Το τελευταίο «πάρτι» του Νικολά Σαρκοζί πριν μπει στην φυλακή: «Αθώος όπως ο Κόμης Μόντε Κρίστο»

Το πάρτι με τους περίπου 100 καλεσμένους πραγματοποιήθηκε στο Pavillon des Étangs, μια απομονωμένη τοποθεσία μέσα στο δάσος της Μπουλόν

Ο Νικολά σαρκοζί με την Κάρλα Μπρούνι

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, συγκέντρωσε τους συνεργάτες του για ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι, λίγο πριν ξεκινήσει την ποινή φυλάκισης που του έχει επιβληθεί, χωρίς ακόμα να έχει διευκρινιστεί ο τόπος ή η διάρκεια της κράτησής του.

Σύμφωνα με τη Le Figaro, το γεγονός πραγματοποιήθηκε στο Pavillon des Étangs, μια απομονωμένη τοποθεσία μέσα στο δάσος της Μπουλόν, επιλεγμένη προσεκτικά ώστε να αποφευχθεί η παρουσία αδιάκριτων και δημοσιογράφων, ειδικά αφού η πληροφορία είχε διαρεύσει μέρες νωρίτερα.

Στο πάρτι παρευρέθηκαν πάνω από 100 άτομα, παλιοί συνεργάτες από το υπουργείο Εσωτερικών και το Ελιζέ, μεταξύ των οποίων άνδρες της ασφάλειας, νομάρχες, γραμματείς, μακιγιέζ, σύμβουλοι, λογογράφοι και διοργανωτές εκδηλώσεων — σχεδόν όλοι όσοι συνδέονται στενά με τον πρώην πρόεδρο.

Ποιοι έδωσαν το παρών στο πάρτι του Σαρκοζί

Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο ναύαρχος Γκιγιό, πρώην αρχηγός του επιτελείου του, η Εμανουέλ Μινιόν, διευθύντρια του γραφείου του τα πρώτα δύο χρόνια, ο διπλωματικός σύμβουλός του Ζαν-Νταβίντ Λεβίτ και ο Φρανκ Λουβριέ, νυν δήμαρχος της Λα Μπολ, που παλαιότερα ήταν σύμβουλος επικοινωνίας. Προκάλεσε αίσθηση η παρουσία του Εμανουέλ Μουλάν, γενικού γραμματέα του Ελιζέ και στενού συνεργάτη του Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και της Κατρίν Πεγκάρ, συμβούλου πολιτισμού του Γάλλου προέδρου.

Κατά τη διάρκεια του πάρτι, ο Σαρκοζί έκανε χρήση της ευκαιρίας για να δηλώσει εκ νέου την αθωότητά του. Όπως μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός RTL, ανέφερε πως «Αυτό που μου συνέβη θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε», συγκρίνοντας την υπόθεσή του με ιστορικές και άδικες καταδίκες όπως η υπόθεση Ντρέιφους και ο Έντμοντ Νταντές, ο ήρωας του μυθιστορήματος «Ο Κόμης του Μόντε Κρίστο», που βασίστηκαν σε «πλαστογραφίες».

