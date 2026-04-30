Πυροβόλησε τελικά ο Κόουλ Άλεν στο δείπνο Τραμπ; Νέο βίντεο από την Washington Post

Snapshot Το βίντεο υψηλής ανάλυσης από την Washington Post δείχνει τα τέσσερα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ο Κόουλ Τόμας Άλεν μπήκε τρέχοντας στο ξενοδοχείο μέχρι να πέσει στο έδαφος κοντά στην αίθουσα του δείπνου των ανταποκριτών.

Ο αστυνομικός τράβηξε το όπλο και πυροβόλησε πολλές φορές μέσα σε δύο δευτερόλεπτα από την άφιξη του Άλεν.

Το βίντεο δεν εμφανίζει καμία ένδειξη ότι ο Άλεν πυροβόλησε, καθώς δεν φαίνεται λάμψη από την κάννη του όπλου του.

Παρότι οι αρχές κατηγορούν τον Άλεν για πυροβολισμό κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος, το οπτικό υλικό δεν επιβεβαιώνει τον πυροβολισμό από τον ίδιο.

Τι συνέβη με τελικά με την επίθεση του Κόουλ Τόμας Άλεν στην αίθουσα του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ του Σαββάτου;

Το υλικό από τις κάμερες παρακολούθησης που εξέτασε η εφημερίδα Washington Post προσφέρει την πιο σαφή εικόνα μέχρι στιγμής για τα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν τη στιγμή που ο Άλεν έσπευσε να περάσει από ένα σημείο ελέγχου μέσα στο ξενοδοχείο.

Το βίντεο, μια έκδοση πολύ υψηλότερης ανάλυσης του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας που ο Πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνο το βράδυ, δεν καταγράφει κάθε πυροβολισμό που, σύμφωνα με τις αρχές, έγινε.

Αυτό είναι το βίντεο που δημοσίευσε ο Τραμπ:

WATCH: Trump posts video showing suspect Cole Tomas Allen being engaged and taken down by Secret Service at WHCD. pic.twitter.com/AL4uDZHFm7 — Resist Wire (@ResistWire) April 26, 2026

Ωστόσο, το βίντεο της WP παρέχει την πιο σαφή εικόνα μέχρι στιγμής για τα τέσσερα δευτερόλεπτα που μεσολάβησαν από τη στιγμή που ο Κόουλ Τόμας Άλεν ξεπήδησε από μια πόρτα τρέχοντας με όλη του τη δύναμη μέχρι τη στιγμή που βγήκε από το κάδρο, πέφτοντας στο έδαφος στην κορυφή μιας σκάλας που οδηγούσε στην αίθουσα του Washington Hilton, όπου ο Τραμπ καθόταν κοντά στον Αντιπρόεδρο JD Vance και σε πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του.

Το βίντεο δείχνει ότι ο αστυνομικός έβγαλε το όπλο του μέσα σε δύο δευτερόλεπτα από την άφιξη του Άλεν. Ο αστυνομικός πυροβόλησε πολλές φορές τον Άλεν — και προς τη κατεύθυνση άλλων μελών του προσωπικού ασφαλείας καθώς ο Άλεν έτρεχε δίπλα τους.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη στο βίντεο που εξέτασε η Washington Post ότι ο Άλεν πυροβόλησε με το όπλο του, αν και οι αρχές τον έχουν κατηγορήσει για πυροβολισμό κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος. Το βίντεο δεν δείχνει καμία εμφανή λάμψη από την κάννη του όπλου πριν ο ύποπτος βγει από το κάδρο.

