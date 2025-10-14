Στη φυλακή από την επόμενη εβδομάδα ο Σαρκοζί: Το αποχαιρετιστήριο πάρτι στους φίλους του

Ο Νικολά Σαρκοζί καλείται να μεταφερθεί στις φυλακές La Santé στο Παρίσι μετά την πρόσφατη καταδίκη του για σχέδιο απόσπασης προεκλογικών κεφαλαίων από το καθεστώς Καντάφι. Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος διατάχθηκε να μεταφερθεί στη φυλακή στο Παρίσι την επόμενη εβδομάδα, αφού δικαστήριο τον περασμένο μήνα τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με σχέδιο απόσπασης κονδυλίων προεκλογικής εκστρατείας από το καθεστώς του εκλιπόντος Λίβυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας μεταξύ 2007 και 2012, κλήθηκε να συναντηθεί με τους εισαγγελείς χθες (13/10). Του είπαν ότι πρέπει να παρουσιαστεί στην είσοδο της φυλακής La Santé νότια του Παρισιού στις 21 Οκτωβρίου για να ξεκινήσει την ποινή του.

Ο 70χρονος θα είναι ο πρώτος Γάλλος μεταπολεμικός ηγέτης και ο πρώτος πρώην επικεφαλής χώρας της ΕΕ που θα φυλακιστεί. Είχε ήδη γίνει ο πρώτος Γάλλος πρώην αρχηγός κράτους που αναγκάστηκε να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι αφού καταδικάστηκε σε ξεχωριστή υπόθεση διαφθοράς και άσκησης επιρροής για παράνομες προσπάθειες εξασφάλισης χάρων από δικαστή. Σε αυτή την περίπτωση, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους, αλλά μπόρεσε να την εκτίσει με ηλεκτρονικό βραχιόλι που φορούσε γύρω από τον αστράγαλο. Το φορούσε για τρεις μήνες πριν του χορηγηθεί υπό όρους αποφυλάκιση.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος αρνήθηκε ότι διέπραξε αδίκημα και ότι συμμετείχε σε εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την αναζήτηση χρηματοδότησης για την νικηφόρα προεδρική του εκστρατεία του 2007, άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του. Μια νέα δίκη αναμένεται σε περίπου έξι μήνες. Αλλά η φύση της ποινής φυλάκισης του Σαρκοζί σημαίνει ότι πρέπει να φυλακιστεί καθώς η διαδικασία της έφεσής του εξελίσσεται.

Φέρεται ότι ο Σαρκοζί φιλοξένησε 100 φίλους και πρώην συνεργάτες στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα σε ένα είδος αποχαιρετιστηρίου πάρτι πριν πάει στη φυλακή. Η Le Figaro ανέφερε ότι είχε πει στους καλεσμένους ότι είναι αθώος και δεν έπρεπε ποτέ να κριθεί ένοχος. Μιλώντας για τη φυλακή, φέρεται να είπε: «Δεν θα ζητήσω κανένα πλεονέκτημα. Όταν υπάρχει σταυρός να κουβαλήσεις, πρέπει να τον κουβαλάς μέχρι το τέλος».

Ο Σαρκοζί αναμένεται να έχει το δικό του ατομικό κελί φυλακής, με μία ώρα άσκησης την ημέρα και τρεις επισκέψεις την εβδομάδα. Η φυλακή La Santé έχει φιλοξενήσει ορισμένους από τους πιο διάσημους κρατούμενους της Γαλλίας στην 158χρονη ιστορία της, ανάμεσά τους ο τρομοκράτης «Κάρλος το Τσακάλι» και ο εγκληματίας πολέμου Μορίς Παπόν. Ο Σαρκοζί είναι πιθανό να κρατείται σε μια ειδική πτέρυγα για ευάλωτους κρατούμενους, την οποία κάποιοι αποκαλούν πτέρυγα VIP.

Προσφέρει περισσότερη ιδιωτικότητα στους κρατούμενους, οι οποίοι τοποθετούνται σε ατομικά κελιά 9 τετραγωνικών μέτρων και φυλάσσονται χωριστά από τους άλλους κρατούμενους κατά την άσκηση. Ο Πατρίκ Μπαλκάνι, πρώην δεξιός δήμαρχος του Λεβαλουά-Περέ και φίλος κάποτε του Σαρκοζί, κρατήθηκε σε αυτήν την πτέρυγα το 2019 μετά από καταδίκη για φορολογική απάτη. Περιέγραψε στο Paris Match πώς η απομόνωση ήταν ψυχολογικά απαιτητική, αλλά τον γλίτωσε από το να φωτογραφηθεί από άλλους κρατούμενους.

Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία, αλλά αθωώθηκε από τρεις ξεχωριστές κατηγορίες για διαφθορά, κατάχρηση δημόσιων πόρων της Λιβύης και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών. Ο εισαγγελέας είχε δηλώσει στο δικαστήριο ότι ο Σαρκοζί συνήψε μια «Φαουστική συμφωνία διαφθοράς με έναν από τους πιο απερίγραπτους δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών» για να κερδίσει χρηματοδότηση για τις εκλογές από τον Καντάφι.

Έξω από το δικαστήριο, αφού οι δικαστές εξέδωσαν την ετυμηγορία τους, ο Σαρκοζί είχε δηλώσει: «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά». Μετά την είσοδό του στη φυλακή, ο Σαρκοζί έχει το δικαίωμα, όπως κάθε κρατούμενος, να υποβάλει αίτηση στο εφετείο για την απελευθέρωσή του. Αλλά θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι να εκδοθεί η απόφαση των δικαστών, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει περίπου δύο μήνες.

Διαβάστε επίσης