Γαλλία: Έγινε γνωστό πότε θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί και σε ποια φυλακή

Ο πρώην πρόεδρος θα φυλακιστεί στη φυλακή La Santé στις 21 Οκτωβρίου

Γαλλία: Έγινε γνωστό πότε θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί και σε ποια φυλακή
Περισσότερες από δύο εβδομάδες μετά την καταδίκη του για «εγκληματική συνωμοσία», ο Νικολά Σαρκοζί γνωρίζει πλέον την ημερομηνία φυλάκισής του.

Ο Νικολά Σαρκοζί θα φυλακιστεί στις 21 Οκτωβρίου στις φυλακές Σαντέ στο Παρίσι, σύμφωνα με το BFMTV, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε τον πρώην αρχηγό του κράτους ένοχο για «εγκληματική συνωμοσία» επειδή επέτρεψε στους στενότερους συνεργάτες του να προσεγγίσουν τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι με σκοπό την παράνομη χρηματοδότηση της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας του 2007.

Παρόλο που έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, ο Νικολά Σαρκοζί θα φυλακιστεί λόγω του εντάλματος σύλληψης με αναβολή και προσωρινή εκτέλεση που έχει εκδοθεί εναντίον του.

Κελί στη «VIP» πτέρυγα της φυλακής

Ένα κελί είναι ήδη έτοιμο για τον πρώην αρχηγό του γαλλικού κράτους στις φυλακές που βρίσκονται στο κέντρο του Παρισιού. Ένα κελί που βρίσκεται στην πτέρυγα των ευάλωτων ατόμων, σύμφωνα με το RTL.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πηγή από το σωφρονιστικό ίδρυμα, εκεί βρίσκεται ένας αφρικανός αρχηγός κράτους καθώς και ο νεαρός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 11χρονης Louise, στην Essonne, πριν από μερικούς μήνες.

Η «VIP πτέρυγα» στις φυλακές Σαντέ διαθέτει 19 θέσεις και περιλαμβάνει κελιά 9 τ.μ., πανομοιότυπα με αυτά του υπόλοιπου σωφρονιστικού ιδρύματος. «Τα κελιά δεν έχουν τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από τα άλλα κελιά των άλλων κτιρίων. Θα έχει ντους στο κελί του, ψυγείο, τηλεόραση, όπως όλοι οι άλλοι κρατούμενοι. Δεν θα υπάρχει καμία ειδική μεταχείριση», διευκρίνισε στο BFMTV ο Hugo Vitry, τοπικός γραμματέας της FO Justice στο σωφρονιστικό ίδρυμα της Santé.

Από δημάρχους και βουλευτές έως τραγουδιστές και φίλο του Έπσταιν

Στην πτέρυγα των ευάλωτων ατόμων, οι κρατούμενοι διαχωρίζονται από τους άλλους λόγω της δημοσιότητας που έχουν ή των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει, προκειμένου να αποφευχθούν εκβιασμοί και επιθέσεις. Εκεί συναντά κανείς βιαστές, δολοφόνους, αλλά και αστυνομικούς και χωροφύλακες ή ακόμα και δημόσια πρόσωπα, σύμφωνα με τη γαλλική ιστοσελίδα Le Telegramme.

Επιπλέον, αυτές οι φυλακές έχουν ήδη φιλοξενήσει πολλές γνωστές προσωπικότητες στο παρελθόν. Από την πολιτική πλευρά, ο πρώην δήμαρχος του Levallois-Perret, Patrick Balkany, και ο πρώην βουλευτής, Georges Tron, φυλακίστηκαν εκεί.

Οι τραγουδιστές Jean-Luc Lahaye , Cheb Mami και Joey Starr βρέθηκαν στις φυλακές Σαντέ, ενώ εκεί φυλακίστηκε και ο κοντινός φίλος του Τζέφρι Έπσταιν, Ζαν-Λουκ Μπρουνέλ (ο οποίος αυτοκτόνησε εκεί το 2022).

