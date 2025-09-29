Σαρκοζί: Στο πλευρό του η 13χρονη κόρη του Τζούλια - Η τρυφερή της ανάρτηση στο Instagram

Η οικογένεια Σαρκοζί στηρίζει τον Γάλλο πρώην πρόεδρο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για "εγκληματική συνωμοσία" στην υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον πρώην δικτάτορα της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι. Μετά την σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, η κόρη τους Τζούλια, έστειλε ένα γλυκό μήνυμα στο Instagram.

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για "εγκληματική συνωμοσία" στην υπόθεση χρηματοδότησης της Λιβύης. Η απόφαση αυτή συνοδεύτηκε από αναβολή της κράτησης με προσωρινή εκτέλεση, πράγμα που σημαίνει ότι η διαδικασία έφεσης που αναμένεται να ξεκινήσει, δεν θα αναστείλει την εφαρμογή αυτής της ποινής. Αυτή είναι μια "αναγκαία" προϋπόθεση σύμφωνα με τους δικαστές, οι οποίοι επικαλέστηκαν "την εξαιρετική σοβαρότητα των γεγονότων, η οποία έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στους ηγέτες και τους θεσμούς τους". Επομένως ο Νικολά Σαρκοζί θα φυλακιστεί. Είναι ο πρώτος πρόεδρος της Πέμπτης Δημοκρατίας που καταδικάζεται.

https://www.instagram.com/p/DPBjdiuCLz7/

Αλλά η απόφαση είναι παράλληλα σοκαριστική για τους αγαπημένους του. Η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, η οποία ήταν παρούσα στο πλευρό του κατά την ανάγνωση της ποινής, τόνισε τη θετική πλευρά, κοινοποιώντας μια φωτογραφία τους να κρατιούνται χέρι-χέρι με τον σύζυγό της στο Instagram. «Η αγάπη είναι η απάντηση», πρόσθεσε, προσθέτοντας το hashtag «Το μίσος δεν θα επικρατήσει».

Η 13χρονη κόρη του ζευγαριού, Τζούλια, είχε μοιραστεί για πρώτη φορά αυτή τη φωτογραφία, μαζί με τη δήλωση του πατέρα της, στην ιστορία της στο Instagram. Την επόμενη μέρα, επανέλαβε την υποστήριξή της στον πατέρα της δημοσιεύοντας μια οικογενειακή φωτογραφία. Δείχνει έναν χαλαρό και χαμογελαστό Νικολά Σαρκοζί με ένα λευκό πόλο μπλουζάκι, μπροστά από τη μικρή του κόρη που φοράει ένα ροζ καπέλο. Η έφηβη συνόδευσε αυτή τη νοσταλγική ανάρτηση με το σχόλιο: «Ο πιο δυνατός».

https://www.instagram.com/p/DPFE3qPAEzr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο μεγαλύτερος αδελφός της Τζούλια. Λουί Σαρκοζί, στήριξε επίσης δημόσια τον πατέρα τους. Ο γιος του Νικολά Σαρκοζί και της Σεσίλια Ατιάς, έγραψε επίσης στο Instagram μετά την καταδίκη του πρώην ενοίκου των Ηλυσίων. Και αυτός κατέφυγε... στη νοσταλγία, ανεβάζοντας μια παιδική του φωτογραφία στην αγκαλιά του πατέρα του. «Ευτυχισμένοι είναι οι γιοι γενναίων πατέρων, σπουδαίων, ευγενικών, δίκαιων και τρυφερών πατέρων. Ευτυχισμένοι είναι οι γιοι έντιμων και ευθυτενών ανδρών», πρόσθεσε. «Πόσο τυχερός που είμαι Γάλλος. Πόσο τυχερός που έχει έναν τέτοιο πατέρα». Συνόψισε επίσης τον αγώνα της οικογένειας Σαρκοζί: «Συνεχίστε, προχωρήστε, μην τα παρατάτε ποτέ».

Η μητέρα του Λουί Σαρκοζί, Σεσίλια Ατιάς επίσης υπερασπίστηκε τον πρώην σύζυγό της. Γράφοντας στο X, είπε ότι ήταν «σκανδαλισμένη και, πάνω απ' όλα, λυπημένη για τη χώρα μας, η οποία έχει χάσει το αίσθημα δικαιοσύνης»: «Η καρδιά μου είναι με τον Νικολά ο οποίος γνωρίζω ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος». Ο πρώην πρόεδρος θα ενημερωθεί για την ημερομηνία έναρξης της κράτησής του στις 13 Οκτωβρίου, η οποία θα του κοινοποιηθεί από την Εθνική Εισαγγελία Οικονομικών.

