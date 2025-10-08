Τομ Χανκς: Μπήκε στο μετρό της Νέας Υόρκης και άφησε άφωνους τους επιβάτες

Μία απρόσμενη και αξέχαστη στιγμή χάρισε ο Τομ Χανκς στους Νεοϋορκέζους, όταν εθεάθη να χρησιμοποιεί το μετρό της πόλης, σαν οποιοσδήποτε άλλος επιβάτης.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι παραμένει ένας από τους πιο προσγειωμένους σταρ του Χόλιγουντ.

Όπως φαίνεται σε στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Daily Mail, ο 69χρονος ηθοποιός φαίνεται να στέκεται όρθιος στο βαγόνι, ντυμένος διακριτικά με χακί μπουφάν, σκούρο γκρι πουλόβερ, μαύρο παντελόνι και ένα ελαιοπράσινο καπέλο των Yankees, ενώ φορούσε και μάσκα προστασίας, που κάλυπτε το πρόσωπό του.

Κρατώντας χαμηλό προφίλ, στεκόταν κοντά στις πόρτες του τρένου και ήταν όπως κάθε άλλος Νεοϋορκέζος που χρησιμοποιεί το μετρό για να πάει στις υποχρεώσεις του.

Μερικοί επιβάτες τον αναγνώρισαν και τράβηξαν φωτογραφίες που έγιναν γρήγορα viral στα social media, με τους θαυμαστές να αποθεώνουν τον «σεμνό σταρ που παραμένει απλός άνθρωπος».

Tom Hanks leaves fans stunned as he braves the subway alongside everyday New Yorkers https://t.co/JzpKzoCNQz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 7, 2025

Η εμφάνιση του ηθοποιού στο μετρό έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του αποκαλυπτικού βιβλίου της κόρης του, E.A. Hanks, το οποίο περιγράφει τη δύσκολη παιδική της ηλικία και τη σχέση της με τους γονείς της, τον Χανκς και την εκλιπούσα ηθοποιό Σαμάνθα Λιούις, που πέθανε από καρκίνο το 2002.

Ο Χανκς είχε δηλώσει περήφανος για την ειλικρίνεια και τη δύναμη της κόρης του να μιλήσει ανοιχτά για το παρελθόν της, λέγοντας: «Δεν με εξέπληξε καθόλου το ότι είχε το θάρρος και την περιέργεια να περιγράψει με ειλικρίνεια όσα έζησε».

Η Ε.Α., η οποία μεγάλωσε ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους — του Χόλιγουντ και της επαρχίας — περιγράφει στο βιβλίο τα σκηνικά έντασης, τις συναισθηματικές πληγές αλλά και τις στιγμές αγάπης που βίωσε. Παρότι η ζωή της υπήρξε ταραχώδης, η ίδια τονίζει ότι το γράψιμο τη βοήθησε να κατανοήσει και να συγχωρέσει.

