργά το βράδυ.

Ο Νικολά σαρκοζί με την Κάρλα Μπρούνι EPA

Με αφορμή τη δικαστική του περιπέτεια, το ρομάντζο του «Σαρκό» με την Κάρλα Μπρούνι επανήλθε στην επικαιρότητα και πολλοί άρχισαν να ξεσκονίζουν ενα βιβλίο που είχε δημοσιευθεί στη Γαλλία το 2009. Ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι ο Σαρκοζί της πρότεινε να τον παντρευτεί... λίγα λεπτά αφότου τη γνώρισε.

Ο Ζακ Σεγκελά, στενός φίλος του πρώην τοπ μόντελ και του πρώην προέδρου, περιέγραψε το βράδυ που οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά ως ένα «απροσδόκητο παιχνίδι αποπλάνησης μεταξύ δύο άγριων θηρίων» στο βιβλίο του με τίτλο «Autobiographie Non Autorisée» (Μη Εξουσιοδοτημένη Αυτοβιογραφία). Σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου του Σεγκελά, οι δυο τους ένιωσαν αυτόματα έλξη ο ένας από τον άλλον κι σαν «μαγνήτες» σε ένα δείπνο που διοργάνωσε ο συγγραφέας τον Νοέμβριο του 2007. Ήταν σαν να πετάγονται σπίθες, καθώς φλέρταραν.

Λίγα λεπτά αφότου τους σύστησαν, η Μπρούνι απευθύνθηκε στον πρόεδρο με το ...αγενές «εσύ» και τον προειδοποίησε ότι είχε τη φήμη γυναικά. Εκείνος απάντησε πειράζοντας την Μπρούνι και δηλώνοντας με τη σειρά του οτι ξέρει επίσης την τεράστια γοητεία που ασκεί η ίδια στο ανδρικό φύλο. «Η φήμη μου δεν είναι χειρότερη από τη δική σου», της είπε. «Σε ξέρω καλά χωρίς να σε γνωρίσω ποτέ. Καταλαβαίνω τα πάντα για σένα... Κάνεις έρωτα επειδή κανείς δεν σου κάνει έρωτα. Ξέρω τα πάντα για σένα επειδή είμαι τόσο πολύ...εσύ».

Αλλά η Μπρούνι - η οποία είχε δηλώσει κάποτε στο περιοδικό Le Figaro Madame: «Δαμάζω τους άνδρες, είμαι γάτα, Ιταλίδα... Η μονογαμία με κουράζει τρομερά» - φάνηκε να πειράζει τον Σαρκοζί για την αδυναμία του να διαχειριστεί την προσοχή των μέσων ενημέρωσης. «Στο παιχνίδι της δημοσιότητας, είσαι ερασιτέχνης. Η σχέση μου με τον Μικ [Τζάγκερ] παρέμεινε μυστική για οκτώ χρόνια. Περάσαμε από όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου και κανένας φωτογράφος δεν μας συνέλαβε ποτέ».

Ο Σαρκοζί ανταπέδωσε ένα ειρωνικό σχόλιο για τον Τζάγκερ: «Πώς μπόρεσες να μείνεις οκτώ χρόνια με έναν άντρα που έχει τόσο γελοίες γάμπες;» Το βιβλίο αναφέρει ότι οι άλλοι καλεσμένοι στο δείπνο σοκαρίστηκαν και σιώπησαν όταν ο Γάλλος πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα παρευρεθεί σε μια συναυλία της Μπρούνι. «Θα ανακοινώσουμε τον αρραβώνα μας. Θα δείτε, θα τα πάμε καλύτερα από τη Μέριλιν και τον Κένεντι», είπε.

Η Μπρούνι απάντησε: «Αρραβώνας, ποτέ! Από δω και στο εξής θα ζήσω μόνο με έναν άντρα που θα μου χαρίσει ένα παιδί». Ο Σαρκοζί απάντησε: «Έχω ήδη μεγαλώσει τέσσερα. Γιατί όχι πέντε; Η Μπρούνι γνώρισε τον τότε φρεσκοχωρισμένο Νικολά Σαρκοζί τον Νοέμβριο του 2007, στο δείπνο του Σεγκελά. Μετά από μια σύντομη σχέση, παντρεύτηκαν στο Παρίσι στις 2 Φεβρουαρίου του 2008. Ο γάμος αυτός ήταν ο πρώτος για την Μπρούνι και ο τρίτος για τον Σαρκοζί. H κόρη τους Τζούλια γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 2011

