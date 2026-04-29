Το μυστήριο των χειμερινών βροχών: Η αποτυχία των κλιματικών μοντέλων για την ξηρασία στη Μεσόγειο

Από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν μεταξύ 1950 και 2022 προκύπτει ότι η Μεσόγειος έχει υποστεί δραστική μείωση των χειμερινών βροχοπτώσεων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Η Μεσόγειος έχει υποστεί σημαντική μείωση των χειμερινών βροχοπτώσεων μεταξύ 1950 2022,ρίως λόγω αλλαγών στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία.
  • Τα τρέχοντα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν με ακρίβεια τη θερμοδυναμική πλευρά της βροχόπτωσης, αλλά αποτυγχάνουν να προσομοιώσουν σωστά τη δυναμική των ανέμων.
  • Τα μοντέλα εξηγούν μόνο το 10% της παρατηρούμενης ξηρασίας, υποδεικνύοντας πιθανή υποτίμηση της απόκρισης της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
  • Η υποεκτίμηση των δυναμικών αλλαγών στην ατμόσφαιρα έχει σοβαρές συνέπειες για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και της γεωργίας στη Μεσόγειο.
Φως σε ένα κρίσιμο ζήτημα της σύγχρονης κλιματολογίας ρίχνει μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature και αναφέρεται στην αδυναμία των σημερινών μοντέλων να αναπαράγουν πιστά τις αλλαγές στις χειμερινές βροχοπτώσεις.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Lei Gu, επισήμανε ότι, παρόλο που τα κλιματικά μοντέλα είναι εξαιρετικά ακριβή στην πρόβλεψη των επιπτώσεων που σχετίζονται με τη θερμότητα και την υγρασία, αποτυγχάνουν ανησυχητικά όταν πρόκειται για την προσομοίωση των κινήσεων του αέρα και της δυναμικής των ανέμων, αφήνοντας μεγάλες αβεβαιότητες σχετικά με το υδρολογικό μέλλον βασικών περιοχών όπως η Μεσόγειος.

Η θεμελιώδης διάκριση

Για την κατανόηση αυτής της ανακάλυψης, είναι απαραίτητη η διάκριση μεταξύ των δύο κύριων κινητήριων δυνάμεων που διέπουν τη βροχόπτωση: της θερμοδυναμικής και της δυναμικής συνιστώσας.

Η θερμοδυναμική αφορά στον τρόπο με τον οποίο η αύξηση των θερμοκρασιών επιτρέπει στην ατμόσφαιρα να συγκρατεί περισσότερη υγρασία, μια διαδικασία που τα τρέχοντα κλιματικά μοντέλα, όπως αυτά του CMIP6, καταφέρνουν να αναπαράγουν με μεγάλη ακρίβεια.

Αντίθετα, η δυναμική συνιστώσα αναφέρεται στις αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε μεγάλη κλίμακα, που καθορίζουν πού και πότε η υγρασία εκφορτίζεται πραγματικά με τη μορφή βροχοπτώσεων.

Η μελέτη του Gu αποκαλύπτει ότι, ενώ η φυσική του υδρατμού είναι καλά κατανοητή, η δυναμική απόκριση των ανέμων στις ανθρώπινες εκπομπές παραμένει μια άγνωστη παράμετρος που αποκλίνει ουσιαστικά μεταξύ αυτού που παρατηρούμε στον πραγματικό κόσμο και αυτού που εμφανίζεται στις οθόνες των υπερυπολογιστών.

Ο συναγερμός για τη Μεσόγειο και η υποτίμηση της ξηρασίας

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα αφορά στη νότια Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου, όπου οι αποκλίσεις μεταξύ παρατηρήσεων και προσομοιώσεων είναι πιο έντονες. Από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν μεταξύ 1950 και 2022 προκύπτει ότι η Μεσόγειος έχει υποστεί δραστική μείωση των χειμερινών βροχοπτώσεων, μια τάση που καθοδηγείται κυρίως από δυναμικές αλλαγές στην κυκλοφορία του αέρα.

Ωστόσο, τα δυναμικά σήματα που εξάγονται από τις προσομοιώσεις των μοντέλων εξηγούν μόνο περίπου το 10% της τάσης ξηρασίας που παρατηρήθηκε στην πραγματικότητα.

Αυτή η τεράστια διαφορά υποδηλώνει ότι τα κλιματικά μοντέλα ενδέχεται να υποτιμούν συστηματικά την ανταπόκριση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ή ότι η εσωτερική φυσική μεταβλητότητα παίζει πολύ πιο ισχυρό και απρόβλεπτο ρόλο από ό,τι είχε υποτεθεί μέχρι τώρα.

Η ανακάλυψη ότι τα μοντέλα υποτιμούν τη δυναμική απόκριση των βροχοπτώσεων έχει βαθιές επιπτώσεις στις πολιτικές προσαρμογής στο κλίμα. Εάν η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αλλάζει ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν, η πίεση στους υδάτινους πόρους, στη γεωργία και στην ασφάλεια των οικοσυστημάτων στη Μεσόγειο θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι σχεδιάζουν επί του παρόντος οι κυβερνήσεις.

