Συνταξιούχος καλείται να επιστρέψει 47.000€ λόγω «μυστικής» εργασίας στα χωράφια

Σε επιστροφή ποσού που αγγίζει τις 47.000 ευρώ υποχρεώνεται συνταξιούχος στη Λα Ριόχα της Ισπανίας, μετά την αποκάλυψη ότι συνέχιζε να εργάζεται στον αγροτικό τομέα, ενώ λάμβανε κανονικά τη σύνταξή του.

Η υπόθεση έφτασε έως το Ανώτατο Δικαστήριο της περιοχής, το οποίο επικύρωσε την απόφαση της Διοίκησης Κοινωνικής Ασφάλισης, επιβάλλοντας την επιστροφή 46.837,14 ευρώ για το διάστημα από τον Απρίλιο του 2020 έως τον Νοέμβριο του 2022.

