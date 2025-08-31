Τομ Χανκς - Ρίτα Γουίλσον: Το νέο τους «ταξίδι του μέλιτος» στη Σκιάθο - Φωτογραφίες

Η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου βρήκε ένα από τα πιο «διαχρονικά» ζευγάρια του παγκόσμιου κινηματογράφου να απολαμβάνει τις τελευταίες ώρες του στις ηλιόλουστες ακτές της Σκιάθου. Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον, που φέτος συμπληρώνουν 37 χρόνια κοινής ζωής, χάρισαν στους παρευρισκόμενους μια γλυκιά εικόνα αγάπης και συντροφικότητας.

01 04 02 04 03 04 04 04

Πριν ακόμη ο ήλιος ανατείλει, το πολυτελές σκάφος «Margarita» που φιλοξενεί το ζευγάρι, έδεσε διακριτικά στο παλιό λιμάνι του νησιού για ανεφοδιασμό. Ο διάσημος ηθοποιός και η σύζυγός του ξεκίνησαν τη μέρα τους με μια αυθεντική γευστική εμπειρία από έναν παραδοσιακό φούρνο της περιοχής, επιλέγοντας τις φημισμένες σκοπελίτικες τυρόπιτες.

H Σκιάθος είναι ο αγαπημένος τους προορισμός

Το ιδιωτικό αεροσκάφος του Τομ Χανκς έφτασε στο αεροδρόμιο της Σκιάθου νωρίς το πρωί από τη Γένοβα, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση του ζευγαριού στη μεσογειακή ομορφιά. Οι φωτογραφίες που κατέγραψε το Skiathoschannel.gr απαθανατίζουν αυθόρμητες, ζεστές στιγμές από την παραμονή τους στο νησί.

Μετά από μια γεμάτη αγάπη ημέρα, ο Τομ Χανκς αποχώρησε μόνος, καθώς επαγγελματικές υποχρεώσεις τον καλούσαν στο Λονδίνο. Η Ρίτα Γουίλσον παρέμεινε στην Ελλάδα, συνεχίζοντας το ταξίδι της με προορισμό τη Σκόπελο, αναζητώντας ηρεμία σε λιγότερο πολυσύχναστες γωνιές του Αιγαίου.

Ο δεσμός τους, που μετρά πλέον σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, αποτελεί πρότυπο σταθερότητας και αφοσίωσης στο χώρο της showbiz. Οι δημόσιες δηλώσεις τους συχνά επιβεβαιώνουν τον αμοιβαίο θαυμασμό: «Με κάνει πάντα να γελάω», είχε δηλώσει η Ρίτα, ενώ ο Χανκς έχει εκφράσει πολλές φορές το πόσο τον εμπνέει η σύζυγός του.