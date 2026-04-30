Μεξικό: Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα – Τον κατηγορούν για σχέσεις με το καρτέλ

Η αμερικανική πρεσβεία τόνισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να ερευνήσουν και να διώξουν ποινικά τη διαφθορά που υποστηρίζει το οργανωμένο έγκλημα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι άσκησε δίωξη στον κυβερνήτη της Πολιτείας Σιναλόα, Ρούμπεν Ρότσα, καθώς και σε άλλους νυν και πρώην Μεξικανούς αξιωματούχους, για συνεργασία με το καρτέλ Σιναλόα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, που ζητά την έκδοση των προσώπων αυτών, ο Ρότσα και οι άλλοι κατηγορούμενοι συνωμότησαν με τους ηγέτες του καρτέλ για να προχωρήσουν στην εισαγωγή τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα, έλαβαν πολιτική υποστήριξη και δωροδοκίες.

Ο Ρότσα εξελέγη κυβερνήτης της Πολιτείας το 2021, με τη βοήθεια, όπως λέει η Ουάσινγκτον, μιας φράξιας του ομώνυμου καρτέλ, που ελέγχεται από τους αποκαλουμενους «Λος Τσαπίτος», τους γιους του ιδρυτή του, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν. Οι «Τσαπίτος» λέγεται ότι απήγαγαν και εκφόβισαν τους αντιπάλους του και έλαβαν σε αντάλλαγμα την υπόσχεσή του ότι θα τους επέτρεπε να δρουν ατιμώρητα και να εξάγουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

«Η διαφθορά που διευκολύνει το οργανωμένο έγκλημα και βλάπτει και τις δύο χώρας μας θα ερευνηθεί και θα διωχθεί ποινικά οπουδήποτε ισχύει η δικαιοδοσία των ΗΠΑ» ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία στο Μεξικό αφού ανακοινώθηκαν οι διώξεις. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρέσβης Ρόναλντ Τζόνσον υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει δράση για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο Μεξικό.

Οι άλλοι κατηγορούμενοι είναι νυν και πρώην πολιτειακοί αξιωματούχοι, ο δήμαρχος και ένας πρώην αστυνομικός διευθυντής του Κουλιακάν, της πολιτειακής πρωτεύουσας που μαστίζεται από τη βία των καρτέλ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού από την πλευρά του ανέφερε ότι το αίτημα έκδοσης των ΗΠΑ στερείται βάσης. Το υπουργείο σημείωσε ότι παρέλαβε το αίτημα την Τρίτη και το προώθησε στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση.

Ο ίδιος ο Ρότσα αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι συνδέεται με το καρτέλ Σιναλόα, λέγοντας ότι η δίωξη σε βάρος του είναι πολιτικά υποκινούμενη. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ υποστήριξε ότι οι κατηγορίες θα αποδειχθούν λανθασμένες και χαρακτήρισε τη δίωξη «επίθεση» στο κυβερνών κόμμα Μορένα.