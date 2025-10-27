Τομ Χανκς: Ευχήθηκε στη Ρίτα Γουίλσον για τα γενέθλιά της με μία αυθόρμητη φωτογραφία

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον το 2024

Ο Τομ Χανκς γιορτάζει τα γενέθλια της Ρίτα Γουίλσον με μία τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Η αγάπη τους μετρά πάνω από τέσσερις δεκαετίες και στα 69 τους νιώθουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

Ο Χολιγουντιανός σταρ τίμησε τα 69α γενέθλια της συζύγου του, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον / AP

«Αυτή η υπέροχη γυναίκα γιορτάζει τα γενέθλιά της ΣΗΜΕΡΑ», έγραψε στη λεζάντα, συνοδεύοντας τη φράση με μια χαμογελαστή φωτογραφία της Ρίτα μετά από μια βουτιά στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

https://www.instagram.com/p/DQR2kVaiUMr/

«Είναι η αγαπημένη του συζύγου της», πρόσθεσε. «Χρόνια πολλά, @ritawilson!»

Το ζευγάρι του Χόλιγουντ είναι παντρεμένο από το 1988 και έχει αποκτήσει δύο γιους — τον 35χρονο Chester “Chet” Marlon Hanks και τον 29χρονο Truman Theodore Hanks.

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον / AP

Ο Χανκς έχει, επίσης, δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο με την Σαμάνθα Λιούις, τον 47χρονο Κόλιν και την 43χρονη Ελίζαμπεθ.

Η ιστορία αγάπης τους ξεκίνησε το 1981, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Bosom Buddies». Από τότε, η χημεία τους ήταν αδιαμφισβήτητη, και δύο χρόνια αργότερα έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, ενώ το 1988 ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον το 2001 / AP

Σε συνέντευξή του το 2001 στην Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Χανκς είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τον γάμο τους:

«Η επιτυχία της σχέσης μας είχε να κάνει με τον σωστό χρόνο, τη συναισθηματική ωριμότητα και τη διάθεσή μας να συνδεθούμε πραγματικά. Όταν παντρεύτηκα τη Ρίτα, σκέφτηκα: “Αυτό θα απαιτήσει αλλαγή από μένα.” Δεν αρνούμαι ότι η τύχη έπαιξε ρόλο στο να βρεθούμε, αλλά η σχέση μας δεν είναι μαγεία — όπως δείχνουν οι ταινίες. Είναι κάτι απολύτως αληθινό. Κι αν καμιά φορά ο γάμος μοιάζει με χάος, ξέρουμε και οι δύο πως, ό,τι κι αν συμβεί, θα είμαστε μαζί — και θα το ξεπεράσουμε».

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον/ AP

Μέσα στα χρόνια, ο Τομ και η Ρίτα δεν έχουν σταματήσει να εκφράζουν δημόσια την αγάπη τους.

