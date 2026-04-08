Reuters: Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι έχει διακόψει τις επιθέσεις στο πλαίσιο της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι έχει διακόψει τις επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ και των ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στο πλαίσιο της εκεχειρίας των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές κοντά στην οργάνωση μαχητών.

Να σημειωθεί ότι, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης για την πόλη της Τύρου, υποδηλώνοντας ότι θα επιτεθεί σύντομα εκεί, αφού ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει το Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, αναμένεται να εκδώσει δήλωση στην οποία θα περιγράφει την επίσημη θέση της σχετικά με την εκεχειρία και τον ισχυρισμό του Νετανιάχου ότι ο Λίβανο δεν περιλαμβάνεται, ανέφεραν οι τρεις πηγές.

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Λιβάνου κάλεσε τους πολίτες που επιστρέφουν σε χωριά και πόλεις στο νότιο τμήμα της χώρας να αποφεύγουν να πλησιάζουν περιοχές στις οποίες έχει εισβάλει το Ισραήλ.

«Υπό το φως των νέων εξελίξεων στην περιοχή και των φημών που κυκλοφορούν σχετικά με την εκεχειρία, η διοίκηση του στρατού καλεί τους πολίτες να μην επιστρέψουν στα χωριά και τις πόλεις του νότου και να αποφύγουν να πλησιάσουν περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί οι ισραηλινές δυνάμεις, προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς, ειδικά καθώς ενδέχεται να εκθέσουν τη ζωή τους στον κίνδυνο των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων», ανέφερε ο στρατός σε δήλωσή του.

Ο στρατός της χώρας συμβούλεψε επίσης τους κατοίκους του Νότου να τηρούν τις οδηγίες των στρατιωτικών μονάδων που έχουν αναπτυχθεί στον Λίβανο και να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή και επαγρύπνηση όσον αφορά τυχόν πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί και ύποπτα αντικείμενα που βρίσκονται στην περιοχή.

Μακρόν: Η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει τον Λίβανο

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την μια «πολύ θετική εξέλιξη», επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι όροι της συμφωνίας πρέπει να τηρηθούν πλήρως σε ολόκληρη την περιοχή.

«Η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει κρίσιμη», δήλωσε ο Μακρόν, λίγες ώρες αφότου ο Μπένιαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία.

«Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει τον Λίβανο», κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.