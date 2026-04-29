Ρίτα Γουίλσον: Τα 2 αιτήματα που έθεσε στον Τομ Χανκς σε περίπτωση που έφευγε από την ζωή

Τον διάλογο που είχε με τον σύζυγό της όταν διαγνώστηκε με καρκίνο, μοιράστηκε σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη

Η Ρίτα Γουίλσον αποκάλυψε ότι, μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο του μαστού το 2015, είχε μια βαθιά προσωπική συζήτηση με τον σύζυγό της, Τομ Χανκς, θέτοντάς του δύο συγκεκριμένα αιτήματα σε περίπτωση που η ίδια έφευγε πρώτη από τη ζωή.

Μιλώντας σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, η ηθοποιός ανέφερε ότι του είπε πως θα ήθελε «να είναι λυπημένος για πολύ, πολύ καιρό». Παράλληλα, το δεύτερο αίτημά της ήταν να οργανώσει μια γιορτή προς τιμήν της.

Όπως εξήγησε, επιθυμούσε αυτή η εκδήλωση να λειτουργήσει ως «γιορτή ζωής», με ανθρώπους να μοιράζονται ιστορίες, χαρά και αναμνήσεις για εκείνη.

Η Γουίλσον σημείωσε επίσης ότι πολλοί άνθρωποι φαίνεται να επιθυμούν έναν τέτοιο τρόπο αποχαιρετισμού, αφήνοντας χώρο όχι μόνο για πένθος αλλά και για θετική ανάμνηση.

Η Ρίτα Γουίλσον, η οποία είναι παντρεμένη με τον Τομ Χανκς από το 1988, υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή και αποκαταστατική χειρουργική επέμβαση, αφού οι γιατροί εντόπισαν «διηθητικό» καρκίνο το 2015.

Η 69χρονη ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι το τραγούδι της «Throw Me a Party» (2019) εμπνεύστηκε από τη συζήτηση που είχε με τον Χανκς μετά τη διάγνωσή της. Όπως εξήγησε, το κομμάτι γεννήθηκε μέσα από την αβεβαιότητα και τον φόβο που συνοδεύουν μια τέτοια είδηση, αλλά και την ελπίδα για το μέλλον.

Αναπολώντας τη μάχη της με τον καρκίνο, η Γουίλσον δήλωσε με εμφανή συγκίνηση: «Είμαι εδώ. Ναι!», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την πορεία της υγείας της.

